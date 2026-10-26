Даже рюмочку не выпить: учителя вынудили уволиться из школы из-за юмористического видео

В Новосибирске учителя уволили из-за видео, на котором он пьёт водку

Фото: соцсети, коллаж

Учитель не может позволить себе хлопнуть рюмочку в свой выходной?

Учителя истории из Новосибирска по имени Руслан уволили после того, как его шуточное видео с водкой и картошкой завирусилось в сети. Мужчина больше года работал в местном лицее, а в качестве хобби решил развивать личный бренд — завел TikTok и Instagram*, где публиковал шуточные ролики под трендовую музыку.

Шутка учителя дошла до родителей и администрации, но им идея не понравилась. Что конкретно в юмористическом ролике не зашло – не сообщается. В сети предположили, что могла не понравиться надпись «алкаш», а не сам факт похода в ресторан со спиртным.

В одном из таких видео, которые делали многие учителя в России, он показал свои обычные будни и пятничный отдых. Идея показалась Руслану забавной, а видео неожиданно набрало более 2,2 млн просмотров и завирусилось в сети. В ролике он хлопнул рюмаху водки в ресторане, под золотистую картошечку, подписав, что по пятницам он «обычный алкаш».

«Через неделю меня вызвала завуч по воспитательной работе. Сказала: родители прислали ролик, как вы считаете, такое нормально вообще выставлять в интернет? Где ваша педагогическая этика? Нужно удалить», — рассказал Руслан.

Он отказался удалять ролик, объяснив, что рилс размещен на его личной странице и не имеет никакого отношения к школе.

После этого завуч собрала консилиум и сделала выговор за другой TikTok с детьми. Руслан рассказал, что спрашивал у учеников разрешение на съемку и тратил на это время на переменах или вне занятий.

В итоге учителю выдвинули ультиматум — либо удалять видео, либо увольняться.

Руслан написал заявление по собственному желанию и уехал жить в деревню.

Напомним, в Екатеринбурге молодая учительница уволилась из-за ученика-мигранта, угрожавшего ей изнасилованием.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.