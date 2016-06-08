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7 особенных рецептов маминых котлет со всего света

Мы собрали рецепты котлет «пальчики оближешь», которые можно легко и быстро повторить дома. При этом ужин приобретет национальный колорит и разнообразит меню каждой хозяйки. Выбирайте понравившееся блюдо и покоряйте домашних! Дух захватывает, как вкусно!

котлеты

Источник: AdMe.ru

 

7 особенных рецептов маминых котлет со всего света

Котлеты по-арабски «Куббе»

Ингредиенты:

  • 500 г любого фарша
  • 150 г пшеничной крупы или мелкого булгура
  • 2 средних луковицы
  • горсть кедровых орешков
  • специи по вкусу (черный перец, кориандр, кумин)
  • соль
  • растительное масло

Приготовление:

  • Фарш делим на три части.
  • Две части фарша смешиваем с вареной крупой и одной мелко нарезанной луковицей. Добавляем соль и специи, тщательно вымешиваем. Отправляем на 10 мин. в холодильник.
  • Обжариваем оставшийся фарш с измельченным луком до готовности. Смешиваем с орешками. Это начинка.
  • Из первой части фарша формируем шарики с углублениями, в которые кладем упомянутую выше начинку. Затем лепим котлетки овальной формы и жарим их в подсолнечном масле до румяной корочки.
  • Подаем с овощами, зеленью и белым йогуртом.
7 особенных рецептов маминых котлет со всего света

Воздушные сербские котлеты «Уштицы»

Ингредиенты:

  • около 1 кг фарша (свинина и говядина)
  • 1,5 луковицы
  • 1 ч. л. соды
  • 2/3 ст. сильногазированной минеральной воды
  • 150 г копченой грудинки
  • 150 г брынзы
  • специи по вкусу (паприка сладкая, перец, соль, зелень)
  • 5 зубчиков чеснока

Приготовление:

  • Добавляем к фаршу половину порезанного лука, специи, соду, минеральную воду и хорошо вымешиваем.
    Кладем в холодильник на 12 часов и больше.
  • Натираем на крупной терке сыр, режем грудинку, зелень и лук, давим чеснок. Добавляем все к фаршу и перемешиваем.
  • Формируем котлеты и обжариваем на несильном огне. Складываем в кастрюльку и даем несколько минут постоять под крышкой.
  • Подаем с любым гарниром и салатом.
7 особенных рецептов маминых котлет со всего света

Шотландский глаз

Ингредиенты:

  • 800 г фарша
  • 6 вареных куриных яиц (можно 12 перепелиных)
  • 400 г батона
  • 0,5 стакана молока
  • зелень, специи, соль
  • для панировки: одно сырое яйцо и 2 ст. л. муки или сухарей

Приготовление:

  • Ломаем батон и замачиваем его в молоке.
  • Добавляем к фаршу замоченный батон, специи и мелко нарезанную зелень. Вымешиваем до однородности.
  • Разделяем массу на 6 частей. Из каждой части формируем лепешку, на которую сверху кладем вареное яйцо. Равномерно оборачиваем его фаршем.
  • Получившиеся котлеты обмакиваем сначала во взбитое яйцо, потом в муку и отправляем в духовку на 40–50 мин.
  • Подавать разрезанными пополам с картофельным пюре или овощами.
7 особенных рецептов маминых котлет со всего света

Шведские свекольные котлетки

Ингредиенты:

  • 1 отваренная картофелина
  • 100 г маринованной свеклы
  • 300–400 г мясного фарша
  • 1 средняя луковица
  • 100 г молока
  • 1 яйцо
  • панировочные сухари
  • соль, специи

Приготовление:

  • Фарш, яйцо и молоко перемешиваем и превращаем в однородную массу.
  • Мелко режем лук и обжариваем его, натираем картофель на терке, а свеклу шинкуем. Добавляем все продукты и специи к фаршу, солим.
  • Формируем из полученной массы небольшие котлетки, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на сковороде.
  • Подаем с отварным картофелем и маринованными огурцами.
7 особенных рецептов маминых котлет со всего света

Пожарские котлеты

Ингредиенты:

  • жирные сливки
  • 800 г куриного мяса
  • 350 г мякиша и корочек белого хлеба
  • 400 г репчатого лука
  • 200 г сливочного масла
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль, специи

Приготовление:

  • 3/4 сливочного масла нарезаем мелкими кубиками и убираем в морозилку.
  • На оставшейся части сливочного масла обжариваем лук и добавляем его в порубленный фарш.
  • Хлебный мякиш вымачиваем в сливках и добавляем к фаршу. Туда же кладем замороженное масло. Тщательно перемешиваем и убираем на 30 мин. в холодильник.
  • Обваливаем кусочек фарша в панировке и формируем котлетку. Важно делать это быстро.
  • Обжариваем котлетки с двух сторон и доводим до полной готовности в духовке.
  • Подаем к столу с любым гарниром.
7 особенных рецептов маминых котлет со всего света

Японские котлеты с сыром

Ингредиенты:

  • 400 г свиного фарша
  • 2 яйца
  • 1 небольшая луковица
  • 100 г твердого сыра
  • 5 ст. л. соевого соуса
  • 200 г панировочных сухарей
  • соль и специи по вкусу
  • подсолнечное масло

Приготовление:

  • Обжариваем лук на подсолнечном масле, остужаем.
  • Добавляем лук, яйцо, половину сухарей, соевый соус, соль и специи к фаршу. Вымешиваем.
  • Разделяем мясную массу на 6–7 частей. Каждую часть превращаем в лепешку, кладем на нее кусочек сыра, закрываем фаршем. Формируем сплюснутые котлетки.
  • Жарим на раскаленной сковороде до золотистой корочки.
  • Подаем с рисом, овощами и соевым соусом (или соусом терияки).
7 особенных рецептов маминых котлет со всего света

Турецкие котлеты «Хасан Паша»

Ингредиенты:

  • 400 г говядины
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • соль, специи
  • сыр (который плавится)
  • для пюре: 2–3 больших картофелины, 0,5 ст. молока, 1 ст. л. сливочного масла, специи, соль
  • для соуса: томатная паста по вкусу, 1 ст. воды, щепотка соли и перца

Приготовление:

  • Смешиваем фарш с нарезанным луком, яйцом и специями. Кладем на 10 мин. в холодильник.
  • Отвариваем картошку, толчем ее, добавляем молоко, масло, специи.
  • Из фарша лепим небольшие шарики, делаем в них углубление по центру. Получаются корзинки с прочными бортиками. Отправляем их в духовку на 15–20 мин.
  • Достаем будущий шедевр из печи. В центр каждой корзинки кладем сначала кусочек сыра, затем картофельное пюре.
  • Разводим томатную пасту с водой и специями. Получившимся соусом поливаем корзинки и опять ставим в духовку. Ждем, пока картофельное пюре станет золотистым сверху.
  • С аппетитом едим в качестве самостоятельного блюда или с салатом.
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пищаеда
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