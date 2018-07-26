Наша новая семья. Как найти общий язык с детьми от прошлых браков?

Ребёнок от первого брак­а м­ожет стать серьёзным и­спытанием для тех, кто вновь пытается завести о­тношения. Неважно, ваш это малыш или партнёра. Маленький он или подросток.

Н­елегко будет, скорее всего, во всех случаях, ведь умения ладить с детьми недостаточно, для того чтобы ребёнок стал вам д­оверять и подружился с вами, принял как вторую половину своего родителя. Новости СМИ2

Что предпринять и что делать категорически нельзя?

К чему нужно быть готовым

Ревность и агрессия. Когда в семье появляется чужой человек, на которого переключается внимание его дорогих мамы или папы, не все дети в состоянии контролировать своё эмоциональное состояние. Особенно сильно эта агрессия может проявиться по отношению к сводной сестре или брату. Итог очевиден - ссоры, драки, слёзы.

Полное игнорирование. После распада семьи ребёнок может находиться в шоке от того, что его любимые мама и папа больше не вместе. А если у кого-то из родителей появляется в жизни новый человек, то малыш демонстративно может не идти на контакт с ним, считая его виновником всех бед.

Провокации и манипуляции. Если родители ребёнка поглощены новыми отношениями, не уделяют должного внимания своему чаду, то дети нередко превращаются из милых ангелов в маленьких дьяволят. Провокации, манипуляции и создание искусственных критических ситуаций в любое время дня и ночи - это не полный перечень того, на что способен ребёнок для привлечения внимания одного из родителей.

Чего нельзя делать

Излишняя опека

Хуже, чем задабривание подарками, может быть только повышенная суетливость вокруг детей вашего избранника. Исключение составляет ребёнок, который стал наполовину сиротой. В первое время ему необходимы повышенные забота и внимание.

Допрос

Не выпытывайте у ребёнка с первых минут разговора все подробности его жизни и то, что сейчас происходит. Это может вызвать настороженность, а впоследствии и агрессию со стороны ребёнка. Дети не готовы пускать никого постороннего в свой внутренний мир.

Панибратство

Не стирайте возрастные границы при первом знакомстве с ребёнком, не ведите себя как свой в доску человек. Соблюдайте соот­ветствующую субординацию, следите за тем, чтобы она не переросла в излишнюю строгость и холодность по отношению к ребёнку.

Сравнение

Если у вас и у вашего партнёра есть дети от предыдущего брака, психологи рекомендуют не принижать достоинства одного ребёнка по отношению к другому. Ни к чему хорошему это не приведёт, кроме как к ревности и агрессии со стороны обиженного малыша.

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Как наладить контакт

Тактичность. Первое время постарайтесь при детях проявлять дипломатичность и не выставлять свои чувства напоказ, ведь они могут сильно травмировать ребёнка, переживающего развод родителей. Оставьте заигрывания, поцелуи и другие проявления внимания за дверями спальни. Максимально допустимой лаской при малыше считаются объятия.

Общие увлечения. Совместные интересы и досуг помогут сплотить вашу новую семью. Только выбирайте те виды развлечений, которые интересны всей семье, а не только вам или только ребёнку.

Не старайтесь заменить родителя. Не пытайтесь с первых минут знакомства стать для малыша родным. Всему своё время. Постарайтесь поначалу расположить к себе ребёнка, будьте заботливыми, подружитесь. Вскоре он сам, если захочет, станет относиться к вам как к родному человеку.

Общайтесь на равных. Не допускайте ошибки, подчёркивая вашу главную роль в доме. Не говорите, что раз вас выбрали, то ребёнку с этим придётся мириться. Пытаясь манипулировать подобным способом, вы можете нажить себе только врага в лице ребёнка.

Если вы не готовы связывать свою жизнь с партнёром и он для вас всего лишь временное увлечение, то не стоит налаживать тесный эмоциональный контакт с ребёнком, чтобы не нанести ему очередную душевную травму.

Кандидат п­сихологических наук Лариса Суркова:

- Не стоит превращаться в Деда Мороза и задабривать подарками ребёнка от первого брака. В этом нет ничего хорошего. Потому что потом ваши отношения выровняются и вы будете общаться уже в другом контексте, а ребёнок будет приучен к подаркам. Поэтому лучше радовать его совместными эмоциями.

Модель Наталья Водянова:

- Мой второй муж, Антуан Арно (французский бизнесмен. - Ред.), очень любит моих детей от первого брака, и они к нему тянутся. Даже несмотря на то что он занял в их окружении роль авторитета и они его немного побаиваются. Часто кто-то из детей меня просит: «Мам, ты только не говори Антуану» (смеётся). А всё потому, что мой муж - строгий поборник дисциплины, и я очень рада, что мне теперь есть с кем разделить ответственность.

Актриса Летиция Каста:

- У нас с Луи (актёр Луи Гаррель. - Ред.) у обоих есть дети от первых отношений. Они между собой неплохо ладят, несмотря на то что все дети очень разные. Это как футбольная команда дома, в которой я тренер. Для меня главное - всех синхронизировать, чтобы всё везде успевать. Бывают, конечно, всякие моменты, но обычно мы прекрасно вместе со всем справляемся.