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Поход в лес: правила подготовки и поведения в сложных ситуациях

Анна Леонтьева  

Поход в лес: правила подготовки и поведения в сложных ситуациях

С наступлением тепла все больше семей выбираются из душных городских квартир на природу – в лес. Отдыхающие составляют маршрут, запасаются продуктами для пикника и лишь единицы задумываются о безопасности. А ведь подобная беспечность может привести к беде. Letidor.ru выяснил, как ориентироваться в чаще, где разводить костер и что делать, если вы или ваш ребенок заблудились. 

Что необходимо знать тем, кто отправляется в лес


Лес – прекрасен и опасен одновременно. Любуясь могучими соснами, собирая грибы или следуя за пташкой, вы рискуете углубиться в чащу и сбиться с дороги. Помните, чрезвычайную ситуацию легче предотвратить, нежели потом искать выход из положения. Поэтому перед походом в лес не забывайте о важных вещах, которые могут спасти вашу жизнь. 

• Летом надевайте одежду ярких цветов (зеленые и коричневые оттенки – нежелательны), в ней вас будут видеть издалека, риск слиться с окружающим ландшафтом минимален 

• Положите в рюкзак яркие лоскутки, бечевку или разноцветные стикеры. С их помощью можно помечать деревья и кусты в случае, если вы собьетесь с маршрута и будете искать тропинку 

• Запаситесь питьевой водой и лекарствами 

 • Возьмите с собой заряженный мобильный телефон 

 • В карман куртки положите коробок со спичками и компас 

• Не забудьте о минимальном наборе продовольствия на случай, если вы потеряетесь.
Отдайте предпочтение шоколадным или злаковым батончикам, бутербродам, нарезанному кусочками сыру 
 
Поход в лес: правила подготовки и поведения в сложных ситуациях
Поход в лес: правила подготовки и поведения в сложных ситуациях

• В рюкзаке взрослого должны быть складной нож и несколько петард (с их помощью можно подавать сигналы о помощи и отпугивать диких животных) 

• Сообщите родным и друзьям, куда именно вы отправляетесь и как долго собираетесь там пробыть 

• В случае, если вы решили изменить место похода, до захода в лес сообщите об этом родным по телефону. Чтобы в случае пропажи они знали, где, приблизительно, следует вас искать. 

Как подготовить ребенка к походу в лес: 

• Расскажите ребенку о том, что его ждет в лесу. Найдите в интернете фотографии диких животных, лесных растений, съедобных ягод и грибов. Научите ребенка ориентироваться в лесной флоре и фауне 

• Вместе с ребенком посмотрите познавательные или приключенческие фильмы о лесной природе. Почитайте книжки, герои которых отправляются гулять в лес или изучают природу

• В игровой форме обсудите с ребенком, как ему действовать, если он ненароком заблудится в лесу 

• Научите ребенка разводить костер и строить простой шалаш из веток 

• Объясните малышу, что не будете его ругать, если он вдруг потеряется. Многие заблудившиеся дети не откликаются на зов родителей и спасателей, опасаясь наказания. Они могут часами сидеть в укромном месте, не привлекая к себе внимания 

• Перед походом в лес подготовьте для ребенка одежду со светоотражающими элементами. Светящиеся полоски хорошо видно в темноте, по ним вы можете определить, где находится ваш малыш 

Как вести себя тем, кто заблудился


Поход в лес: правила подготовки и поведения в сложных ситуацияхВзрослый, заблудившийся в лесу летом, может прожить в изоляции несколько месяцев. До того, как потерявшегося обнаружат спасатели, ему необходимо поддерживать жизненные силы: питаться, пить воду, беречь себя от переохлаждения, сырости, а также от нападения диких животных. 

Заблудившиеся могут либо остаться на месте и ждать помощи, либо пытаться выбраться из леса самостоятельно. Первый вариант подходит тем, кто уверен, что его будут искать. Если же вы никому не сообщили, что отправляетесь в лес, то весть о вашей пропаже распространится не скоро, поэтому не теряйте времени и пытайтесь выбраться из чащи. 

Руководство к действию: 

• Постарайтесь найти ручей или реку и двигайтесь вдоль них. Высока вероятность, что на берегу вы встретите рыбаков или туристов 

• Делайте зазубрины на деревьях, если не хотите неоднократно возвращаться на одно и то же место 

• Ищите тропинку, она выведет вас на большую дорогу 

• Ориентируйтесь по звукам. Двигатель работающего трактора слышен на расстоянии 3-4 километров, лай собаки – на расстоянии 2-3 километров 

• Не пейте неочищенную воду из реки или озера. Перед употреблением ее нужно пропустить через ткань, а затем вскипятить. Можно пить дождевую воду. Для ее сбора вам необходимо вырыть ямку и выложить ее дно большими листьями – так вода не будет впитываться в землю 

• Не ешьте неизвестные вам ягоды и грибы, дабы избежать отравления 

• Костер нужно разводить вдалеке от быстро воспламеняющихся хвойных деревьев и сухих кустарников. Хорошее топливо для костра – сухие ветки, трава, торф, еловые шишки, высохший мох


• Если вы увязли в болоте, не суетитесь и не делайте лишних движений. Наклоните корпус вперед, максимально приняв горизонтальное положение, дотянитесь до береговых камышей или травы. Цепляясь за них, осторожно выбирайтесь из трясины на твердую поверхность 

• Если в лесу потерялся ваш ребенок или взрослый член семьи, не пытайтесь найти его самостоятельно, лучше сразу вызывайте спасателей по телефонам 112 или 01 

• Время от времени подавайте звуковые сигналы, по которыми вас могут обнаружить спасатели. Можно громко «аукать», петь или стучать палкой по стволам деревьев 

• Если вдалеке виднеются линии электропередач, железная дорога или газопровод, постарайтесь до них добраться. Возможно, вблизи есть населенные пункты 

Тем, кто не взял с собой компас, помогут природные ориентиры. Запомните, что птичьи гнезда и муравейники расположены с южной стороны; кора берез темнее и имеет больше трещин – с северной стороны; на коре хвойных деревьев смола накапливается преимущественно с южной стороны; караваны птиц весной летят с юга на север, осенью – с севера на юг.


Если в лесу вам повстречается медведь, не пытайтесь от него убежать – в звере проснется инстинкт охотника. Можно прыгать на месте, шуметь, размахивать руками – это испугает животное. 

Истории спасения 


Поход в лес: правила подготовки и поведения в сложных ситуациях• В январе 2015 года амурские пограничники спасли троих мальчиков, которые отправились в лес посмотреть на зайцев. Родители забили тревогу, когда их отпрыски не вернулись вечером домой. Пропавших удалось обнаружить по следам, которые вели от дороги к реке Амур. В четырех километрах от реки пограничники заметили огонь от костра. 

Позже дети рассказали, что с помощью костра решили согреться и подать сигнал о помощи. 

• В июле прошлого года трехлетняя Карина Чикитова, живущая в селе Олом Республики Саха, ушла из дома и не вернулась. Девочку долго не искали, так как родные были уверены, что малышку забрал отец, живущий в соседнем селе. Когда выяснилось, что родитель за девочкой не приезжал, родственники обратились в правоохранительные органы. 

Позже стало ясно – Карина ушла из дома вместе со своим щенком. Куда пошла девочка, взрослые не знали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а тем временем пропавшую искали почти 100 человек.


Карину обнаружили спустя 12 дней после ее исчезновения. На след девочки навел щенок, который вышел из лесной чащи. Карина провела в лесу больше недели, силы уже покидали ее, так как питалась девочка лишь ягодами смородины и брусники. А еще находчивая малышка соорудила себе постель из травы. 

Спасенную девочку на вертолете доставили в Олекминскую районную больницу, оттуда Карину направили в якутский Национальный центр медицины. 

• В 2011 году в селе Минеево Иркутской области пропали брат и сестра: 12-летний Саша и 14-летняя Яна. Дети готовились к спортивным состязаниям и каждый день бегали в лесу. Однако в тот роковой вечер погода резко испортилась, пошел сильный снег. Саша и Яна сбились с привычного маршрута.


К ночи температура воздуха опустилась ниже нуля градусов, а дети были одеты в легкие спортивные куртки и кроссовки. Брат и сестра решили двигаться, чтобы не замерзнуть. По счастливой случайности Яна захватила с собой телефон, с помощью которого девочка связалась со спасателями. 

Дети бродили по заснеженному таежному лесу порядка десяти часов. Спасатели подоспели вовремя – еще немного и брат с сестрой погибли бы от холода.

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