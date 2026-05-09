Почему деревья качаются на ветру, но не падают: объяснение для детей и советы родителям

Деревья падают, если они больны, старые или их корни повреждены. Ещё одна причина — очень сильный ураган или размытая почва после дождей, когда земля становится мягкой и корни уже не держат так крепко. Это не значит, что дерево было «плохим» — просто условия оказались слишком тяжёлыми.