Аутизм: ознакомительная информация

Что такое аутизм?

Аутизм – это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга, из-за которого ребенку трудно общаться и взаимодействовать с окружающими. При аутизме различные участки мозга не могут работать совместно.

Заболевание характеризуется узким кругом интересом, повторяющимися действиями, проблемами в поведении, общении. Также при аутизме часто страдают речь и мышление. Отмечаются аутоагрессия, гиперактивность, повышенное сенсорное восприятие и другие симптомы в зависимости от выраженности заболевания.

Большинство людей, страдающих аутизмом, постоянно испытываю трудности при взаимодействии с людьми. Однако ранняя диагностика и лечение помогают всё большему количеству людей с аутизмом раскрыть свой потенциал и найти место в жизни.

Каковы причины аутизма?

Аутизм часто развивается у нескольких членов одной семьи, поэтому некоторые эксперты склонны считать данное заболевание наследственным. Одни ученые пытаются выяснить, какие гены передают аутизм по наследству, другие – является ли аутизм результатом других заболеваний или каких-либо факторов в окружении ребенка.

Лживые заявления в СМИ заставили некоторых родителей поверить в то, что аутизм вызывает плановая вакцинация, в частности вакцина АКДС. Это не отвечает действительности, и существующие «исследования» на тему влияния вакцин на развитие заболевания признали ложными. Однако определенная связь между вакцинацией и аутизмом всё-таки существует. Важно своевременно сделать ребенку все необходимые прививки. Они предохранят малыша от заболеваний, которые могут привести к серьезным последствиям и нанести серьезный удар по здоровью.

Симптомы аутизма

Симптомы аутизма почти всегда проявляются в возрасте до 3-х лет. Обычно в первую очередь родители замечают, что их ребенок долго не разговаривает и ведет себя не так, как его сверстники. Иногда дети, страдающие аутизмом, начинают разговаривать одновременно со сверстниками, но потом теряют навыки речи.

Основные признаки аутизма включают:

Задержку развития речи или её полное отсутствие. Ребенок может казаться глухим, несмотря на то, что тесты на слух дают положительный результат.

Часто повторяющиеся модели поведения, интересы и игры. Например, ребенок раскачивается из стороны в сторону, испытывает сильную привязанность к некоторым предметам или чувствует сильное расстройство, когда меняется привычный для него распорядок.

Не существует «типичное» поведение ребенка с аутизмом. Дети могут проявлять различные модели поведения. Родители часто отмечают, что их ребенок-аутист предпочитает играть в одиночестве и избегает зрительного контакта с людьми.

О наличии у ребенка аутизма также свидетельствуют такие признаки:

Умственные способности ребенка обычно ниже среднего.

Подростки-аутисты часто подвержены депрессии и испытывают беспокойство, особенно если уровень их умственных способностей средний или выше среднего.

Некоторые дети страдают от такого заболевания, как эпилепсия. Она проявляется еще до наступления подросткового возраста.

Как диагностировать аутизм?

Для диагностики аутизма врач использует определенные рекомендации. Согласно им, симптомы аутизма делятся на такие категории:

Социальное взаимодействие и взаимоотношения. Ребенок может испытывать трудности при установлении зрительного контакта. Ему трудно понимать чувства других людей, такие как боль, печаль и т. д.

Вербальная и невербальная коммуникация. Ребенок не говорит или повторяет определенную фразу много раз.

Ограниченные интересы в занятиях или играх. Ребенку может больше нравиться играть какой-либо деталью игрушки, чем всей игрушкой в целом. Некоторые дети и даже взрослые, страдающие аутизмом, могут сильно интересоваться определенными предметами, например, пластиковыми карточками или серийными номерами.

С некоторыми детьми врачи проводят тест на слух, чтобы убедиться, что причина такого поведения ребенка кроется не в проблемах со слухом.

Лечение аутизма

Лечение аутизма предполагает формирование и положительное подкрепление определенных моделей поведения. У детей развивают социальные навыки, навыки коммуникации и самопомощи. На ранних этапах детей учат лучше взаимодействовать с другими людьми. В старшем возрасте их учат общаться с окружающими и помогать себе в различных ситуациях.

В зависимости от симптомов лечение включает в себя развитие навыков речи и физиотерапию. Медицинское вмешательство может потребоваться для лечения депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства (синдром навязчивых состояний).

Стратегия лечения зависит от конкретных симптомов, которые индивидуальны для каждого ребенка и могут меняться со временем. Поскольку проявления аутизма индивидуальны у каждого ребенка, лечение, которое помогает в одном случае, может не дать результатов в другом. Родителям необходимо взаимодействовать со всеми, кто принимает участие в обучении ребенка, чтобы вместе найти оптимальный способ справиться с симптомами.

Как родителям обращаться с ребенком, страдающим аутизмом

Для лечения аутизма всем членам семьи важно знать, как обращаться с ребенком, у которого проявляются те или иные симптомы. Специальная подготовка снизит уровень стресса у членов семьи и поможет малышу развиваться быстрее. В некоторых семьях ребенок требует большей помощи, чем в остальных.

Используйте любую возможность помочь ребенку. Спросите у врача, какую помощь можно получить по месту вашего жительства. Семья, друзья, организации по борьбе с аутизмом – используйте все доступные ресурсы.

Кроме того, следуйте таким советам:

Планируя дневной график, включайте в него перерывы. Ежедневный уход за ребенком, страдающим аутизмом, требует много сил, поэтому всем членам семьи потребуются перерывы в занятиях с ним.

Когда ребенок станет старше, вам потребуется дополнительная помощь. Особенно тяжелым у детей с аутизмом бывает десятилетний возраст.

Общайтесь с семьями, в которых ребенок также страдает аутизмом. С ними вы сможете обсудить ваши проблемы и поделиться собственным опытом.

Воспитание ребенка, страдающего аутизмом – тяжелый труд. Но, получая поддержку и учась обращаться с ребенком, можно справиться с этой проблемой.

P. S. В 2010 году вышел прекрасный фильм «Тэмпл Грандин», в котором показаны возможности человека с аутизмом. Этот фильм поможет родителям верить в своего ребенка, несмотря ни на что.