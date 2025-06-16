Соберите по списку все необходимые ингредиенты для приготовления творожных пирожков с яблоками на сковороде.

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Творог смешайте в глубокой миске с растопленным в микроволновой печи сливочным маслом, яйцом, ванильным сахаром и обычным белым сахаром. Перемешайте массу венчиком или ложкой до однородности.

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Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и щепоткой соли. Замешайте руками нежное, эластичное тесто.

Фото 3

Оно должно слегка липнуть к рукам, но легко собираться в шар. Оберните готовое тесто пищевой пленкой и отправьте отдыхать в холодильник минимум на 30 минут.

Фото 4

Промойте яблоки, очистите от семян и кожицы и натрите на крупной терке. Смешайте натертые яблоки с сахаром и корицей. Хорошенько перемешайте.

Фото 5

Достаньте охлажденное тесто из холодильника и разделите его на небольшие шарики весом примерно по 30–40 граммов каждый. Каждый кусочек теста раскатайте тонко скалкой или формируйте лепешки вручную прямо на присыпанной мукой поверхности.

Фото 6

Выкладываем подготовленную яблочную начинку на середину каждой лепешки, оставляя свободные края теста свободными для соединения.

Скрепляем края пирожков защипыванием пальцев, стараясь сделать шов герметичным, чтобы начинка не вытекла.

Фото 7

Нагрейте глубокую сковороду с толстым дном и добавьте растительное масло. Когда масло нагреется, выкладывайте сформированные пирожки на горячую поверхность швом вниз.

Фото 8

Жарьте творожные пирожки с яблоками на сковороде, на среднем огне до золотистой хрустящей корочки, периодически переворачивая лопаткой, чтобы равномерно прожарились обе стороны. Готовность проверяем легким нажатием пальца — тесто должно стать упругим и твердым внутри. Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.

Фото 9

Подавайте тёплыми, дополнив любимыми напитками: молоком, какао или компотом. Наслаждайтесь вкусом домашних творожных пирожков с ароматной яблочной начинкой!

Приятного аппетита!