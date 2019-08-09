Прочтите! Важно воспитывать ребенка честным!

Совет №1. Верьте ребенку

Как правило, на доверие ребенок отвечает тем же. И даже если в некоторых случаях вы замечаете, что ребенок врет, скорее всего он делает это несознательно.

Если ребенок постоянно слышит от вас недоверие , например "Только принеси опять двойку сегодня" или "Пусть только на тебя опять нажалуется учитель", вы формируете у него стереотип поведения, в итоге он неосознанно может совершать данные поступки. Лучше давайте ребенку положительные напутственные советы, пожелания: "Пусть сегодня ты получишь хорошие оценки" или "Веди себя спокойно, не нервничай и не переживай".

Совет №2. Объясните, что правда полезна

Представьте вместе с ребенком мир, где все друг другу врут. Как ребенок описывает этот мир, все ли в нем хорошо? Объясните, что нечестные люди чаще всего проигрывают, им не доверяют, их не уважают, у них нет друзей.

Совет №3. Не создавайте ситуации для обмана

Избегайте двусмысленных вопросов. Например, если вы точно знаете, что ребенок сегодня опоздал на урок, не спрашивайте "Ты опоздал на урок сегодня?", а лучше скажите "Я знаю, что сегодня ты опоздал на урок". Пусть у ребенка не будет возможности соврать. К тому же, если ваш разговор будет доброжелателен, ребенку незачем будет говорить неправду.

Совет №4. Не используйте унизительных допросов

Если ребенок сразу не признался, не стоит выпытывать из него правду. Лучше объяснить, что такое поведение или поступок неприемлемый, а закончить разговор словами "Я надеюсь, твои слова - правда. Если нет, то я огорчусь".

Совет №5. Вознаграждайте честность

Если ребенок сказал вам правду, похвалите его, покажите, как вы довольны его поступком. Но, в случае неправды, вы должны его наказывать каким-либо способом. Естественно, наказание не должно быть очень суровым. ВЫ должны дать ребенку возможность исправиться. Покажите отрицательные последствия его поступка и объясните, как этого избежать.

Совет №6. Показывайте пример честности

Дети должны видеть честные поступки с вашей стороны. Им не понять, почему в транспорте вы сослались на пятилетний возраст ребенка и не купили ему билет, когда ему на самом деле уже семь лет. Дети не понимают войной морали. Если же вы совершили нечто подобное при ребенке, объясните, что были не правы и что больше такого не повториться. Помните, что вы - пример для своего ребенка.