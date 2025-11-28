РЕБЁНОК.РУ
5 причин поменять школу за год до ЕГЭ

Решение, которое может спасти будущее.

Редактор, мама двух девочек
ЕГЭ
Источник: Legion-Media

Решающий год перед ЕГЭ кажется не временем для перемен, а периодом тотальной стабильности. Мысль о смене школы в этот момент вызывает у родителей панику: «Любой стресс опасен!». Но что, если именно эта перемена может спасти не только баллы на экзамене, но и психическое здоровье, и будущее вашего ребенка?

Практикующий психолог, кандидат психологических наук Олеся Бережная назвала Детям Mail пять веских причин, когда перейти в новую школу за год до ЕГЭ — не безумие, а стратегический ход.

1. Ярлык «середнячка»: когда окружение программирует на неудачу

Если ваш ребенок несколько лет учился нестабильно, и у педагогов сложилось о нем стойкое мнение как об «ученике на троечку», теперь, даже когда он подтянул знания и показывает хорошие результаты, учителя смотрят на него сквозь призму прошлого. Вокруг ребенка формируется аура предвзятости.

Самое разрушительное в этой ситуации — вербальное программирование. Фразы вроде: «Тебе бы 50 баллов набрать, и на том спасибо», «Больше 55 тебе не светит» — это установка на потолок. Вместо того чтобы работать на максимальный результат, ребенок неосознанно начинает работать на оправдание ожиданий учителя. Смена школы позволяет разорвать этот порочный круг.

2. Обратная сторона медали: опасность статуса «любимчика»

Полярная, но не менее опасная ситуация — когда ребенок является «звездой» школы и учителя из лучших побуждений (или ради высокого рейтинга учебного заведения) систематически завышают ему оценки. Это создает иллюзию блестящей подготовки.

Ребенок приходит домой с пятерками, его хвалят, он расслабляется. Но когда на реальном ЕГЭ, который проверяет нейтральный компьютер и независимые эксперты, он сталкивается с объективной оценкой своих знаний, наступает горькое разочарование. Переход в школу с более строгой и объективной системой оценки помогает снять «розовые очки» и вовремя, за год до экзамена, увидеть реальную картину. Это горькое, но необходимое лекарство, которое позволяет за оставшееся время наверстать упущенное.

3. Токсичная атмосфера в классе: когда силы уходят не на учебу

В 16−17 лет учеба часто отходит на второй план из-за бурлящих в коллективе страстей: конфликты, жесткая конкуренция, первые влюбленности, выяснение отношений. Если в классе царит негативная атмосфера, то это может стать препятствием для качественной подготовки.

Эмоциональные силы и когнитивные ресурсы, которые должны быть направлены на изучение материала, тратятся на переживания, ссоры и драмы. Перевод в другой класс или школу, где доминирует академический настрой и здоровые отношения, позволяет «перезагрузить» социальное окружение и направить всю энергию на достижение образовательной цели.

4. Снижение уровня преподавания и отсутствие перспектив

Бывает, что за год до ЕГЭ в школе происходит «кадровое землетрясение»: уходят сильные педагоги, меняется программа, падает общий уровень образования. Вы как родитель видите, что темп подготовки замедлился, учителя не дают необходимой глубины, а до экзаменов осталось всего ничего.

ЕГЭ — это не только проверка знаний ученика, но и показатель качества работы школы. Если вы понимаете, что ваш ребенок не получит здесь тех конкурентных баллов, которые позволят ему поступить в желаемый вуз, медлить нельзя. Поиск учебного заведения с сильным педагогическим составом, возможно, с углубленной подготовкой по нужным предметам или с репетиторами-предметниками в штате, — это инвестиция в будущее.

5. Организационные проблемы: переполненность и отсутствие информации

После 9 класса многие школы сокращают количество десятых классов, что ведет к формированию переполненных 11-х. В таких условиях учитель физически не может уделить достаточно внимания каждому выпускнику. Результаты 10-го класса показывают, что прогресс недостаточен, а индивидуального подхода нет.

Кроме того, некоторые школы не публикуют или скрывают промежуточные результаты пробных ЕГЭ, не давая родителям возможности объективно оценить уровень подготовки. Отсутствие прозрачности — тревожный сигнал. Чтобы контролировать ситуацию, необходимо найти школу, которая готова предоставлять такую статистику и работать открыто.

Решение принято: как действовать дальше?

Если вы, взвесив все «за» и «против» на семейном совете, решили поддержать решение ребенка о переходе, важно организовать это максимально гладко.

  • Создайте поддерживающую атмосферу в семье. Примите установку, что ЕГЭ — экзамен не только на знания, но и на психологическую устойчивость. Проговорите все страхи и возможные сценарии: «Сдашь на 80 — отлично, на 90 — блестяще, на 70 — хороший результат для многих вузов». Чем больше вы обсудите опасных сценариев и найдете с ребенком совместные решения, тем легче ему будет двигаться вперед.

  • Организуйте быт, распределив обязанности по дому на этот период, чтобы у ребенка было достаточно времени и сил на учебу и отдых.

  • Работайте с мотивацией и стрессоустойчивостью. Впереди около 40 недель — целый марафон. Создайте подборку фильмов о лидерстве, преодолении трудностей, командной работе и победах («Чемпион мира», «Легенда 17»). Это поможет ребенку ассоциировать себя с сильными героями, черпать в их историях силы и понимать, что трудности на пути к цели есть у всех и важно учиться их решать.

