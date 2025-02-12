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Ленивые вареники с творогом и бананом

Ленивые вареники с бананом – простой, легкий в приготовлении, вкусный и сытный завтрак или перекус в течение дня.

Ингредиенты

Творог – 500 г

Масло сливочное – 50 г + для подачи

Яйцо – 1 шт.

Банан – 200 г (2 шт.)

Мука пшеничная – 300 г + для работы с тестом

Соль – 1 щепотка (по желанию)

Сахар – 1-2 ст.

л.

Ванильный сахар – 10 г

Сметана – для подачи

Для варки:

Вода – 2 л

Соль - 1 ч.л.

  • 245 кКал
  • 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Ленивые вареники с бананом – ароматное, вкусное, простое и легкое в приготовление блюдо. Фантазия на тему классических ленивых вареников, которая придется по вкусу и малышам, и взрослым. В зависимости от обстоятельств и настроения, это прекрасный сытный завтрак, обед или перекус в течение дня, который можно приготовить без особых хлопот, не имея больших кулинарных навыков. Попробуйте!

 

Фото ленивых вареников с бананом
Фото 1

 

 

Подготовьте ингредиенты по списку.

 

Ингредиенты для ленивых вареников с бананом
Фото 2

 

 

Творог разомните пестиком или толкушкой для картофеля до однородного кремообразного состояния.

 

Растереть творог
Фото 3

 

 

Яйцо смешайте с сахаром и ванилью и взбейте несколько минут, до растворения крупинок сахара.

 

Соединить яйцо с сахаром
Фото 4

 

 

Бананы разомните вилкой до состояния пюре.

 

Размять банан вилкой
Фото 5

 

 

Добавьте к подготовленному творогу банановое пюре, взбитое с сахаром яйцо и сливочное масло комнатной температуры. Смешайте компоненты. По желанию, добавьте в смесь щепотку соли.

 

Положить масло
Фото 6

 

 

Постепенно, добавляя порциями, вмешайте в творожную смесь пшеничную муку и сформируйте шар мягкого теста. Переместите тесто на стол, и подсыпая муку, вымесите 4-5 минут.

 

Затем прикройте тесто полотенцем и оставьте на 15 минут, для того чтобы оно отдохнуло.

 

Замесить тесто
Фото 7

 

 

Для удобства дальнейшей работы разделите тесто на 3-4 порции.

 

Разделить тесто на части
Фото 8

 

 

Для того чтобы придать ленивым вареникам традиционную прямоугольную форму, скатайте тесто в колбаску диаметром 2 сантиметра, а затем нарежьте на полоски шириной 1.5-2 сантиметра.

 

Порезать тесто на кусочки
Фото 9

 

 

Также, для разнообразия, можно приготовить ленивые вареники в форме ромбов. Для этого раскатайте тесто до толщины 0.5 сантиметра и нарежьте на кусочки размером не больше спичечного коробка.

 

Разрезать тесто на квадратики
Фото 10

 

 

Затем лезвием ножа осторожно, не прорезая тесто насквозь, нанесите на поверхность кусочков теста рисунок.

 

Сделать узор на тесте ножом
Фото 11

 

 

В широкой кастрюле доведите до кипения воду. Когда вода закипит, добавьте соль и уменьшите огонь так, чтобы вода постоянно слабо кипела. Закрутите воду в кастрюле по кругу и в получившуюся воронку опустите вареники.

 

Движение воды увлечет вареники за собой, они равномерно распределятся в кастрюле и не слипнутся.

 

Положить вареники в кипяток
Фото 12

 

 

Варить ленивые вареники необходимо 3 минуты с момента, когда вода закипит и они всплывут на поверхность.

 

Сварить вареники
Фото 13

 

 

Готовые вареники смажьте растопленным сливочным маслом и подавайте со сметаной, медом или любимым сиропом. Мне нравится сочетать эти вареники с домашним карамельным соусом.

 

Рецепт ленивых вареников с бананом
Фото 14

 

 

Ленивые вареники с бананом готовы. Приятного аппетита!

 

Ленивые вареники с творогом и бананом, рецепт с фото
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