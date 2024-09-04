Ингредиенты
Мука - 3 стакана
Вода - 220 мл
Масло растительное - 3 ст.л
Соль - по вкусуНачинка:
Творог зернистый - 200 г
Зелень разная - 100 г
Чеснок - 1 зубчик
Соль
Черный перец
- 269 кКал
- 1 ч. 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Кутабы - блюдо азербайджанской кухни, их готовят с различными начинками, но не обжаривают в масле, а лишь на сухой сковороде, а потом смазывают сливочным маслом.
Ингредиенты:
Для начинки возьмем зернистый творог, мое мнение- лучше пожирнее, но у меня был только 0%. Можно протереть творог сквозь сито или раздавить вилкой.
Посолить и поперчить. Добавить рубленую зелень.
Выдавить чеснок и хорошо смешать начинку до однородности.
Из вышеперечисленых продуктов замесить мягкое тесто, дать ему отлежаться при комнатной температуре, под перевернутой тарелкой.
Нарезать тесто на одинаковые кусочки.
Каждый кусок раскатать с тонкую лепешку и выложить начинку.
Защипать края и обрезать колесиком. Для обрезки можно использовать край блюдца.
Кутабы можно заморозить впрок и хранить в морозилке до надобности, а потом поджаривать на сухой сковороде. Для этого их нужно перекладывать полосками пергамента, слой за слоем, укладывая их друг на друга.
Часть кутабов я пожарила сразу на сухой сковороде.
Горячие кутабы с творогом и зеленью нужно смазать сливочным маслом.
Приятного чаепития!
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