Какую детскую травму называют «локоть няни» и как ее избежать?

Родители стараются оберегать малыша с самого рождения, однако даже самые безобидные вещи могут стать для ребенка очень опасными и травмирующими. Например, среди маленький детей широко распространена такая травма, как «локоть няни». Хорошая новость — ее легко предотвратить, если знать, что нельзя делать с малышом.

Что такое «локоть няни»?

Это детская травма, связанная с вывихом или подвывихом локтевого сустава. Она чаще всего случается, когда детей резко дергают за руки вверх. Собственно, свое название эта травма получила потому, что няни, да и многие родители очень любят поднимать детей именно таким способом, подтягивая вверх за обе руки. Травма эта — не редкое явление, она бывает не только от резких рывков, но даже если просто тянуть ребенка за ручки, особенно тех, у кого есть лишний вес. Причиной также могут быть раскачивание малыша за руки — есть такое развлечение, когда ребенок держит маму и папу за руки, резко повисает, а родители подтягивают малыша вверх. Обычно в этот момент все смеются и радуются, но старайтесь отказываться от подобных развлечений: если вылетит локоть, будет уже не до смеха.

Это связано с анатомией локтевого сустава ребенка: в раннем детстве связки и кости не сформировались до конца, и это делает сустав уязвимым к подвывиху или частичному вывиху.

Среди симптомов «локтя няни»: немедленная боль в локте, отказ ребенка двигать или использовать пораженную руку, иногда видимый отек или синяк. При подобных симптомах нужно сразу обратиться к доктору. Ни в коем случае не пытайтесь сами вправить вывих! Только профессиональный травматолог может вернуть сустав на место.

Источник:

https://www.bristolpost.co.uk