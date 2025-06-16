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Творожные пирожки с яблоками на сковороде

Вкусные, домашние приготовленные легко и быстро прямо на вашей любимой сковороде. Идеальное сочетание нежного теста и ароматной начинки.

Ингредиенты

Творог - 180 г

Яйцо - 1 шт.

Масло сливочное - 20 г

Мука - 200 г

Яблоки - 3-4 шт.

Сахар - 2 ст.л.

Соль - цепотка

Разрыхлитель теста - 1 ч.л.

Ванилин - по вкусу

Молотая корица - по вкусу

Масло растительное - 3 ст.

л.

  • 174 кКал
  • 1 ч. 10 мин.
  • Б: 5.17
  • Ж: 6.55
  • У: 23.38

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите по списку все необходимые ингредиенты для приготовления творожных пирожков с яблоками на сковороде.

 

Фото 1

 

 

Творог смешайте в глубокой миске с растопленным в микроволновой печи сливочным маслом, яйцом, ванильным сахаром и обычным белым сахаром. Перемешайте массу венчиком или ложкой до однородности.

 

Фото 2

 

 

Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и щепоткой соли. Замешайте руками нежное, эластичное тесто.

 

Фото 3

 

 

Оно должно слегка липнуть к рукам, но легко собираться в шар. Оберните готовое тесто пищевой пленкой и отправьте отдыхать в холодильник минимум на 30 минут.

 

Фото 4

 

 

Промойте яблоки, очистите от семян и кожицы и натрите на крупной терке. Смешайте натертые яблоки с сахаром и корицей. Хорошенько перемешайте.

 

Фото 5

 

 

Достаньте охлажденное тесто из холодильника и разделите его на небольшие шарики весом примерно по 30–40 граммов каждый. Каждый кусочек теста раскатайте тонко скалкой или формируйте лепешки вручную прямо на присыпанной мукой поверхности.

 

Фото 6

 

 

Выкладываем подготовленную яблочную начинку на середину каждой лепешки, оставляя свободные края теста свободными для соединения.

Скрепляем края пирожков защипыванием пальцев, стараясь сделать шов герметичным, чтобы начинка не вытекла.

 

Фото 7

 

 

Нагрейте глубокую сковороду с толстым дном и добавьте растительное масло. Когда масло нагреется, выкладывайте сформированные пирожки на горячую поверхность швом вниз.

 

Фото 8

 

 

Жарьте творожные пирожки с яблоками на сковороде, на среднем огне до золотистой хрустящей корочки, периодически переворачивая лопаткой, чтобы равномерно прожарились обе стороны. Готовность проверяем легким нажатием пальца — тесто должно стать упругим и твердым внутри. Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.

 

Фото 9

 

 

Подавайте тёплыми, дополнив любимыми напитками: молоком, какао или компотом. Наслаждайтесь вкусом домашних творожных пирожков с ароматной яблочной начинкой!

 

Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

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