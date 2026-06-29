Джелато (итальянское мороженое)

Если вы были в Италии хотя бы раз, уверена, вы точно пробовали итальянское мороженое джелато. А если не доводилось там бывать, то этот рецепт - повод попробовать джелато.
К счастью, мне довелось много путешествовать по Италии и пробовать там самое разное мороженое джелато. Оно подкупает своим натуральным сливочным вкусом и натуральными наполнителями, и если вы берете фисташковое или фундучное мороженое, в нем точно найдете орешки, а если ягодное, то обнаружите в нем кусочки ягод.
Предлагаю рецепт клубничного джелато, надеюсь, оно вам понравится.
Для приготовления джелато можно использовать либо яичные белки, либо желтки, оба варианта хороши. Данный рецепт - на яичных белках.
Ингредиенты
Клубника - 600 г (500 г в пюре, 100 г в мороженое)
Молоко - 400 г
Яичный белок - 2 шт.
Сливки для взбивания - 250 г
Сахар - 150 г
Сок лимона - 1 ст.л.
- 134 кКал
- 5 ч. 30 мин.
- Б: 1.99
- Ж: 7.12
- У: 15.17
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите по списку ингредиенты для приготовления итальянского мороженого джелато.
Ягоды клубники (500 г) хорошо промойте, удалите чашелистики, сложите в блендер.
Пробейте блендером в пюре.
Процедите ягодное пюре через сито.
Добавьте в ягодное пюре 1 ст.л. лимонного сока.
В сотейник с толстым дном влейте молоко, добавьте сахар и яичные белки, смешайте, поставьте на средний огонь, нагревайте при постоянном помешивании.
Нагревайте молочную массу до температуры не выше 82-83 градусов.
Снимите молочную массу с огня и быстро охладите до комнатной температуры (максимально не выше 30 градусов), можно с помощью льда или в морозильной камере.
После охлаждения добавьте молочную массу к ягодному пюре.
Смешайте ягодное пюре и молочную массу.
Взбейте холодные сливки.
Взбивайте сливки до мягкой пены.
Частями смешайте взбитые сливки с ягодной массой.
Смешайте до полного объединения.
Влейте смесь в контейнер, закройте и уберите в морозильную камеру.
100 граммов клубники нарежьте на мелкие кусочки.
Через час достаньте мороженое из морозилки и добавьте в него нарезанные ягоды, смешайте, снова уберите в морозилку. Повторяйте перемешивание каждый час, чтобы предотвратить образование ледяных кристаллов в мороженом.
Когда мороженое застынет (на это может уйти 5-6 часов), его можно дегустировать. Если джелато замерло слишком сильно, подержите его в тепле 15-20 минут.
Подавайте клубничное джелато со свежими ягодами, с различными топпингами: шоколад, орехи, печенье - всё то, что вам нравится и что имеется под рукой.
Надо ли говорить, какое оно вкусное, сливочное, с ароматом и вкусом сочной клубники.
Настоящее летнее удовольствие!
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