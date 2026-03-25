Ингредиенты
Мука пшеничная - 130-150 г
Яйца куриные - 2 шт.
Молоко - 250 мл
Растительное масло - 30 мл в тесто +для жарки блинов
Сахар - 3 г
Соль - 3 гДля начинки:
Куриные бедра - 350 г
Лук репчатый - 45 г
Сливки 15-20% - 50-70 мл
Растительное масло - 20 мл
Соль, черный перец - по вкусу
Зелень (петрушка, зеленый лук или укроп) - для декора
- 212 кКал
- 0 ч. 55 мин.
- Б: 10.83
- Ж: 13.26
- У: 12.33
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите все ингредиенты для теста, чтобы приготовить мешочки из блинов с курицей.
Также соберите все ингредиенты для начинки.
Куриные яйца вбейте в глубокую миску, всыпьте туда соль с сахаром и все взболтайте венчиком. Затем постепенно всыпайте пшеничную муку и перемешивайте, разбивая комочки.
Следом влейте молоко и добавьте немного растительного масла в тесто, размешайте венчиком до однородной консистенции. Если масса получится густоватой, то добавьте пару ложек обычной воды. Тесту дайте постоять минут 10-15, чтобы в муке образовалась клейковина - так блины не будут рваться.
Сковороду хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом. Влейте немного теста, разровняйте по всей поверхности, чтобы получился тонкий блинчик.
Через 15-20 секунд переверните блинчик, и пусть он еще немного подрумянится с обратной стороны.
Таким образом жарьте блинчики, пока не закончится тесто. Складывайте их стопочкой, чтобы они не подсыхали и края не ломались.
Куриные бедра отварите до готовности. Варите мясо в кипящей подсоленной воде 20 минут. Затем курицу остудите, отделите от костей, мясо нарежьте мелкими кусочками.
Разогрейте немного масла в сковороде, всыпьте туда мелко нарезанный репчатый лук, жарьте 3-4 минуты, до золотистого цвета.
Добавьте к луку измельченное куриное мясо. Посолите и поперчите по вкусу.
Влейте в сковороду 15-20% сливки, все перемешайте и прогрейте на небольшом огне 3-4 минуты, чтобы сливки загустели. Начинка для блинов готова. Пусть немного остынет. Курица здесь получится очень сочной и вкусной.
В центр блинчика выложите 1-2 ст. л. куриной начинки.
Поднимите края блинчика, формируя мешочек, скрепите шпажкой (зубочисткой) и завяжите веточкой петрушки (или укропа, или зеленого лука).
Таким образом наполните все блины начинкой и сформируйте мешочки.
Готовые мешочки из блинов с курицей подавайте к столу.
Приятного вам аппетита!
Свежие комментарии