5 причин поменять школу за год до ЕГЭ

Решающий год перед ЕГЭ кажется не временем для перемен, а периодом тотальной стабильности. Мысль о смене школы в этот момент вызывает у родителей панику: «Любой стресс опасен!». Но что, если именно эта перемена может спасти не только баллы на экзамене, но и психическое здоровье, и будущее вашего ребенка?
Практикующий психолог, кандидат психологических наук Олеся Бережная назвала Детям Mail пять веских причин, когда перейти в новую школу за год до ЕГЭ — не безумие, а стратегический ход.
1. Ярлык «середнячка»: когда окружение программирует на неудачу
Если ваш ребенок несколько лет учился нестабильно, и у педагогов сложилось о нем стойкое мнение как об «ученике на троечку», теперь, даже когда он подтянул знания и показывает хорошие результаты, учителя смотрят на него сквозь призму прошлого. Вокруг ребенка формируется аура предвзятости.
2. Обратная сторона медали: опасность статуса «любимчика»
Ребенок приходит домой с пятерками, его хвалят, он расслабляется. Но когда на реальном ЕГЭ, который проверяет нейтральный компьютер и независимые эксперты, он сталкивается с объективной оценкой своих знаний, наступает горькое разочарование. Переход в школу с более строгой и объективной системой оценки помогает снять «розовые очки» и вовремя, за год до экзамена, увидеть реальную картину. Это горькое, но необходимое лекарство, которое позволяет за оставшееся время наверстать упущенное.
3. Токсичная атмосфера в классе: когда силы уходят не на учебу
В 16−17 лет учеба часто отходит на второй план из-за бурлящих в коллективе страстей: конфликты, жесткая конкуренция, первые влюбленности, выяснение отношений. Если в классе царит негативная атмосфера, то это может стать препятствием для качественной подготовки.
4. Снижение уровня преподавания и отсутствие перспектив
Бывает, что за год до ЕГЭ в школе происходит «кадровое землетрясение»: уходят сильные педагоги, меняется программа, падает общий уровень образования. Вы как родитель видите, что темп подготовки замедлился, учителя не дают необходимой глубины, а до экзаменов осталось всего ничего.
ЕГЭ — это не только проверка знаний ученика, но и показатель качества работы школы. Если вы понимаете, что ваш ребенок не получит здесь тех конкурентных баллов, которые позволят ему поступить в желаемый вуз, медлить нельзя. Поиск учебного заведения с сильным педагогическим составом, возможно, с углубленной подготовкой по нужным предметам или с репетиторами-предметниками в штате, — это инвестиция в будущее.
5. Организационные проблемы: переполненность и отсутствие информации
После 9 класса многие школы сокращают количество десятых классов, что ведет к формированию переполненных 11-х. В таких условиях учитель физически не может уделить достаточно внимания каждому выпускнику. Результаты 10-го класса показывают, что прогресс недостаточен, а индивидуального подхода нет.
Решение принято: как действовать дальше?
Если вы, взвесив все «за» и «против» на семейном совете, решили поддержать решение ребенка о переходе, важно организовать это максимально гладко.
-
Создайте поддерживающую атмосферу в семье. Примите установку, что ЕГЭ — экзамен не только на знания, но и на психологическую устойчивость. Проговорите все страхи и возможные сценарии: «Сдашь на 80 — отлично, на 90 — блестяще, на 70 — хороший результат для многих вузов». Чем больше вы обсудите опасных сценариев и найдете с ребенком совместные решения, тем легче ему будет двигаться вперед.
-
Организуйте быт, распределив обязанности по дому на этот период, чтобы у ребенка было достаточно времени и сил на учебу и отдых.
-
Работайте с мотивацией и стрессоустойчивостью. Впереди около 40 недель — целый марафон. Создайте подборку фильмов о лидерстве, преодолении трудностей, командной работе и победах («Чемпион мира», «Легенда 17»). Это поможет ребенку ассоциировать себя с сильными героями, черпать в их историях силы и понимать, что трудности на пути к цели есть у всех и важно учиться их решать.
