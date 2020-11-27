"Дистанционка – это сверхприбыли": За оболваниванием русских детей стоят олигархи

На площадке Царьграда состоялся круглый стол "Дистанционное образование: учителя скажут всю правду о планах чиновников", посвящённый проблемам цифровизации образовательной системы, которая сейчас повсеместно и форсированными темпами вводится в России.

Мероприятие вели Юрий Пронько и Анна Шафран, ведущие телеканала Царьград. В дискуссии приняли участие Элина Жгутова, руководитель Центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", Николай Мишустин, руководитель общественной организации "Родительский отпор", заслуженный учитель России Владимир Просвиркин и директор гимназии имени Василия Великого Елена Хавченко. Также в обсуждении принимали участие приглашённые эксперты, которые выступали удалённо, через Сеть.

Первый вопрос, который обсудили эксперты, затронул сразу несколько проблем: во-первых, тот факт, что школьники из наименее социально защищённых слоёв населения не могут позволить себе полноценного дистанционного образования. Ноутбук и трафик всё же стоят денег.

Наименее обеспеченные школы вообще выпадают из образовательного процесса. Также с дистанционным образованием приходит и проблема "эмоционального выгорания" учеников.

И снова о деньгах

И это характерно не только для России, но и для других стран, например США.

Эксперты мероприятия сошлись в том, что разговор про "дистанционное образование" в первую очередь нужно начинать не с образования и даже не с пандемии коронавируса, а с денег. Потому что, с одной стороны, есть международные фонды, которые активно спонсируют и кредитуют "дистант", с другой – это действительно золотая жила для коррупции (кто сейчас адекватно может оценить реальную стоимость цифровых образовательных площадок и всего программного обеспечения для этого процесса?), а с третьей – "бумажные" учебники бюджетам регионов обходятся дешевле, чем электронные. Равно как и, собственно, помещения школ со всей сопутствующей инфраструктурой. И поэтому очень многим высоким чинам и банкирам, которые понимают свой "денежный интерес", на какое-то там "эмоциональное выгорание" плевать. Где деньги и где выгорание?

С другой стороны, Владимир Просвиркин, заслуженный учитель России, отметил, говоря про заинтересованных банкиров, что тот же Герман Греф, которому дали карт-бланш на эксперименты с образованием, сейчас "создаёт силиконовую долину номер два", и его новаторство – это куда лучше, чем стагнация сегодняшней педагогической мысли. Хотя и он отметил, что ряд предложений от "цифровых новаторов" наносят серьёзнейший вред той "старой" системе в нашей стране.

В свою очередь директор гимназии Елена Хавченко подчеркнула, что как таковые цифровые технологии, которые выступают подспорьем для обычного, "аналогового" образовательного процесса, не вредят, а только помогают. Эксперт при этом отметила, что главное в истории с цифровизацией – это целеполагание данного процесса. И нужно спрашивать – нет ли цели у всех этих мер разрушить российскую систему образования? Но если таких целей нет, то в чём, собственно, проблема?

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Более того, в целом эксперты согласились, что цифровизация, как средство обеспечения комфорта в образовательной среде, – это, действительно, нужный и даже неизбежный процесс. Однако если средство превращается в основную цель, то о комфорте и удобстве образования говорить не приходится. Более того, такое целеполагание нужно рассматривать, как ложное.

Образование, социализация и "идиоты"

В ходе круглого стола к дискуссии приглашались и другие эксперты. Например, учитель физики Вадим Муранов. Который, говоря о проблеме дистанционного обучения, затронул тему социализации. Он напомнил, что

человек – это социальное существо, которое и обучается в социуме, а не в одиночестве в компании каких-то гаджетов. И, по словам педагога, отрицать это могут, либо круглые идиоты, либо безумцы.

Муранов, также подчеркнул, что эмоциональная составляющая является краеугольным камнем образовательного процесса и формирования полноценной личности, а потому "дистанционное обучение – это зло в высшей его степени".

К слову, проблема по словам эксперта, ещё и в том, что на сегодняшний день образованием в России руководят люди, крайне далёкие от образования. То есть от практической педагогики. И это приводит в том числе и к попыткам тотальной цифровизации и перевода всех на дистанционный формат. Потому что у таких "руководителей" нет понимания целей и практических особенностей педагогической деятельности в принципе.

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Кстати, сейчас ряд малых партий пытаются внести соответствующие законопроекты в Государственную Думу РФ, чтобы обязать кандидатов на должности чиновников в системе образования соответствовать определённому педагогическому цензу. Дабы человек, который шёл администрировать образовательные процессы в стране, понимал, как вообще эти процессы устроены на практике и как они реально работают. Для этого всё же такой чиновник должен иметь реальный педагогический стаж.

От экспериментов к угрозе национальной безопасности

На определённом этапе к дискуссии присоединялась Анна Швабауэр, член совета по вопросам семейного законодательства и профессиональный юрист, которая дала комментарий по правовым аспектам дистанционного образования. По её словам, на международном уровне основы "дистанта" стали закладываться ещё в 1990 году. Например, в рамках конференции ЮНЕСКО и Всемирного банка под названием "Образование для всех". Форум с аналогичным названием и такими же целями прошёл в 2000 году в Дакаре.

По словам эксперта, заказчиками обоих форумов, да и в принципе процесса перевода на "дистант" выступает в первую очередь ряд крупных корпораций. Например, "Сименс" и "Нокиа", а также многие другие. То есть разговор снова про деньги и сверхприбыли.

В России в 1991 году основными инициаторами "дистанционных реформ" выступал ныне ликвидированный на территории нашей страны Фонд Сороса, Фонд Карнеги и представители Всемирного банка. Анна Швабауэр выразила мнение, что то, чем сейчас занимаются лоббисты тотального дистанционного образования, является не чем иным, как угрозой национальной безопасности, под которой в УК РФ в том числе подразумевается и "социальная дестабилизация" в стране.

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Вообще, в рамках дискуссии более чем два с половиной часа поднималось множество важнейших вопросов, связанных с российской педагогикой вообще. И думается, посмотреть её стоит всем, кто хоть сколько-нибудь заинтересован темой системы образования в России: школьного, среднеспециального или высшего. Но в итоге эксперты пришли к тому, что государство должно обеспечить полноценный выбор форм и методов образования обществу. Будь это образование "аналоговое" или "цифровое". В основе соблюдения права на образование должно стоять, простите за невольную тавтологию, верховенство права. И уж тем более в этой системе не должно быть признаков тоталитарности или тотальности. Абсолютного превалирования одного вида педагогики над другим в силу того, что некое лобби "просто так решило".