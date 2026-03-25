Соберите все ингредиенты для теста, чтобы приготовить мешочки из блинов с курицей.

Также соберите все ингредиенты для начинки.

Куриные яйца вбейте в глубокую миску, всыпьте туда соль с сахаром и все взболтайте венчиком. Затем постепенно всыпайте пшеничную муку и перемешивайте, разбивая комочки.

Следом влейте молоко и добавьте немного растительного масла в тесто, размешайте венчиком до однородной консистенции. Если масса получится густоватой, то добавьте пару ложек обычной воды. Тесту дайте постоять минут 10-15, чтобы в муке образовалась клейковина - так блины не будут рваться.

Сковороду хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом. Влейте немного теста, разровняйте по всей поверхности, чтобы получился тонкий блинчик.

Начните жарить.

Через 15-20 секунд переверните блинчик, и пусть он еще немного подрумянится с обратной стороны.

Таким образом жарьте блинчики, пока не закончится тесто. Складывайте их стопочкой, чтобы они не подсыхали и края не ломались.

Куриные бедра отварите до готовности. Варите мясо в кипящей подсоленной воде 20 минут. Затем курицу остудите, отделите от костей, мясо нарежьте мелкими кусочками.

Разогрейте немного масла в сковороде, всыпьте туда мелко нарезанный репчатый лук, жарьте 3-4 минуты, до золотистого цвета.

Добавьте к луку измельченное куриное мясо. Посолите и поперчите по вкусу.

Влейте в сковороду 15-20% сливки, все перемешайте и прогрейте на небольшом огне 3-4 минуты, чтобы сливки загустели. Начинка для блинов готова. Пусть немного остынет. Курица здесь получится очень сочной и вкусной.

В центр блинчика выложите 1-2 ст. л. куриной начинки.

Поднимите края блинчика, формируя мешочек, скрепите шпажкой (зубочисткой) и завяжите веточкой петрушки (или укропа, или зеленого лука).

Таким образом наполните все блины начинкой и сформируйте мешочки.

Готовые мешочки из блинов с курицей подавайте к столу.

Приятного вам аппетита!

