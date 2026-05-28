РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Науменкова
    а  нам педиатр запретил принимать доксициклин, просто мы уже года 3 подряд с дачи ездим к нему с клещом... нам сказал...Ребенка укусил кл...
  • Виктор Попов
    Уважаемые Россияне!  Поломать НОРМАЛЬНО Работающий Механизм - ЛЕГКО!!!  С Этим Справится и ДУРАК!!!  А НАЛАДИТЬ(!) Ег...Педагоги Полысаев...
  • Виктор Попов
    Уважаемые Комментаторы!  Помните Выражение, "Войну Выиграл Школьный Учитель!"?  В Какие Времена и Где Можно Было Виде...Школа и ложный гу...

Почему так важен эмоциональный контакт с ребенком: объясняет психолог

Он может отразиться на дальнейшей жизни вашего ребенка.

Автор Дети Mail
Родители и дети
Родители и детиисточник: Unsplash

Психолог, детский сказкотерапевт, автор «Букваря», «Первой книги для чтения после букваря» и «Первых прописей после букваря» Анна Мельникова рассказала о важности эмоционального контакта с ребенком и о том, как его наладить.

Привязанность между мамой и ребенком обычно формируется с первых дней жизни новорожденного и со временем становится только крепче. Женщина достаточно легко формирует эмоциональную связь с малышом: дело в том, что она знает, что он любит, а чего боится, что вызывает его улыбку, а что расстраивает. И если ребенок делится всеми чувствами, от радости до боли, это хороший знак — эмоциональный контакт есть.

Стоит рассказать, зачем вообще нужны такие тесные отношения. Ведь целые поколения наших родителей жили, по большей части не зная, что такое внимание, ежедневное участие и вовлеченность со стороны взрослого. «И ничего, нормальные вон выросли».

Времена молодости наших мам и бабушек были полны сложностей выживания и не располагали к тому, чтобы разделять с ребенком переживания по поводу сломавшейся игрушки. Но и тогда, и сейчас родители желали и желают своим детям счастья и уверенности.

Сегодня мы знаем, что доверительные отношения — лучший страховочный трос для ребенка. С возрастом последний неизбежно отдаляется от родителей. Сначала он неуверенно встает на ноги и уходит туда, куда хочется ему, а не вам. Затем идет в детский сад, школу, просится на ночевку к друзьям, уезжает учиться в другой город…

Но на каждом этапе, даже находясь на расстоянии в тысячи километров, ребенок всегда знает, что есть место, где его любят безусловно. Где всегда выслушают, поймут, поддержат, помогут.

Дети, у которых есть такая опора, больше доверяют миру, легче принимают решения, менее тревожны, более жизнелюбивы, проще адаптируются в обществе, хорошо понимают себя и окружающих.

Чтобы наладить эмоциональный контакт с ребенком, достаточно разделять его переживания и относиться к его жизни с искренним интересом, знать и поддерживать увлечения, разрешать чувствовать разные эмоции — не только радость, но и гнев, и грусть. С пониманием относиться к его уникальности — характеру, психотипу, чувствительности.

Взрослому важно быть примером того, как нужно ценить и уважать себя. И конечно, смириться с тем, что ошибки в воспитании неизбежны. Все, что мы можем, — постараться вовремя их заметить и исправить.

Ссылка на первоисточник
семья
наверх