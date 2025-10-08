«Найдите, за что благодарить»: как забыть детские обиды на родителей

Помните, в первой главе я рассказывала, как обидно мне было лежать в больнице, видеть, как к другим детям приходят мамы, а ко мне нет?

Какое отчаяние меня охватывало! Но я не помню, сколько лежала в той больнице — может быть, всего три-пять дней? И я не помню, где в то время была мама, — может быть, она, астматик, тоже лежала в больнице? А может быть, была в командировке? И главное, ко мне каждый день приходили или папа, или бабушка с дедушкой. Я не была брошенным ребенком, просто сердце сжималось от тоски по маме.