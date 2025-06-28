Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Рулетики из баклажана на мангале готовить будем из таких ингредиентов.
Лук и зелень измельчить. Я воспользовалась блендером.
Переложить в фарш.
Посолить, поперчить, добавить паприку.
Перемешать фарш.
Баклажаны нарезать по всей длине слайсами.
Подсолить с каждой стороны, чтобы они стали гибкими.
Когда баклажан станет мягким, промокнуть влагу салфеткой.
На край положить немного фарша.
Скрутить рулетик.
У меня вышло 8 рулетиков.
Нанизать рулетики на шампуры, обязательно, захватывая кончики, иначе при жарке они раскрутятся.
Смазать рулетики маслом.
Жарить на умеренно жарких углях.
Переворачивая шампуры.
Пока все бока рулетиков не подрумянятся. В процессе можно ещё смазывать маслом.
Рулетики из баклажанов на мангале готовы.
Приятного аппетита.
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