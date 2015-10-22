Поход в лес: правила подготовки и поведения в сложных ситуациях

С наступлением тепла все больше семей выбираются из душных городских квартир на природу – в лес. Отдыхающие составляют маршрут, запасаются продуктами для пикника и лишь единицы задумываются о безопасности. А ведь подобная беспечность может привести к беде. Letidor.ru выяснил, как ориентироваться в чаще, где разводить костер и что делать, если вы или ваш ребенок заблудились.

Что необходимо знать тем, кто отправляется в лес

Лес – прекрасен и опасен одновременно. Любуясь могучими соснами, собирая грибы или следуя за пташкой, вы рискуете углубиться в чащу и сбиться с дороги. Помните, чрезвычайную ситуацию легче предотвратить, нежели потом искать выход из положения. Поэтому перед походом в лес не забывайте о важных вещах, которые могут спасти вашу жизнь.

• Летом надевайте одежду ярких цветов (зеленые и коричневые оттенки – нежелательны), в ней вас будут видеть издалека, риск слиться с окружающим ландшафтом минимален

• Положите в рюкзак яркие лоскутки, бечевку или разноцветные стикеры. С их помощью можно помечать деревья и кусты в случае, если вы собьетесь с маршрута и будете искать тропинку

• Запаситесь питьевой водой и лекарствами

• Возьмите с собой заряженный мобильный телефон

• В карман куртки положите коробок со спичками и компас

• Не забудьте о минимальном наборе продовольствия на случай, если вы потеряетесь. Отдайте предпочтение шоколадным или злаковым батончикам, бутербродам, нарезанному кусочками сыру Отдайте предпочтение шоколадным или злаковым батончикам, бутербродам, нарезанному кусочками сыру

• В рюкзаке взрослого должны быть складной нож и несколько петард (с их помощью можно подавать сигналы о помощи и отпугивать диких животных)

• Сообщите родным и друзьям, куда именно вы отправляетесь и как долго собираетесь там пробыть

• В случае, если вы решили изменить место похода, до захода в лес сообщите об этом родным по телефону. Чтобы в случае пропажи они знали, где, приблизительно, следует вас искать.



Как подготовить ребенка к походу в лес:

• Расскажите ребенку о том, что его ждет в лесу. Найдите в интернете фотографии диких животных, лесных растений, съедобных ягод и грибов. Научите ребенка ориентироваться в лесной флоре и фауне

• Вместе с ребенком посмотрите познавательные или приключенческие фильмы о лесной природе. Почитайте книжки, герои которых отправляются гулять в лес или изучают природу

• В игровой форме обсудите с ребенком, как ему действовать, если он ненароком заблудится в лесу

• Научите ребенка разводить костер и строить простой шалаш из веток

• Объясните малышу, что не будете его ругать, если он вдруг потеряется. Многие заблудившиеся дети не откликаются на зов родителей и спасателей, опасаясь наказания. Они могут часами сидеть в укромном месте, не привлекая к себе внимания

• Перед походом в лес подготовьте для ребенка одежду со светоотражающими элементами. Светящиеся полоски хорошо видно в темноте, по ним вы можете определить, где находится ваш малыш