Запеченные яблоки с овсянкой - вкусное и полезное лакомство, которое можно подать как на полноценный завтрак или на полдник. Приготовить такой десерт совсем не сложно, а в итоге вы получите сочные яблоки с хрустящей начинкой.
Для аромата предлагаю добавить в начинку немного молотой корицы, а для сладости - чернослив.
Ингредиенты
Яблоки небольшие - 6 шт.
Овсяные хлопья - 0,5 стакана
Чернослив - 100 г
Грецкие орехи - 50 г
Мед - 1 ст.л. (в начинку)
Оливковое масло - 1 ст.л.
Молотая корица - 1 ч.л.
- 151 кКал
- 40 мин.
- Б: 2.29
- Ж: 6.25
- У: 22.4
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите необходимые продукты для запекания яблок с овсянкой. Яблоки выберите некрупные, спелые, но не мягкие. Овсяные хлопья подойдут любые, но желательно взять те, которые длительной варки.
Яблоки помойте и обсушите. Аккуратно вырежьте середину при помощи небольшого ножичка и ложечки. Поставьте яблоки в жаропрочную форму.
Для начинки смешайте овсяные хлопья, мелко нарезанные орехи и чернослив. Добавьте немного меда и оливковое масло.
Всыпьте молотую корицу и перемешайте начинку.
Наполните подготовленные яблоки приготовленной начинкой. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. В процессе выпекания я накрыла яблоки фольгой, чтобы они не подгорели.
Достаньте готовые яблоки и дайте им чуть-чуть остыть.
Переложите запеченные яблоки с овсянкой, черносливом и орехами на блюдо для подачи, полейте медом. Приятного аппетита!
