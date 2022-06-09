ЗОЛОТОЙ ЭКЗАМЕН: СКОЛЬКО СТОИТ ЕГЭ

В Рособрнадзоре категорически заявили: "болонка" – "болонкой", а ЕГЭ сохранится. Инициативы по отмене этой формы аттестации школьников снова ложатся под сукно? Почему об этом заявляет именно Рособрнадзор? Может быть, дело в деньгах?

Шаг вперёд и два назад

Пока у чиновников хватает пороху говорить лишь о реновации высшей школы, а выпускники школ по-прежнему испытывают большие стрессы и перегрузы, пытаясь не завалить ЕГЭ. Но преобразовать одно без другого невозможно, и, хоть и Болонская система не влияет на наличие ЕГЭ напрямую, отмена двухступенчатой системы высшего образования как локомотив тянет за собой и вопрос экзаменации выпускников школ.

Категоричное заявление Рособрнадзора взбудоражило мыслящую общественность. Пресс-служба ведомства разразилась уверенным монологом о том, что, мол, единый государственный экзамен останется нетронутым при переходе на новую русскую национальную модель высшей школы.

ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий,

– отрезали в пресс-службе Рособрнадзора.

Помимо аргументов в пользу некоего единого образовательного пространства защитники ЕГЭ апеллируют к тому, что, дескать, свои, национальные экзамены уже давно апробированы в разных странах, и ЕГЭ – одна из самых открытых и прозрачных аттестационных систем в мире.

Речь в первую очередь о добровольности экзамена, и мировые практики говорят о том же. К примеру, в чешской системе образования тоже существуют тестовые задания, но они все добровольные, то есть те, кто хочет дополнительно получить ещё сертификат при поступлении в высшее учебное заведение, иметь дополнительный бонус – они идут и сдают этот тестовый экзамен. Но если человеку не нужно поступать куда-то и получать этот бонусный сертификат, он его не сдаёт. То есть это не обязаловка. В Соединённых Штатах Америки тестовый экзамен тоже не обязателен. У нас же сделали всё наоборот,

Дескать, без него никак. С этим категорически не согласен руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков.

– заявил эксперт.

https://vk.com/video-75679763_456272452

Добровольно и принудительно

Конечно, в России поступают предложения по более щадящей схеме отказа от ЕГЭ – оставить экзамен как добровольную форму аттестации для всех желающих. Но здесь есть одно жирное обстоятельство – так или иначе всё добровольное в России со временем становится подспудно обязательным. К примеру, такая практика существует в системе довузовской подготовки – те, кто ходит к платным репетиторам или на курсы при университете, априори имеют больше козырей при поступлении, нежели выпускники, готовящиеся к экзаменам самостоятельно.

Такая же судьба может ждать и ЕГЭ в "добровольной" форме. Система образования в России давно уже – токсичная среда, перемалывающая в труху большинство здоровых инициатив. Да и вообще – ЕГЭ, по сути, уже отменили в ведущих вузах России, где на результаты экзаменов давно перестали обращать внимание, считает Сергей Комков.

Уже давно все ведущие вузы страны практически его не учитывают, и там, где даже принимают сертификаты ЕГЭ, это является чисто формальной процедурой. Там за основу берутся свои собственные вузовские экзамены, и все прекрасно понимают, что даже с высшими баллами могут прийти выпускники, которые вообще ни черта не знают. Поэтому здесь ориентируются на свои собственные вступительные экзамены. В МГУ, МИФИ, Московский авиационный институт вы не поступите без дополнительных экзаменов. Поэтому ректоры ведущих вузов страны, а потом и региональных вузов уже давно отвоевали это своё право. ЕГЭ фактически уже давно превратился в атавизм, чистую формальность,

– сказал Сергей Комков.

Экономика ЕГЭ

Новость о планируемом сохранении ЕГЭ побудила разобраться – какую же роль играет здесь Рособрнадзор. Вроде бы это надзорный орган, который ничего не решает, так в чём же здесь подвох? Сергей Комков солидарен с мнением о том, что отменять или запускать те или иные формы аттестации – не прерогатива Рособрнадзора.

Господин Музаев возглавляет контролирующий орган. Он должен делать то, что ему скажут. А решать вопрос о том, сохранять единый государственный момент как систему государственной аттестации за курс средней школы, должны законодатели и Министерство просвещения России. Рособрнадзор должен просто выдвигать свои предложения – в какой форме будет проводиться эта аттестация. А господин Музаев высказывает позицию, что она должна сохраниться в той форме, в которой существует сегодня, и это при том, что практически все фракции и все депутаты Государственной думы выступили категорически против сохранения ЕГЭ. Против этого выступают все ведущие эксперты и большая часть наших ведущих политиков,

– резюмирует спикер.

https://vk.com/video-75679763_456273821

Следите за руками

Ларчик любви к ЕГЭ у Рособрнадзора, похоже, открывается просто. Дело в том, что почти вся деятельность этого надзорного органа завязана на ЕГЭ. Ведомство курирует работу нескольких учреждений, которые за бюджетные деньги осуществляют услуги по проведению экзамена. Судите сами: Федеральный институт педагогических измерений, Федеральный центр тестирования, Главэкспертцентр, Росаккредагентство, Федеральный институт оценки качества образования, Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти – всё это подведомственные Рособрнадзору организации. Функционал учреждений напрямую связан с ЕГЭ. Это и разработка заданий для экзаменов, и доставка контрольно-измерительных материалов к местам проведения, аналитика и отчётность. Описание задач, выполняемых сотрудниками учреждений, курируемых Рособрнадзором, сильно перекликается, это заметно невооружённым глазом.

Интерес очень простой, – прокомментировал ситуацию Комков. – На этом могут паразитировать очень много людей. Во-первых, разработчики получают из бюджета денежку за придумывание вот этих так называемых заданий. А потом мы удивляемся вообще, кто вообще сочинял эти задания? А за них ведь платят деньги, причём приличные. Во-вторых, на этом зарабатывают чиновники, которые распределяют тендеры. В-третьих, на этом зарабатывают репетиторы. Это бизнес и ничего более. Да, кстати, на этом зарабатывают ещё и разные структуры, потому что само проведение ЕГЭ обставлено всякого рода мишурой – это рамки металлоискателей, всякие видеокамеры, обслуживающий персонал – масса всяких процедур, которые тоже нужно оплачивать из бюджета.

Для того чтобы убедиться в справедливости такого заявления, достаточно взглянуть на контракты сайта Госзакупок.

Список тендеров по ЕГЭ достаточно обширный. Это и вполне земные потребности школ, такие как поставки сплит-систем кондиционирования, перефирийного оборудования, питьевой воды, расходников – от картриджей до бумаги А4, организация трансляции видеозаписи экзамена. Числится среди тендеров даже ремонт кабинетов для проведения ЕГЭ. Но есть и совсем экстравагантные закупки, к примеру, "Оказание услуг по аттестации государственной информационной системы персональных данных Центра обработки информации и организации ЕГЭ" со стартовой суммой более 400 000 рублей, "поставка блокираторов сигналов подвижной радиотелефонной связи для использования в период проведения ОГЭ и ЕГЭ" в районе 2 млн рублей.

Внушает уважение пятимиллионный контракт с названием "Оказание услуг по обеспечению сохранности и доставке экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году". К слову, выиграло этот лот Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка России.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Как мы видим, ЕГЭ – это большие деньги. Что характерно, при таком солидном аппарате Рособрнадзору трудно уследить за качеством выполнения контрактных обязательств. Как рассказал Царьграду Сергей Комков, люди, пишущие задания для ЕГЭ (за большие деньги, напомним), часто делают это с ошибками.

Кстати, сделав громкое завяление, Рособрнадзор так и не пояснил, в каком виде должен сохраниться экзамен. В неизменном? Останутся ли те же самые задания, контрольные параметры и те же самые контрольные вопросы? Именно к ним, по словам эксперта, возникает больше всего нареканий.

Разрабатывают эти контрольные параметры непонятно кто, непонятно, на какой основе. Все уже замучились разбираться с этими контрольными параметрами. Огромное количество нареканий было, например, к заданиям по математике – в них самих фиксируется огромное количество ошибок. По химии огромное количество было ошибок в заданиях, а поэтому я думаю, что Рособрнадзор поторопился с громкими заявлениями, и это может кончиться для него достаточно серьёзными последствиями.

Что с того?

Как бы там ни было, Рособрнадзор держится уверенно и рапортует о сегодняшнем ЕГЭ по обществознанию – самому популярному элективному предмету. Именно на нём чаще всего останавливаются школьники, как на предмете по выбору. Сегодня этот экзамен принимают 4422 экзаменационных пункта. Помножив это на условный бюджет работы одного пункта, мы понимаем, что сегодня на тестирование школьников в один день будут потрачены миллиарды бюджетных рублей. Вся логистика отлажена, схемы работают. Какая же выгода для вовлечённых в эти схемы от них отказываться?