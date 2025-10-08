«Найдите, за что благодарить»: как забыть детские обиды на родителей

Это может показаться парадоксом, а может прописной истиной — спорить бессмысленно: воспоминания об одном и том же событии у всех разные. На эту тему снято множество фильмов и написано множество книг. Муж и жена рассказывают о своей ссоре так, что кажется, будто они вообще ссорились с другими людьми — настолько не совпадают их «свидетельские показания»!
Зачастую наши обиды возникают исключительно из-за того, что мы видим ситуацию под разными углами зрения. Даже среди супругов или друзей такое не редкость.
Что говорить о воспоминаниях из детства!
Во-первых, детство наше закончилось далеко не вчера, а чем дальше мы уходим по временной шкале от события, тем больше оно мифологизируется, обрастая несуществующими деталями и смыслами.
Во-вторых, наши мамы были взрослыми, а мы детьми и в силу возраста не могли оценивать ситуацию здраво. Дети могут расстроиться из-за абсолютной мелочи вроде намокшего бумажного самолетика и совершенно не переживать из-за того, что папа потерял работу.
И в-третьих, мы не можем знать, какими были реальные мотивы наших мам.
Помните, в первой главе я рассказывала, как обидно мне было лежать в больнице, видеть, как к другим детям приходят мамы, а ко мне нет?
Кстати, сама мама не любила, когда мы приходили в больницу к ней. Она считала, что о близких нужно заботиться всегда, а не только когда те болеют; хороводы с бульончиками и апельсинами вокруг ее койки в палате казались ей ханжеством.
Каждый раз, когда вас вновь эмоционально захлестывает старая детская обида, старайтесь увидеть ситуацию глазами вашего обидчика1.
Помните: у каждого свои воспоминания!
Эта правда открылась мне случайно, и тоже благодаря маме. Однажды она рассказывала своей знакомой, как тяжело ей было жить, когда у меня родилась первая дочка. Мама говорила, что она тогда очень мучилась. В трехкомнатной квартире жили семеро человек: она с папой, мой брат Игорь, мы с мужем и новорожденной дочкой, моя больная бабушка плюс наша огромная собака. Игорь то и дело приводил к себе друзей. Было тесно — настолько тесно, что маме даже негде было переодеться. Еды не хватало — настолько не хватало, что мама периодически покупала и приносила домой большие свиные или телячьи головы. Мы рубили их, чтобы варить собаке, но часть костей шла на наши щи-борщи.
Я слушала маму, и меня захлестывали бурные эмоции. Я понимала, что мама права: ей ведь и правда было негде переодеться. Мы укладывали в нашей комнате ребенка, собирались все в зале (а он одновременно был и родительской спальней!). И она действительно тащила домой эти ужасные головы. Но я видела тот год по-другому.
Мне 19 лет, у меня на руках грудной ребенок. Я ничего не понимаю в младенцах, мне хочется с кем-то посоветоваться, но мама или на работе, или в Москве в командировке. Зато я, как единственная неработающая, кормлю всю семью. Каждый день готовлю на всех завтраки-обеды-ужины, гуляю с собакой, часами укачиваю дочку, которая никак не может заснуть... Мы получили квартиру через два года после рождения старшей дочки, как раз когда я родила второго ребенка. В новой квартире не было ни мебели, ни посуды, ничего не было, но я до сих пор помню, какое счастье меня охватило, когда я узнала, что мы сможем жить отдельно. И, видимо, такое же счастье охватило мою маму.
Тогда я обижалась на маму за то, что она не помогает мне. Но сейчас понимаю: мама имела полное право обижаться и на меня! Это я в 18 лет захотела замуж! И, конечно, рассчитывала на помощь родителей. Это мне купили самую большую собаку, несмотря на папины протесты!
Поэтому мой совет: забудьте все детские обиды. Все, что было плохого в вашем детстве, — оно было. Сейчас его уже нет. Ни вы, ни мама не можете вернуться в прошлое и перепрожить его. Поэтому присвойте обидам статус прошедшего времени и вычеркните их2.
А вот о чем забывать нельзя — это о хорошем. Любое приятное, теплое, нежное воспоминание из детства нужно помнить. И не только помнить — напоминать о нем своей маме.
В следующий раз, когда вам нужно будет сказать праздничный тост, не ограничьтесь банальным: «Ну, пусть все будут здоровы» — поделитесь историей из вашего детства. Вы будете поражены, каким теплом загорятся глаза ваших родителей. Ведь они вас любят. И любили, когда вы были детьми. Мы уже это обсуждали: все родители (за исключением редких патологических случаев) любят своих детей.
Любят как умеют, проявляют свою любовь как получится, воспитывают как могут. Но все равно любят!
Подумайте, за что вы их можете поблагодарить? За сказку на ночь? За поцелуи и объятия? За то, что вы всегда были сытыми и чистыми? Нет, сытыми и чистыми не были? Может быть, за то, что вам с родителями всегда было весело? Или за то, что они не читали вам нравоучений и нотаций?
Найдите, за что благодарить. Ваше «спасибо» станет тем камнем, от которого можно будет оттолкнуться, чтобы выстроить новые отношения с родителями — те, в которых будет удобно и вам, и им.
