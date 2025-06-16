Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите по списку все необходимые ингредиенты для приготовления творожных пирожков с яблоками на сковороде.
Творог смешайте в глубокой миске с растопленным в микроволновой печи сливочным маслом, яйцом, ванильным сахаром и обычным белым сахаром. Перемешайте массу венчиком или ложкой до однородности.
Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и щепоткой соли. Замешайте руками нежное, эластичное тесто.
Оно должно слегка липнуть к рукам, но легко собираться в шар. Оберните готовое тесто пищевой пленкой и отправьте отдыхать в холодильник минимум на 30 минут.
Промойте яблоки, очистите от семян и кожицы и натрите на крупной терке. Смешайте натертые яблоки с сахаром и корицей. Хорошенько перемешайте.
Достаньте охлажденное тесто из холодильника и разделите его на небольшие шарики весом примерно по 30–40 граммов каждый. Каждый кусочек теста раскатайте тонко скалкой или формируйте лепешки вручную прямо на присыпанной мукой поверхности.
Выкладываем подготовленную яблочную начинку на середину каждой лепешки, оставляя свободные края теста свободными для соединения.
Нагрейте глубокую сковороду с толстым дном и добавьте растительное масло. Когда масло нагреется, выкладывайте сформированные пирожки на горячую поверхность швом вниз.
Жарьте творожные пирожки с яблоками на сковороде, на среднем огне до золотистой хрустящей корочки, периодически переворачивая лопаткой, чтобы равномерно прожарились обе стороны. Готовность проверяем легким нажатием пальца — тесто должно стать упругим и твердым внутри. Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.
Подавайте тёплыми, дополнив любимыми напитками: молоком, какао или компотом. Наслаждайтесь вкусом домашних творожных пирожков с ароматной яблочной начинкой!
Приятного аппетита!
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