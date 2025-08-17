РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Письменская
    В системе образования идет подмена образования непонятно чем. Зарплата - это больной вопрос, что ни говори. Но кроме ...О бедном учителе ...
  • алекс кузь
    Наличие идеологии делает подростков счастливыми.Что делает подрос...
  • Grandad
    Для чего кипятком убивать всё полезное?! Лучше остудить его до 60° и подольше дать настояться.Лимонад из каркаде

Ребенок ест песок: насколько это опасно? Объясняет педиатр

Родительский кошмар или начало великих гастрономических экспериментов?
ребенок
Источник: Unsplash

Педиатр сети «Клиника Фомина. Дети», детский эндокринолог, health coach Кирюшина Ирина рассказала Детям Mail, есть ли польза от поедания песка, нужно ли давать ребенку сорбенты после этого занятия, какой песок самый опасный и как долго ждать симптомов, если ребенок «позавтракал» в песочнице.

 

— Доктор, мой ребенок только что съел песок. Это конец? — Нет, это не конец. Это… начало. Начало его великих гастрономических экспериментов.

Если серьезно, то последствия могут быть разными: от полного отсутствия симптомов до легкого расстройства пищеварения (тошнота, рвота, жидкий стул). В редких случаях — если песок был щедро сдобрен бактериями или паразитами — возможны более серьезные неприятности. Но чаще всего детский организм справляется с этим «минеральным перекусом» без последствий.

Кстати, иммунная система ребенка развивается именно так — через знакомство с разными неожиданными субстанциями. Песок, трава, камушки — все это часть программы «естественный отбор: детская версия».

А есть ли в песке что-то полезное?

Если очень постараться, то можно найти плюсы:

  • Кремний — микроэлемент, который теоретически полезен для костей и кожи. Но его там мизер, а добывать его через поедание песка — все равно что пытаться утолить жажду, вылизывая каплю росы.

  • Железо — если песок красноватый, возможно, в нем есть оксиды железа. Но опять же, это не повод заменять им гречку и печень.

  • Эффект мягкого скраба — но это уже для отчаянных гурманов.

Альтернатива для юных геофагов: если ребенок упорно пытается есть песок, предложите ему кокосовую стружку, молотые орехи или детские каши с добавлением клетчатки.

Возможно, ему просто нравится текстура.

Игра с песком — это же полезно?

Абсолютно верно! Песок — это лучший тренажер для детских пальцев и воображения.

  • Тактильное развитие: пересыпание, лепка, рисование на песке — все это укрепляет мелкую моторику и готовит руку к письму.

  • Креативность: из песка можно построить замки, тоннели, целые города, а можно закопать папу по шею и объявить его русалкой.

  • Сенсорная интеграция: разные виды песка (мокрый, сухой, теплый, холодный) учат ребенка чувствовать текстуру, вес и температуру.

  • Социальные навыки: песочница — это мини-общество, где дети учатся делиться, договариваться и… отбирать лопатки.

Интересный факт: в Японии есть терапевтические песочницы, где дети с тревожностью и СДВГ успокаиваются, перебирая песок.

А если он ест песок постоянно?

Тогда стоит задуматься о пикацизме — расстройстве, при котором человек ест несъедобное (песок, землю, мел, бумагу). Чаще всего это связано с:

  • Дефицитом железа (анемия искажает вкусовые предпочтения).

  • Расстройствами пищевого поведения (например, синдром Пика).

  • Психологическими факторами (стресс, скука, копирование поведения других детей).

Что делать?

  1. Сдать анализы: общий анализ крови, ферритин, ОЖСС.
  2. Обратиться к педиатру или гастроэнтерологу (если есть проблемы с ЖКТ).
  3. Проконсультироваться с психологом (если ребенок ест песок осознанно и регулярно).

Какой песок опаснее: пляжный или из песочницы?

Песочница — рассадник бактерий и паразитов (особенно, если там гуляют кошки). Пляжный песок тоже не стерилен, но хотя бы промывается волнами.

Самые опасные варианты:

  • Песок рядом со сточными водами.

  • Пляжи, где купание запрещено (спойлер: не просто так запрещено).

  • Песок в парках, где гуляют собаки без намордников.

Как долго ждать симптомов и когда бежать к врачу?

  • Пищевое отравление — первые 6-12 часов.

  • Бактериальная инфекция(сальмонеллез, эшерихиоз) — 1-3 дня.

  • Глистные инвазии — могут проявиться через недели и даже месяцы.

«Красные флаги»:

  •  Ребенок вялый, не реагирует, нарушена координация.

  •  Рвота или понос с кровью.

  •  Высокая температура + не сбивается парацетамолом/ибупрофеном.

  •  Признаки обезвоживания (сухие губы, плач без слез, редкое мочеиспускание).

Если ничего из этого нет — можно наблюдать и не паниковать.

Нужно ли давать сорбенты?

Только в первые часы, и то сомнительно. Сорбенты не разбирают, что всасывать: токсины, полезные бактерии или остатки завтрака.

Как предотвратить песочный фуршет?

  1. Отвлекать (лопатки, ведерки, игры).

  2. Предлагать альтернативу (печенье, фрукты).

  3. Следить(да, это скучно, но эффективно).

Главное — не превращать поедание песка в трагедию. Дети быстро понимают, что такие вещи цепляют родительское внимание, и могут начать делать это специально.

Ссылка на первоисточник
здоровье ребенка
ирина кирюшина
наверх