Страх перед школой – его проявления и причины

Вы заметили, что ваш ребенок отлично чувствует себя во второй половине дня в пятницу, но уже в воскресенье после полудня у него начинают болеть голова или животик? В понедельник утром, прямо перед выходом в школу, у ребенка начинаются жар или рвота?

Такие проявления указывают на то, что ваш ребенок столкнулся со школьной фобией.

Страх перед школой – это невротическое состояние, довольно распространенное у детей и имеющее ситуационный характер. Так же, как и другие ситуационные фобии, ее причины связаны не столько с конкретным местом (в данном случае со школой), сколько с ситуациями, которые возникают в ней. В отличие от того что думают родители обычно, ребенок не всегда боится контрольной работы или теста, он может также бояться поведения одноклассников или учителей. Школьная фобия в основном не связана с трудностями в обучении (хотя такое тоже может быть).

Страх перед школой - не притворство!

Ребенок со школьной фобией действительно испытывает соматический дискомфорт и недомогание. Если он жалуется на боль в животе или голове, то действительно ощущает их. Как и в случаях неврозов с соматизацией, которые возникают у взрослых, так и при школьной фобии мы имеем дело с защитным механизмом организма, который пытается уберечь себя от угроз. В этом случае угрозой является поход в школу, а соматический дискомфорт призван спасти организм от пребывания в опасном месте.

Проявления страха перед школой

Как распознать страх перед школой? Его наиболее распространенными симптомами являются следующие:

головная боль;

боли в животе;

спазмы в животе и рвота;

желудочно-кишечное недомогание в виде диареи;

лихорадка или субфебрильная температура;

ускорение частоты сердечных сокращений;

замедление сердечного ритма, приводящие даже к потере сознания.

Характерно время возникновения этих симптомов: с вечера воскресенья до утра пятницы, исчезновение – в период, когда ребенок не ходит в школу (каникулы, праздники, экскурсионные поездки, выходные дни).

Причины возникновения страха перед школой

Невротические переживания, связанные со школой, могут быть результатом многих ситуаций, например:

ребенок подвергается нападкам, запугиванию, травле со стороны. При этом прогуливающий уроки ребенок будет с удовольствием находиться в компании одноклассников и оставаться под их влиянием, а ребенок с фобией будет предпочитать находиться дома;

ребенок имеет тенденцию к перфекционизму – в результате он не в состоянии справиться с ожиданиями, которые сам же на себя налагает;

перфекционизму – в результате он не в состоянии справиться с ожиданиями, которые сам же на себя налагает; родители слишком много требуют от ребенка – ребенок боится, что не оправдает их ожиданий;

требуют от ребенка – ребенок боится, что не оправдает их ожиданий; ребенок страдает от некоторых «недостатков» (заикание, косоглазие, дислексия, инвалидность или иная несхожесть с детьми), от чего и высмеивается сверстниками в школе.

Почему в одних и тех же ситуациях у некоторых детей будет развиваться страх перед школой, а у других нет?

Это связано как с самим ребенком (с его структурой личности), так и ситуацией в доме. Ребенок робкий, пугливый, которому отказывают в самостоятельности, будет более восприимчивым к каким-либо невротическим типам реагирования организма. Подобно как и ребенок, который дома чувствует напряженную атмосферу (между родителями), не имеет поддержки в своей семье, которому не к кому прийти со своими проблемами, потому что ими пренебрегают (считают незначительными) либо оставляют ребенка один на один с ними.

При подозрении на появление страха перед школой родителям нельзя ждать, пока он «сам пройдет», недооценивать или игнорировать проблему или (что хуже всего) кричать на ребенка. Необходима профессиональная психологическая помощь. Поэтому обязательно обратитесь к детскому психологу.