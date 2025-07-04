Чтобы приготовить панкейки с яблоком и корицей, соберите необходимые ингредиенты по списку. Яблоки выбирайте кисло-сладкого вкуса. Муку просейте через сито.

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В чашу налейте молоко и растительное масло. Добавьте сметану.

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Всыпьте сахар и щепотку соли. Добавьте яйцо. Перемешайте.

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Постепенно подсыпайте муку и замешивайте тесто. Добавьте соду. Готовое тесто будет средней густоты.

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Яблоки нарежьте мелкими кубиками и добавьте в тесто.

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Всыпьте молотую корицу. Всё перемешайте.

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Панкейки готовятся на сухой сковороде. На горячую сковороду ложкой выкладывайте тесто. Оно немного растечется. Пеките панкейки на малом огне с двух сторон до золотистого цвета.

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Готовые панкейки с яблоками и корицей подавайте к столу. Приятного аппетита!

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