Джелато (итальянское мороженое)

Если вы были в Италии хотя бы раз, уверена, вы точно пробовали итальянское мороженое джелато. А если не доводилось там бывать, то этот рецепт - повод попробовать джелато.

К счастью, мне довелось много путешествовать по Италии и пробовать там самое разное мороженое джелато. Оно подкупает своим натуральным сливочным вкусом и натуральными наполнителями, и если вы берете фисташковое или фундучное мороженое, в нем точно найдете орешки, а если ягодное, то обнаружите в нем кусочки ягод.

Предлагаю рецепт клубничного джелато, надеюсь, оно вам понравится.

Для приготовления джелато можно использовать либо яичные белки, либо желтки, оба варианта хороши. Данный рецепт - на яичных белках.