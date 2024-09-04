РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Единственное лекарство от сдвинутых мозгов подростков это ремень или плеть-один раз охлестать,что б на жопу не смог с...Что в голове у по...
  • Виктор Попов
    Уважаемые!  Кто то из Современников ЗАЯВИЛ! -  "Если Хочешь ПОБЕДИТЬ Врага - УНИЧТОЖЬ ОБРАЗОВАНИЕ в Его Государстве"!...Общеобразовательн...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое личное мнение прежде чем говорить о пришлых, надо понять что власть не слышит и не видит свой народ. Кроме своего...Михаил Матвеев: Б...

Кутабы с творогом и зеленью

Ингредиенты

Тесто:

Мука - 3 стакана

Вода - 220 мл

Масло растительное - 3 ст.л

Соль - по вкусу

Начинка:

Творог зернистый - 200 г

Зелень разная - 100 г

Чеснок - 1 зубчик

Соль

Черный перец

  • 269 кКал
  • 1 ч. 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

    Кутабы - блюдо азербайджанской кухни, их готовят с различными начинками, но не обжаривают в масле, а лишь на сухой сковороде, а потом смазывают сливочным маслом.

Хочу предложить простой рецепт кутабов с творогом и зеленью. Для пикантности можно добавить в начинку зубчик чеснока или зеленый лук.

 

Ингредиенты:

 

Ингредиенты для кутабов с творогом и зеленью
Фото 1

 

 

Для начинки возьмем зернистый творог, мое мнение- лучше пожирнее, но у меня был только 0%. Можно протереть творог сквозь сито или раздавить вилкой.

 

Творог
Фото 2

 

 

Посолить и поперчить. Добавить рубленую зелень.

 

Зелень и сыр
Фото 3

 

 

Выдавить чеснок и хорошо смешать начинку до однородности.

 

Чеснок
Фото 4

 

 

Из вышеперечисленых продуктов замесить мягкое тесто, дать ему отлежаться при комнатной температуре, под перевернутой тарелкой.

 

Тесто для кутабов
Фото 5

 

 

Нарезать тесто на одинаковые кусочки.

 

Тесто порезанное
Фото 6

 

 

Каждый кусок раскатать с тонкую лепешку и выложить начинку.

 

раскатать тесто
Фото 7

 

 

Защипать края и обрезать колесиком. Для обрезки можно использовать край блюдца.

 

Закрыть кутаб с начинкой
Фото 8

 

 

Кутабы можно заморозить впрок и хранить в морозилке до надобности, а потом поджаривать на сухой сковороде. Для этого их нужно перекладывать полосками пергамента, слой за слоем, укладывая их друг на друга.

 

Заготовки-кутабы с творогом
Фото 9

 

 

Часть кутабов я пожарила сразу на сухой сковороде.

 

Обжарка кутабов
Фото 10

 

 

Горячие кутабы с творогом и зеленью нужно смазать сливочным маслом.

 

Кутабы с творогом, фото
Фото 11

 

 

Приятного чаепития!

 

Рецепт кутабов с творогом и зеленью
Фото 12

 

 

Кутабы с творогом и зеленью, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх