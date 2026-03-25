РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Чёртов выродок этот Кравцов! Гнать его надо поганой метлой из образования и из России! Где, в какой стране ещё есть н...Цифры-фасады, мех...
  • Александр Данилов
    Во времена СССР, это была естественная и обязательная процедура. Ни кто от этого не умирал!!!Почему прививки м...
  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...

Мешочки из блинов с курицей

Тонкие блинчики и сочная куриная начинка легко превращаются в аппетитные мешочки! Оригинальная подача такого блюда разнообразит ваш праздничный стол. Сперва пожарьте блины, приготовив тесто на молоке с яйцами. Куриное мясо отварите, а затем обжарьте с луком и сливками. По желанию сливки можете заменить на сметану или мягкий крем-сыр, что также будет вкусно!

Ингредиенты

Для блинов:

Мука пшеничная - 130-150 г

Яйца куриные - 2 шт.

Молоко - 250 мл

Растительное масло - 30 мл в тесто +для жарки блинов

Сахар - 3 г

Соль - 3 г

Для начинки:

Куриные бедра - 350 г

Лук репчатый - 45 г

Сливки 15-20% - 50-70 мл

Растительное масло - 20 мл

Соль, черный перец - по вкусу

Зелень (петрушка, зеленый лук или укроп) - для декора

  • 212 кКал
  • 0 ч. 55 мин.
  • Б: 10.83
  • Ж: 13.26
  • У: 12.33

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все ингредиенты для теста, чтобы приготовить мешочки из блинов с курицей.

 

Фото 1

 

 

Также соберите все ингредиенты для начинки.

 

Фото 2

 

 

Куриные яйца вбейте в глубокую миску, всыпьте туда соль с сахаром и все взболтайте венчиком. Затем постепенно всыпайте пшеничную муку и перемешивайте, разбивая комочки.

 

Фото 3

 

 

Следом влейте молоко и добавьте немного растительного масла в тесто, размешайте венчиком до однородной консистенции. Если масса получится густоватой, то добавьте пару ложек обычной воды. Тесту дайте постоять минут 10-15, чтобы в муке образовалась клейковина - так блины не будут рваться.

 

Фото 4

 

 

Сковороду хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом. Влейте немного теста, разровняйте по всей поверхности, чтобы получился тонкий блинчик.

Начните жарить.

 

Фото 5

 

 

Через 15-20 секунд переверните блинчик, и пусть он еще немного подрумянится с обратной стороны.

 

Фото 6

 

 

Таким образом жарьте блинчики, пока не закончится тесто. Складывайте их стопочкой, чтобы они не подсыхали и края не ломались.

 

Фото 7

 

 

Куриные бедра отварите до готовности. Варите мясо в кипящей подсоленной воде 20 минут. Затем курицу остудите, отделите от костей, мясо нарежьте мелкими кусочками.

 

Фото 8

 

 

Разогрейте немного масла в сковороде, всыпьте туда мелко нарезанный репчатый лук, жарьте 3-4 минуты, до золотистого цвета.

 

Фото 9

 

 

Добавьте к луку измельченное куриное мясо. Посолите и поперчите по вкусу.

 

Фото 10

 

 

Влейте в сковороду 15-20% сливки, все перемешайте и прогрейте на небольшом огне 3-4 минуты, чтобы сливки загустели. Начинка для блинов готова. Пусть немного остынет. Курица здесь получится очень сочной и вкусной.

 

Фото 11

 

 

В центр блинчика выложите 1-2 ст. л. куриной начинки.

 

Фото 12

 

 

Поднимите края блинчика, формируя мешочек, скрепите шпажкой (зубочисткой) и завяжите веточкой петрушки (или укропа, или зеленого лука).

 

Фото 13

 

 

Таким образом наполните все блины начинкой и сформируйте мешочки.

 

Готовые мешочки из блинов с курицей подавайте к столу.

 

Фото 14

 

 

Приятного вам аппетита!

 

Фото 15

 

 

Фото 16
Ссылка на первоисточник
наверх