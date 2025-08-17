Ребенок ест песок: насколько это опасно? Объясняет педиатр

Если серьезно, то последствия могут быть разными: от полного отсутствия симптомов до легкого расстройства пищеварения (тошнота, рвота, жидкий стул). В редких случаях — если песок был щедро сдобрен бактериями или паразитами — возможны более серьезные неприятности. Но чаще всего детский организм справляется с этим «минеральным перекусом» без последствий.