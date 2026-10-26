Даже рюмочку не выпить: учителя вынудили уволиться из школы из-за юмористического видео

Фото: соцсети, коллаж
Учитель не может позволить себе хлопнуть рюмочку в свой выходной?
Учителя истории из Новосибирска по имени Руслан уволили после того, как его шуточное видео с водкой и картошкой завирусилось в сети. Мужчина больше года работал в местном лицее, а в качестве хобби решил развивать личный бренд — завел TikTok и Instagram*, где публиковал шуточные ролики под трендовую музыку.
«Через неделю меня вызвала завуч по воспитательной работе. Сказала: родители прислали ролик, как вы считаете, такое нормально вообще выставлять в интернет? Где ваша педагогическая этика? Нужно удалить», — рассказал Руслан.
Он отказался удалять ролик, объяснив, что рилс размещен на его личной странице и не имеет никакого отношения к школе.
После этого завуч собрала консилиум и сделала выговор за другой TikTok с детьми. Руслан рассказал, что спрашивал у учеников разрешение на съемку и тратил на это время на переменах или вне занятий.
В итоге учителю выдвинули ультиматум — либо удалять видео, либо увольняться.
Напомним, в Екатеринбурге молодая учительница уволилась из-за ученика-мигранта, угрожавшего ей изнасилованием.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.
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