Как грамотно использовать антибиотики: четыре правила для родителей

Согласно данным за 2017 год, в США (где антибиотики назначаются на порядок реже, чем в России, и их невозможно купить без рецепта), около 30% антибиотиков назначаются без показаний. У нас же этот показатель даже посчитать невозможно. Думаю, не преувеличу, если скажу, что порядка 80% антибиотиков в РФ назначаются без показаний.