Ленивые вареники с творогом и бананом

Ленивые вареники с бананом – ароматное, вкусное, простое и легкое в приготовление блюдо. Фантазия на тему классических ленивых вареников, которая придется по вкусу и малышам, и взрослым. В зависимости от обстоятельств и настроения, это прекрасный сытный завтрак, обед или перекус в течение дня, который можно приготовить без особых хлопот, не имея больших кулинарных навыков. Попробуйте!

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Подготовьте ингредиенты по списку.

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Творог разомните пестиком или толкушкой для картофеля до однородного кремообразного состояния.

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Яйцо смешайте с сахаром и ванилью и взбейте несколько минут, до растворения крупинок сахара.

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Бананы разомните вилкой до состояния пюре.

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Добавьте к подготовленному творогу банановое пюре, взбитое с сахаром яйцо и сливочное масло комнатной температуры. Смешайте компоненты. По желанию, добавьте в смесь щепотку соли.

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Постепенно, добавляя порциями, вмешайте в творожную смесь пшеничную муку и сформируйте шар мягкого теста. Переместите тесто на стол, и подсыпая муку, вымесите 4-5 минут.

Затем прикройте тесто полотенцем и оставьте на 15 минут, для того чтобы оно отдохнуло.

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Для удобства дальнейшей работы разделите тесто на 3-4 порции.

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Для того чтобы придать ленивым вареникам традиционную прямоугольную форму, скатайте тесто в колбаску диаметром 2 сантиметра, а затем нарежьте на полоски шириной 1.5-2 сантиметра.

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Также, для разнообразия, можно приготовить ленивые вареники в форме ромбов. Для этого раскатайте тесто до толщины 0.5 сантиметра и нарежьте на кусочки размером не больше спичечного коробка.

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Затем лезвием ножа осторожно, не прорезая тесто насквозь, нанесите на поверхность кусочков теста рисунок.

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В широкой кастрюле доведите до кипения воду. Когда вода закипит, добавьте соль и уменьшите огонь так, чтобы вода постоянно слабо кипела. Закрутите воду в кастрюле по кругу и в получившуюся воронку опустите вареники.

Движение воды увлечет вареники за собой, они равномерно распределятся в кастрюле и не слипнутся.

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Варить ленивые вареники необходимо 3 минуты с момента, когда вода закипит и они всплывут на поверхность.

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Готовые вареники смажьте растопленным сливочным маслом и подавайте со сметаной, медом или любимым сиропом. Мне нравится сочетать эти вареники с домашним карамельным соусом.

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Ленивые вареники с бананом готовы. Приятного аппетита!