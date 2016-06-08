7 особенных рецептов маминых котлет со всего света

Мы собрали рецепты котлет «пальчики оближешь», которые можно легко и быстро повторить дома. При этом ужин приобретет национальный колорит и разнообразит меню каждой хозяйки. Выбирайте понравившееся блюдо и покоряйте домашних! Дух захватывает, как вкусно!

Источник: AdMe.ru

Ингредиенты:

Приготовление:

Фарш делим на три части.

Две части фарша смешиваем с вареной крупой и одной мелко нарезанной луковицей. Добавляем соль и специи, тщательно вымешиваем. Отправляем на 10 мин. в холодильник.

Обжариваем оставшийся фарш с измельченным луком до готовности. Смешиваем с орешками. Это начинка.

Из первой части фарша формируем шарики с углублениями, в которые кладем упомянутую выше начинку. Затем лепим котлетки овальной формы и жарим их в подсолнечном масле до румяной корочки.