РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 239 подписчиков

Готовы ли вы к 1 Сентября: чек-лист

Что надо успеть сделать до того, как прозвенит первый школьный звонок.

журналист, филолог
школьник
Источник: freepik

1. Купить минимум одежды и канцтоваров

Практика показывает: сколько ни покупай все для школы заранее, в течение года придется докупать. То выяснится, что форма для физры должна быть непременно темно-синей, а не черной.

То появятся новые кружки, а вместе с ними – и новые учебники. Так что к 1 сентября достаточно обзавестись «джентльменским набором» из нескольких комплектов школьной или детсадовской одежды и минимальным набором канцтоваров.

Все остальное можно спокойно купить в процессе – тем более, что во многих магазинах уже в октябре появляются неплохие скидки на товары для школы. Да и сами дети (которых, кстати, психологи советуют вовлекать в процесс сборов в школу или сад) будут рады избежать августовской магазинной суеты.

2. Обновить рабочее место ребенка

Откладывать это на сентябрь не стоит – если парта или стул окажутся «малы», покупка новых может занять довольно много времени.

Проверить, подходит ли мебель ребенку, можно по правилу трех прямых углов: ребенок должен сидеть за письменным столом так, чтобы его стопы находились под прямым углом к коленям, туловище – к бедрам, а локти, если положить их на стол, – к плечам. Кроме того, рабочее место должно освещаться сверху и сбоку – люстрой и настольной лампой одновременно.

Подготовьте побольше места для тетрадей и учебников – с каждым классом их становится больше. А еще будет здорово, если к началу нового учебного года в рабочем уголке ребенка появится что-то новое.

Например, расписание с изображением любимого героя или необычные часы.

3. Перейти на новый режим дня

Для детей, которые за лето привыкли спать до 10, быстро перестроиться на подъем в 7 – задача невыполнимая. Педиатры советуют переходить на учебный ритм жизни заранее, примерно за полмесяца.

Чтобы подъем в 7 утра не был мучением, к концу августа ребенок должен просыпаться хотя бы не позже 8. Для этого каждый день сдвигайте время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут. По тому же принципу можно передвинуть на более раннее время и режим питания.

4. Завести первосентябрьскую традицию

Классная семейная традиция может сделать начало учебного года праздником, которого ребенок будет ждать каждый год. Поход в кино, небольшой подарок, особенный торт, который мама готовит только к 1 Сентября.

Даже пустяк вроде фото на память может стать милой традицией, если каждый год сниматься всей семьей в одном и том же месте на школьном дворе. К выпускному можно сделать из этих фотографий трогательное видео.

Ссылка на первоисточник
образование
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым