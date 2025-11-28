5 причин поменять школу за год до ЕГЭ

ЕГЭ — это не только проверка знаний ученика, но и показатель качества работы школы. Если вы понимаете, что ваш ребенок не получит здесь тех конкурентных баллов, которые позволят ему поступить в желаемый вуз, медлить нельзя. Поиск учебного заведения с сильным педагогическим составом, возможно, с углубленной подготовкой по нужным предметам или с репетиторами-предметниками в штате, — это инвестиция в будущее.