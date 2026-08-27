Готовы ли вы к 1 Сентября: чек-лист

Чтобы подъем в 7 утра не был мучением, к концу августа ребенок должен просыпаться хотя бы не позже 8. Для этого каждый день сдвигайте время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут. По тому же принципу можно передвинуть на более раннее время и режим питания.