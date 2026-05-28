Почему так важен эмоциональный контакт с ребенком: объясняет психолог

Привязанность между мамой и ребенком обычно формируется с первых дней жизни новорожденного и со временем становится только крепче. Женщина достаточно легко формирует эмоциональную связь с малышом: дело в том, что она знает, что он любит, а чего боится, что вызывает его улыбку, а что расстраивает. И если ребенок делится всеми чувствами, от радости до боли, это хороший знак — эмоциональный контакт есть.
Стоит рассказать, зачем вообще нужны такие тесные отношения. Ведь целые поколения наших родителей жили, по большей части не зная, что такое внимание, ежедневное участие и вовлеченность со стороны взрослого. «И ничего, нормальные вон выросли».
Времена молодости наших мам и бабушек были полны сложностей выживания и не располагали к тому, чтобы разделять с ребенком переживания по поводу сломавшейся игрушки. Но и тогда, и сейчас родители желали и желают своим детям счастья и уверенности.
Сегодня мы знаем, что доверительные отношения — лучший страховочный трос для ребенка. С возрастом последний неизбежно отдаляется от родителей. Сначала он неуверенно встает на ноги и уходит туда, куда хочется ему, а не вам. Затем идет в детский сад, школу, просится на ночевку к друзьям, уезжает учиться в другой город…
Но на каждом этапе, даже находясь на расстоянии в тысячи километров, ребенок всегда знает, что есть место, где его любят безусловно. Где всегда выслушают, поймут, поддержат, помогут.
Чтобы наладить эмоциональный контакт с ребенком, достаточно разделять его переживания и относиться к его жизни с искренним интересом, знать и поддерживать увлечения, разрешать чувствовать разные эмоции — не только радость, но и гнев, и грусть. С пониманием относиться к его уникальности — характеру, психотипу, чувствительности.
Взрослому важно быть примером того, как нужно ценить и уважать себя. И конечно, смириться с тем, что ошибки в воспитании неизбежны. Все, что мы можем, — постараться вовремя их заметить и исправить.
