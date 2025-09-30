Помогают ли гаджеты развивать мелкую моторику: объясняет невролог

Гаджеты прочно вошли в детскую жизнь, и многие родители надеются, что с их помощью можно не только занять ребенка, но и помочь ему развиваться. Так ли это на самом деле?



Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек

Невролог сети клиник DocDeti Анастасия Носко рассказала Детям Mail, как смартфоны и планшеты влияют на мелкую моторику у детей и почему они все-таки не могут заменить традиционные способы развития.

О взаимосвязи интеллекта и мелкой моторики

Хотя принято условно делить моторику на крупную и мелкую, в общественном сознании именно мелкой моторике кисти уделяется порой чрезмерное внимание. Сложился настоящий миф о том, что она является прямым отражением интеллекта: якобы, развивая ее, мы напрямую влияем на когнитивные функции, а любые трудности с кистью — едва ли не основной симптом неврологических нарушений.

На самом деле не все так однозначно. Если бы развитие мелкой моторики было ключевым моментом интеллектуального роста, то музыканты и фокусники в этом отношении не знали бы себе равных. Тренировка кисти, безусловно, важна, но она является лишь одной из многих функций организма, и ее ценность не стоит преувеличивать. Гармония — в балансе.

Роль гаджетов в развитии мелкой моторики

Есть множество приложений, помогающих тренировать моторику кисти. Их механика разнообразна: это может быть необходимость быстро касаться появляющихся объектов, тренировка реакции слежения за движущимся предметом, а также обведение линий и повтор силуэтов — навыков, которые уже тесно граничат с основами рисования и письма.

Главный недостаток гаджетов заключается в том, что они не способны научить ребенка важным и базовым действиям: правильно захватывать и чувствовать вес предмета, перекладывать его из руки в руку, завязывать шнурки, проворачивать ключ в замке и многому другому.

Для полноценного развития кисти ребенку необходимо манипулировать реальными, а не виртуальными предметами, поскольку только так формируются правильное трехмерное восприятие и мышечная память — их гаджеты заменить не в силах.