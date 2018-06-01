Почему наши дети готовы убивать?

В Новосибирской обл. ученик колледжа принёс на занятия охотничье ружьё и напал на своих сокурсников, после чего покончил с собой.

Кирилл Хломов. © / Из личного архива

В качестве одной из причин трагедии называют личный конфликт — парня травили. Новости СМИ2

Кирилл Хломов, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС, канд. психол. наук:

— Очевидно, что подросток, который совершает нападение на школу с последующим суицидом, находится в крайнем отчаянии. Он не видит другого способа разрешить ситуацию. Он не знает (его этому не научили), как защитить себя и свои интересы, не прибегая к стрельбе или насилию. А когда подобные случаи ещё и активно освещаются в прессе, у некоторых подростков создаётся представление, что такой способ проявления агрессии — это нормально.

Каковы причины подобного поведения? Это отчаяние, боль, одиночество, недостаточная поддержка в школьном коллективе, в семье, непризнание сложности и трудности проблемы со стороны администрации образовательного учреждения. А раз проблема не обозначена, никто и не пытается её решать. Все закрывают глаза, пока не случится трагедия. К тому же сейчас в обществе уровень эмоционального напряжения выше. Многие взрослые не знают, что с ними будет завтра. И эти настроения передаются детям.

Увеличение числа подобных инцидентов говорит о том, что неэффективно работает социально-писхологическая система сопровождения подростков из группы риска. А таких, по оценкам экспертов, немало — до 8-10%. Вычленить из них тех, кто перешагнёт черту, и прицельно работать с ними сложно, но делать это необходимо. Главная задача — отодвигать всю группу риска от экстремальных форм, не пытаясь при этом угадать, кто же из них «выстрелит». В некоторых странах это удалось. Например, немцы выстраивали систему работы с трудными подростками 40 лет. (К слову, вешать на таких детей ярлыки типа «трудные» тоже недопустимо — это препятствует их социализации.) Достаточно эффективна скандинавская система. У нас же положение о психологической службе помощи в системе образования написано, а шагов по систематизации и механизмов внедрения её пока не видно.

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