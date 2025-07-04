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Панкейки с яблоком и корицей

Вкусные, нежные и ароматные панкейки на завтрак. Тесто для панкейков всегда бездрожжевое. Отличие их от оладий в том, что они готовятся на сухой сковороде (без добавления масла), а значит получаются менее жирными и более сухими на вкус. Поэтому идеальным дополнением для них будет что-то сочное, например, сироп, мёд, джем или сметана.

Ингредиенты

Молоко - 220 мл

Сметана - 2 ст. л.

Сахар - 2-3 ст. л.

Мука - 220 г

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло - 20 г

Яблоки - 2 шт.

Сода - 1/3 ч. л.

Корица молотая - 1/3 ч. л.

Соль - щепотка

  • 169 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 3.87
  • Ж: 4.4
  • У: 28.54

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чтобы приготовить панкейки с яблоком и корицей, соберите необходимые ингредиенты по списку. Яблоки выбирайте кисло-сладкого вкуса. Муку просейте через сито.

 

Фото 1

 

 

В чашу налейте молоко и растительное масло. Добавьте сметану.

 

Фото 2

 

 

Всыпьте сахар и щепотку соли. Добавьте яйцо. Перемешайте.

 

Фото 3

 

 

Постепенно подсыпайте муку и замешивайте тесто. Добавьте соду. Готовое тесто будет средней густоты.

 

Фото 4

 

 

Яблоки нарежьте мелкими кубиками и добавьте в тесто.

 

Фото 5

 

 

Всыпьте молотую корицу. Всё перемешайте.

 

Фото 6

 

 

Панкейки готовятся на сухой сковороде. На горячую сковороду ложкой выкладывайте тесто. Оно немного растечется. Пеките панкейки на малом огне с двух сторон до золотистого цвета.

 

Фото 7

 

 

Готовые панкейки с яблоками и корицей подавайте к столу. Приятного аппетита!

 

Фото 8

 

 

 

Фото 9

 

 

Панкейки с яблоком и корицей, рецепт с фото
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