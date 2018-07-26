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Наша новая семья. Как найти общий язык с детьми от прошлых браков?

Статья из газеты: АиФ ПРО № 7-8 (130) 01/07/2018

Ребёнок от первого брак­а м­ожет стать серьёзным и­спытанием для тех, кто вновь пытается завести о­тношения. Неважно, ваш это малыш или партнёра. Маленький он или подросток.

Н­елегко будет, скорее всего, во всех случаях, ведь умения ладить с детьми недостаточно, для того чтобы ребёнок стал вам д­оверять и подружился с вами, принял как вторую половину своего родителя.

Что предпринять и что делать категорически нельзя?

К чему нужно быть готовым

Ревность и агрессия. Когда в семье появляется чужой человек, на которого переключается внимание его дорогих мамы или папы, не все дети в состоянии контролировать своё эмоциональное состояние. Особенно сильно эта агрессия может проявиться по отношению к сводной сестре или брату. Итог очевиден - ссоры, драки, слёзы.

Полное игнорирование. После распада семьи ребёнок может находиться в шоке от того, что его любимые мама и папа больше не вместе. А если у кого-то из родителей появляется в жизни новый человек, то малыш демонстративно может не идти на контакт с ним, считая его виновником всех бед.

Провокации и манипуляции. Если родители ребёнка поглощены новыми отношениями, не уделяют должного внимания своему чаду, то дети нередко превращаются из милых ангелов в маленьких дьяволят. Провокации, манипуляции и создание искусственных критических ситуаций в любое время дня и ночи - это не полный перечень того, на что способен ребёнок для привлечения внимания одного из родителей.

Чего нельзя делать

  • Излишняя опека

Хуже, чем задабривание подарками, может быть только повышенная суетливость вокруг детей вашего избранника. Исключение составляет ребёнок, который стал наполовину сиротой. В первое время ему необходимы повышенные забота и внимание.

  • Допрос

Не выпытывайте у ребёнка с первых минут разговора все подробности его жизни и то, что сейчас происходит. Это может вызвать настороженность, а впоследствии и агрессию со стороны ребёнка. Дети не готовы пускать никого постороннего в свой внутренний мир.

  • Панибратство

Не стирайте возрастные границы при первом знакомстве с ребёнком, не ведите себя как свой в доску человек. Соблюдайте соот­ветствующую субординацию, следите за тем, чтобы она не переросла в излишнюю строгость и холодность по отношению к ребёнку.

  • Сравнение

Если у вас и у вашего партнёра есть дети от предыдущего брака, психологи рекомендуют не принижать достоинства одного ребёнка по отношению к другому. Ни к чему хорошему это не приведёт, кроме как к ревности и агрессии со стороны обиженного малыша.

Фото: Shutterstock.com

Как наладить контакт

Тактичность. Первое время постарайтесь при детях проявлять дипломатичность и не выставлять свои чувства напоказ, ведь они могут сильно травмировать ребёнка, переживающего развод родителей. Оставьте заигрывания, поцелуи и другие проявления внимания за дверями спальни. Максимально допустимой лаской при малыше считаются объятия.

Общие увлечения. Совместные интересы и досуг помогут сплотить вашу новую семью. Только выбирайте те виды развлечений, которые интересны всей семье, а не только вам или только ребёнку.

Не старайтесь заменить родителя. Не пытайтесь с первых минут знакомства стать для малыша родным. Всему своё время. Постарайтесь поначалу расположить к себе ребёнка, будьте заботливыми, подружитесь. Вскоре он сам, если захочет, станет относиться к вам как к родному человеку.

Общайтесь на равных. Не допускайте ошибки, подчёркивая вашу главную роль в доме. Не говорите, что раз вас выбрали, то ребёнку с этим придётся мириться. Пытаясь манипулировать подобным способом, вы можете нажить себе только врага в лице ребёнка.

Если вы не готовы связывать свою жизнь с партнёром и он для вас всего лишь временное увлечение, то не стоит налаживать тесный эмоциональный контакт с ребёнком, чтобы не нанести ему очередную душевную травму.

Кандидат п­сихологических наук Лариса Суркова:

- Не стоит превращаться в Деда Мороза и задабривать подарками ребёнка от первого брака. В этом нет ничего хорошего. Потому что потом ваши отношения выровняются и вы будете общаться уже в другом контексте, а ребёнок будет приучен к подаркам. Поэтому лучше радовать его совместными эмоциями.

Модель Наталья Водянова:

- Мой второй муж, Антуан Арно (французский бизнесмен. - Ред.), очень любит моих детей от первого брака, и они к нему тянутся. Даже несмотря на то что он занял в их окружении роль авторитета и они его немного побаиваются. Часто кто-то из детей меня просит: «Мам, ты только не говори Антуану» (смеётся). А всё потому, что мой муж - строгий поборник дисциплины, и я очень рада, что мне теперь есть с кем разделить ответственность.

Актриса Летиция Каста:

- У нас с Луи (актёр Луи Гаррель. - Ред.) у обоих есть дети от первых отношений. Они между собой неплохо ладят, несмотря на то что все дети очень разные. Это как футбольная команда дома, в которой я тренер. Для меня главное - всех синхронизировать, чтобы всё везде успевать. Бывают, конечно, всякие моменты, но обычно мы прекрасно вместе со всем справляемся.

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