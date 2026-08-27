Готовы ли вы к 1 Сентября: чек-лист

1. Купить минимум одежды и канцтоваров
Практика показывает: сколько ни покупай все для школы заранее, в течение года придется докупать. То выяснится, что форма для физры должна быть непременно темно-синей, а не черной.
Все остальное можно спокойно купить в процессе – тем более, что во многих магазинах уже в октябре появляются неплохие скидки на товары для школы. Да и сами дети (которых, кстати, психологи советуют вовлекать в процесс сборов в школу или сад) будут рады избежать августовской магазинной суеты.
2. Обновить рабочее место ребенка
Откладывать это на сентябрь не стоит – если парта или стул окажутся «малы», покупка новых может занять довольно много времени.
Проверить, подходит ли мебель ребенку, можно по правилу трех прямых углов: ребенок должен сидеть за письменным столом так, чтобы его стопы находились под прямым углом к коленям, туловище – к бедрам, а локти, если положить их на стол, – к плечам. Кроме того, рабочее место должно освещаться сверху и сбоку – люстрой и настольной лампой одновременно.
Подготовьте побольше места для тетрадей и учебников – с каждым классом их становится больше. А еще будет здорово, если к началу нового учебного года в рабочем уголке ребенка появится что-то новое.
3. Перейти на новый режим дня
Для детей, которые за лето привыкли спать до 10, быстро перестроиться на подъем в 7 – задача невыполнимая. Педиатры советуют переходить на учебный ритм жизни заранее, примерно за полмесяца.
Чтобы подъем в 7 утра не был мучением, к концу августа ребенок должен просыпаться хотя бы не позже 8. Для этого каждый день сдвигайте время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут. По тому же принципу можно передвинуть на более раннее время и режим питания.
4. Завести первосентябрьскую традицию
Классная семейная традиция может сделать начало учебного года праздником, которого ребенок будет ждать каждый год. Поход в кино, небольшой подарок, особенный торт, который мама готовит только к 1 Сентября.
Даже пустяк вроде фото на память может стать милой традицией, если каждый год сниматься всей семьей в одном и том же месте на школьном дворе. К выпускному можно сделать из этих фотографий трогательное видео.
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