Запеченные яблоки с овсянкой

Запеченные яблоки с овсянкой - вкусное и полезное лакомство, которое можно подать как на полноценный завтрак или на полдник. Приготовить такой десерт совсем не сложно, а в итоге вы получите сочные яблоки с хрустящей начинкой.

Для аромата предлагаю добавить в начинку немного молотой корицы, а для сладости - чернослив.

Я сахар в начинку не добавляю, а подаю уже запеченные яблоки с медом. Вы если любите послаще, то можете добавить немного сахара.

Ингредиенты

Яблоки небольшие - 6 шт.

Овсяные хлопья - 0,5 стакана

Чернослив - 100 г

Грецкие орехи - 50 г

Мед - 1 ст.л. (в начинку)

Оливковое масло - 1 ст.л.

Молотая корица - 1 ч.л.

  • 151 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 2.29
  • Ж: 6.25
  • У: 22.4

Процесс приготовления

Соберите необходимые продукты для запекания яблок с овсянкой. Яблоки выберите некрупные, спелые, но не мягкие. Овсяные хлопья подойдут любые, но желательно взять те, которые длительной варки.

 

Фото 1

 

 

Яблоки помойте и обсушите. Аккуратно вырежьте середину при помощи небольшого ножичка и ложечки. Поставьте яблоки в жаропрочную форму.

 

Фото 2

 

 

Для начинки смешайте овсяные хлопья, мелко нарезанные орехи и чернослив. Добавьте немного меда и оливковое масло.

 

Фото 3

 

 

Всыпьте молотую корицу и перемешайте начинку.

 

Фото 4

 

 

Наполните подготовленные яблоки приготовленной начинкой. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. В процессе выпекания я накрыла яблоки фольгой, чтобы они не подгорели.

 

Фото 5

 

 

Достаньте готовые яблоки и дайте им чуть-чуть остыть.

 

Фото 6

 

 

Переложите запеченные яблоки с овсянкой, черносливом и орехами на блюдо для подачи, полейте медом. Приятного аппетита!

 

Фото 7

 

 

 

Фото 8

 

 

 

Фото 9

 

 

