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Рулетики из баклажана на мангале

Готовим сочные и ароматные рулетики из баклажана с мясом на открытом огне. Прекрасно сочетаются с острым томатным соусом, с кинзой и специями. Попробуйте!

Ингредиенты

Баклажан - 2 шт.

Фарш мясной - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Паприка - 1 ст.л.

Зелень (укроп, кинза, петрушка) - 3 г

Соль и перец - по вкусу

Масло растительное - 1 ст.

л.

  • 90 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 5.29
  • Ж: 5.5
  • У: 4.63

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Рулетики из баклажана на мангале готовить будем из таких ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

Лук и зелень измельчить. Я воспользовалась блендером.

 

Фото 2

 

 

Переложить в фарш.

 

Посолить, поперчить, добавить паприку.

 

Фото 3

 

 

Перемешать фарш.

 

Фото 4

 

 

Баклажаны нарезать по всей длине слайсами.

 

Фото 5

 

 

Подсолить с каждой стороны, чтобы они стали гибкими.

 

Фото 6

 

 

Когда баклажан станет мягким, промокнуть влагу салфеткой.

 

На край положить немного фарша.

 

Фото 7

 

 

Скрутить рулетик.

 

Фото 8

 

 

У меня вышло 8 рулетиков.

 

Нанизать рулетики на шампуры, обязательно, захватывая кончики, иначе при жарке они раскрутятся.

 

Фото 9

 

 

Смазать рулетики маслом.

 

Фото 10

 

 

Жарить на умеренно жарких углях.

 

Фото 11

 

 

Переворачивая шампуры.

 

Фото 12

 

 

Пока все бока рулетиков не подрумянятся. В процессе можно ещё смазывать маслом.

 

Фото 13

 

 

Рулетики из баклажанов на мангале готовы.

 

Фото 14

 

 

Приятного аппетита.

 

Рулетики из баклажана на мангале, рецепт с фото
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