Кутабы - блюдо азербайджанской кухни, их готовят с различными начинками, но не обжаривают в масле, а лишь на сухой сковороде, а потом смазывают сливочным маслом.

Хочу предложить простой рецепт кутабов с творогом и зеленью. Для пикантности можно добавить в начинку зубчик чеснока или зеленый лук.

Ингредиенты:

Фото 1

Для начинки возьмем зернистый творог, мое мнение- лучше пожирнее, но у меня был только 0%. Можно протереть творог сквозь сито или раздавить вилкой.

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Посолить и поперчить. Добавить рубленую зелень.

Фото 3

Выдавить чеснок и хорошо смешать начинку до однородности.

Фото 4

Из вышеперечисленых продуктов замесить мягкое тесто, дать ему отлежаться при комнатной температуре, под перевернутой тарелкой.

Фото 5

Нарезать тесто на одинаковые кусочки.

Фото 6

Каждый кусок раскатать с тонкую лепешку и выложить начинку.

Фото 7

Защипать края и обрезать колесиком. Для обрезки можно использовать край блюдца.

Фото 8

Кутабы можно заморозить впрок и хранить в морозилке до надобности, а потом поджаривать на сухой сковороде. Для этого их нужно перекладывать полосками пергамента, слой за слоем, укладывая их друг на друга.

Фото 9

Часть кутабов я пожарила сразу на сухой сковороде.

Фото 10

Горячие кутабы с творогом и зеленью нужно смазать сливочным маслом.

Фото 11

Приятного чаепития!