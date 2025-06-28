Рулетики из баклажана на мангале готовить будем из таких ингредиентов.

Фото 1

Лук и зелень измельчить. Я воспользовалась блендером.

Фото 2

Переложить в фарш.

Посолить, поперчить, добавить паприку.

Фото 3

Перемешать фарш.

Фото 4

Баклажаны нарезать по всей длине слайсами.

Фото 5

Подсолить с каждой стороны, чтобы они стали гибкими.

Фото 6

Когда баклажан станет мягким, промокнуть влагу салфеткой.

На край положить немного фарша.

Фото 7

Скрутить рулетик.

Фото 8

У меня вышло 8 рулетиков.

Нанизать рулетики на шампуры, обязательно, захватывая кончики, иначе при жарке они раскрутятся.

Фото 9

Смазать рулетики маслом.

Фото 10

Жарить на умеренно жарких углях.

Фото 11

Переворачивая шампуры.

Фото 12

Пока все бока рулетиков не подрумянятся. В процессе можно ещё смазывать маслом.

Фото 13

Рулетики из баклажанов на мангале готовы.

Фото 14

Приятного аппетита.