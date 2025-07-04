Ингредиенты
Молоко - 220 мл
Сметана - 2 ст. л.
Сахар - 2-3 ст. л.
Мука - 220 г
Яйцо - 1 шт.
Растительное масло - 20 г
Яблоки - 2 шт.
Сода - 1/3 ч. л.
Корица молотая - 1/3 ч. л.
Соль - щепотка
- 169 кКал
- 30 мин.
- Б: 3.87
- Ж: 4.4
- У: 28.54
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чтобы приготовить панкейки с яблоком и корицей, соберите необходимые ингредиенты по списку. Яблоки выбирайте кисло-сладкого вкуса. Муку просейте через сито.
В чашу налейте молоко и растительное масло. Добавьте сметану.
Всыпьте сахар и щепотку соли. Добавьте яйцо. Перемешайте.
Постепенно подсыпайте муку и замешивайте тесто. Добавьте соду. Готовое тесто будет средней густоты.
Яблоки нарежьте мелкими кубиками и добавьте в тесто.
Всыпьте молотую корицу. Всё перемешайте.
Панкейки готовятся на сухой сковороде. На горячую сковороду ложкой выкладывайте тесто. Оно немного растечется. Пеките панкейки на малом огне с двух сторон до золотистого цвета.
Готовые панкейки с яблоками и корицей подавайте к столу. Приятного аппетита!
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