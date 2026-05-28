Почему так важен эмоциональный контакт с ребенком: объясняет психолог

Привязанность между мамой и ребенком обычно формируется с первых дней жизни новорожденного и со временем становится только крепче. Женщина достаточно легко формирует эмоциональную связь с малышом: дело в том, что она знает, что он любит, а чего боится, что вызывает его улыбку, а что расстраивает. И если ребенок делится всеми чувствами, от радости до боли, это хороший знак — эмоциональный контакт есть.