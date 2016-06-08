7 особенных рецептов маминых котлет со всего света

Мы собрали рецепты котлет «пальчики оближешь», которые можно легко и быстро повторить дома. При этом ужин приобретет национальный колорит и разнообразит меню каждой хозяйки. Выбирайте понравившееся блюдо и покоряйте домашних! Дух захватывает, как вкусно!
Источник: AdMe.ru
Ингредиенты:
- 500 г любого фарша
- 150 г пшеничной крупы или мелкого булгура
- 2 средних луковицы
- горсть кедровых орешков
- специи по вкусу (черный перец, кориандр, кумин)
- соль
- растительное масло
Приготовление:
- Фарш делим на три части.
- Две части фарша смешиваем с вареной крупой и одной мелко нарезанной луковицей. Добавляем соль и специи, тщательно вымешиваем. Отправляем на 10 мин. в холодильник.
- Обжариваем оставшийся фарш с измельченным луком до готовности. Смешиваем с орешками. Это начинка.
- Из первой части фарша формируем шарики с углублениями, в которые кладем упомянутую выше начинку. Затем лепим котлетки овальной формы и жарим их в подсолнечном масле до румяной корочки.
- Подаем с овощами, зеленью и белым йогуртом.
Ингредиенты:
- около 1 кг фарша (свинина и говядина)
- 1,5 луковицы
- 1 ч. л. соды
- 2/3 ст. сильногазированной минеральной воды
- 150 г копченой грудинки
- 150 г брынзы
- специи по вкусу (паприка сладкая, перец, соль, зелень)
- 5 зубчиков чеснока
Приготовление:
- Добавляем к фаршу половину порезанного лука, специи, соду, минеральную воду и хорошо вымешиваем. Кладем в холодильник на 12 часов и больше.
- Натираем на крупной терке сыр, режем грудинку, зелень и лук, давим чеснок. Добавляем все к фаршу и перемешиваем.
- Формируем котлеты и обжариваем на несильном огне. Складываем в кастрюльку и даем несколько минут постоять под крышкой.
- Подаем с любым гарниром и салатом.
Ингредиенты:
- 800 г фарша
- 6 вареных куриных яиц (можно 12 перепелиных)
- 400 г батона
- 0,5 стакана молока
- зелень, специи, соль
- для панировки: одно сырое яйцо и 2 ст. л. муки или сухарей
Приготовление:
- Ломаем батон и замачиваем его в молоке.
- Добавляем к фаршу замоченный батон, специи и мелко нарезанную зелень. Вымешиваем до однородности.
- Разделяем массу на 6 частей. Из каждой части формируем лепешку, на которую сверху кладем вареное яйцо. Равномерно оборачиваем его фаршем.
- Получившиеся котлеты обмакиваем сначала во взбитое яйцо, потом в муку и отправляем в духовку на 40–50 мин.
- Подавать разрезанными пополам с картофельным пюре или овощами.
Ингредиенты:
- 1 отваренная картофелина
- 100 г маринованной свеклы
- 300–400 г мясного фарша
- 1 средняя луковица
- 100 г молока
- 1 яйцо
- панировочные сухари
- соль, специи
Приготовление:
- Фарш, яйцо и молоко перемешиваем и превращаем в однородную массу.
- Мелко режем лук и обжариваем его, натираем картофель на терке, а свеклу шинкуем. Добавляем все продукты и специи к фаршу, солим.
- Формируем из полученной массы небольшие котлетки, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на сковороде.
- Подаем с отварным картофелем и маринованными огурцами.
Ингредиенты:
- жирные сливки
- 800 г куриного мяса
- 350 г мякиша и корочек белого хлеба
- 400 г репчатого лука
- 200 г сливочного масла
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль, специи
Приготовление:
- 3/4 сливочного масла нарезаем мелкими кубиками и убираем в морозилку.
- На оставшейся части сливочного масла обжариваем лук и добавляем его в порубленный фарш.
- Хлебный мякиш вымачиваем в сливках и добавляем к фаршу. Туда же кладем замороженное масло. Тщательно перемешиваем и убираем на 30 мин. в холодильник.
- Обваливаем кусочек фарша в панировке и формируем котлетку. Важно делать это быстро.
- Обжариваем котлетки с двух сторон и доводим до полной готовности в духовке.
- Подаем к столу с любым гарниром.
Ингредиенты:
- 400 г свиного фарша
- 2 яйца
- 1 небольшая луковица
- 100 г твердого сыра
- 5 ст. л. соевого соуса
- 200 г панировочных сухарей
- соль и специи по вкусу
- подсолнечное масло
Приготовление:
- Обжариваем лук на подсолнечном масле, остужаем.
- Добавляем лук, яйцо, половину сухарей, соевый соус, соль и специи к фаршу. Вымешиваем.
- Разделяем мясную массу на 6–7 частей. Каждую часть превращаем в лепешку, кладем на нее кусочек сыра, закрываем фаршем. Формируем сплюснутые котлетки.
- Жарим на раскаленной сковороде до золотистой корочки.
- Подаем с рисом, овощами и соевым соусом (или соусом терияки).
Ингредиенты:
- 400 г говядины
- 1 луковица
- 1 яйцо
- соль, специи
- сыр (который плавится)
- для пюре: 2–3 больших картофелины, 0,5 ст. молока, 1 ст. л. сливочного масла, специи, соль
- для соуса: томатная паста по вкусу, 1 ст. воды, щепотка соли и перца
Приготовление:
- Смешиваем фарш с нарезанным луком, яйцом и специями. Кладем на 10 мин. в холодильник.
- Отвариваем картошку, толчем ее, добавляем молоко, масло, специи.
- Из фарша лепим небольшие шарики, делаем в них углубление по центру. Получаются корзинки с прочными бортиками. Отправляем их в духовку на 15–20 мин.
- Достаем будущий шедевр из печи. В центр каждой корзинки кладем сначала кусочек сыра, затем картофельное пюре.
- Разводим томатную пасту с водой и специями. Получившимся соусом поливаем корзинки и опять ставим в духовку. Ждем, пока картофельное пюре станет золотистым сверху.
- С аппетитом едим в качестве самостоятельного блюда или с салатом.
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