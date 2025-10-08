Запеченные яблоки с овсянкой - вкусное и полезное лакомство, которое можно подать как на полноценный завтрак или на полдник. Приготовить такой десерт совсем не сложно, а в итоге вы получите сочные яблоки с хрустящей начинкой.

Для аромата предлагаю добавить в начинку немного молотой корицы, а для сладости - чернослив.

Я сахар в начинку не добавляю, а подаю уже запеченные яблоки с медом. Вы если любите послаще, то можете добавить немного сахара.