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Джелато (итальянское мороженое)

Если вы были в Италии хотя бы раз, уверена, вы точно пробовали итальянское мороженое джелато. А если не доводилось там бывать, то этот рецепт - повод попробовать джелато.

К счастью, мне довелось много путешествовать по Италии и пробовать там самое разное мороженое джелато. Оно подкупает своим натуральным сливочным вкусом и натуральными наполнителями, и если вы берете фисташковое или фундучное мороженое, в нем точно найдете орешки, а если ягодное, то обнаружите в нем кусочки ягод.

Предлагаю рецепт клубничного джелато, надеюсь, оно вам понравится.

Для приготовления джелато можно использовать либо яичные белки, либо желтки, оба варианта хороши. Данный рецепт - на яичных белках.

Ингредиенты

Клубника - 600 г (500 г в пюре, 100 г в мороженое)

Молоко - 400 г

Яичный белок - 2 шт.

Сливки для взбивания - 250 г

Сахар - 150 г

Сок лимона - 1 ст.л.

  • 134 кКал
  • 5 ч. 30 мин.
  • Б: 1.99
  • Ж: 7.12
  • У: 15.17

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите по списку ингредиенты для приготовления итальянского мороженого джелато.

 

Фото 1

 

 

Ягоды клубники (500 г) хорошо промойте, удалите чашелистики, сложите в блендер.

 

Фото 2

 

 

Пробейте блендером в пюре.

 

Фото 3

 

 

Процедите ягодное пюре через сито.

 

Фото 4

 

 

Добавьте в ягодное пюре 1 ст.л. лимонного сока.

 

Фото 5

 

 

В сотейник с толстым дном влейте молоко, добавьте сахар и яичные белки, смешайте, поставьте на средний огонь, нагревайте при постоянном помешивании.

 

Фото 6

 

 

Нагревайте молочную массу до температуры не выше 82-83 градусов.

 

Фото 7

 

 

Снимите молочную массу с огня и быстро охладите до комнатной температуры (максимально не выше 30 градусов), можно с помощью льда или в морозильной камере.

 

Фото 8

 

 

После охлаждения добавьте молочную массу к ягодному пюре.

 

Фото 9

 

 

Смешайте ягодное пюре и молочную массу.

 

Фото 10

 

 

Взбейте холодные сливки.

 

Фото 11

 

 

Взбивайте сливки до мягкой пены.

 

Фото 12

 

 

Частями смешайте взбитые сливки с ягодной массой.

 

Фото 13

 

 

Смешайте до полного объединения.

 

Фото 14

 

 

Влейте смесь в контейнер, закройте и уберите в морозильную камеру.

 

Фото 15

 

 

100 граммов клубники нарежьте на мелкие кусочки.

 

Фото 16

 

 

Через час достаньте мороженое из морозилки и добавьте в него нарезанные ягоды, смешайте, снова уберите в морозилку. Повторяйте перемешивание каждый час, чтобы предотвратить образование ледяных кристаллов в мороженом.

 

Фото 17

 

 

Когда мороженое застынет (на это может уйти 5-6 часов), его можно дегустировать. Если джелато замерло слишком сильно, подержите его в тепле 15-20 минут.

 

Фото 18

 

 

Подавайте клубничное джелато со свежими ягодами, с различными топпингами: шоколад, орехи, печенье - всё то, что вам нравится и что имеется под рукой.

 

Фото 19

 

 

Надо ли говорить, какое оно вкусное, сливочное, с ароматом и вкусом сочной клубники.

 

Фото 20

 

 

Настоящее летнее удовольствие!

 

Фото 21

 

 

Джелато (итальянское мороженое), рецепт с фото
Фото 22
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