Ленивые вареники с творогом и бананом

Ингредиенты
Творог – 500 г
Масло сливочное – 50 г + для подачи
Яйцо – 1 шт.
Банан – 200 г (2 шт.)
Мука пшеничная – 300 г + для работы с тестом
Соль – 1 щепотка (по желанию)
Сахар – 1-2 ст.
Ванильный сахар – 10 г
Сметана – для подачиДля варки:
Вода – 2 л
Соль - 1 ч.л.
- 245 кКал
- 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Ленивые вареники с бананом – ароматное, вкусное, простое и легкое в приготовление блюдо. Фантазия на тему классических ленивых вареников, которая придется по вкусу и малышам, и взрослым. В зависимости от обстоятельств и настроения, это прекрасный сытный завтрак, обед или перекус в течение дня, который можно приготовить без особых хлопот, не имея больших кулинарных навыков. Попробуйте!
Подготовьте ингредиенты по списку.
Творог разомните пестиком или толкушкой для картофеля до однородного кремообразного состояния.
Яйцо смешайте с сахаром и ванилью и взбейте несколько минут, до растворения крупинок сахара.
Бананы разомните вилкой до состояния пюре.
Добавьте к подготовленному творогу банановое пюре, взбитое с сахаром яйцо и сливочное масло комнатной температуры. Смешайте компоненты. По желанию, добавьте в смесь щепотку соли.
Постепенно, добавляя порциями, вмешайте в творожную смесь пшеничную муку и сформируйте шар мягкого теста. Переместите тесто на стол, и подсыпая муку, вымесите 4-5 минут.
Затем прикройте тесто полотенцем и оставьте на 15 минут, для того чтобы оно отдохнуло.
Для удобства дальнейшей работы разделите тесто на 3-4 порции.
Для того чтобы придать ленивым вареникам традиционную прямоугольную форму, скатайте тесто в колбаску диаметром 2 сантиметра, а затем нарежьте на полоски шириной 1.5-2 сантиметра.
Также, для разнообразия, можно приготовить ленивые вареники в форме ромбов. Для этого раскатайте тесто до толщины 0.5 сантиметра и нарежьте на кусочки размером не больше спичечного коробка.
Затем лезвием ножа осторожно, не прорезая тесто насквозь, нанесите на поверхность кусочков теста рисунок.
В широкой кастрюле доведите до кипения воду. Когда вода закипит, добавьте соль и уменьшите огонь так, чтобы вода постоянно слабо кипела. Закрутите воду в кастрюле по кругу и в получившуюся воронку опустите вареники.
Движение воды увлечет вареники за собой, они равномерно распределятся в кастрюле и не слипнутся.
Варить ленивые вареники необходимо 3 минуты с момента, когда вода закипит и они всплывут на поверхность.
Готовые вареники смажьте растопленным сливочным маслом и подавайте со сметаной, медом или любимым сиропом. Мне нравится сочетать эти вареники с домашним карамельным соусом.
Ленивые вареники с бананом готовы. Приятного аппетита!
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