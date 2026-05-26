Пересдача ЕГЭ в 2026 году: правила, сроки и условия

Выпускников направляют на пересдачу ЕГЭ по разным причинам.
Кто может пересдать ЕГЭ в 2026 году
Пересдать госэкзамены могут ученики, которые:
- не сдали русский и математику;
- не добрали баллы для поступления в выбранный вуз;
- пропустили итоговые испытания по уважительным причинам;
- не справились с ЕГЭ в прошлые годы;
- не смогли завершить задания из-за технических неполадок, например по причине неисправных камер в аудитории;
- переволновались или почувствовали недомогание на экзамене;
- пользовались шпаргалками или гаджетами, когда сдавали обязательные предметы.
В каких случаях не допустят к пересдаче экзамена
Школьники, нарушившие правила на экзаменах по выбору, допускаются к пересдаче только на следующий год. Результаты аннулируются, но выпускники все равно получают аттестаты. Комиссия может заметить факт нарушения сразу и удалить школьника из аудитории. Нарушение правил могут заметить и позже ― на видеозаписях с камер наблюдения.
Какие предметы можно пересдать
В этом году ученики одиннадцатых классов могут пересдавать как основные предметы, так и по выбору. В случае неудачи обязательно пересдают русский язык и математику, так как без них нельзя получить аттестат. Любой из предметов по выбору ― по желанию. Результаты по ним никак не влияют на аттестацию в школе, но их учитывают в вузах.
Если ученик по всем экзаменам получил положительные отметки, но этих баллов не хватает для поступления, то он может выбрать один (приоритетный) предмет и сдать его еще раз. При этом стоит помнить, что предыдущий результат аннулируется, то есть при поступлении выбирать из двух вариантов не получится.
Даты пересдачи ЕГЭ в 2026 году
В официальном графике ЕГЭ помимо основных дат всегда есть резервные и дополнительные дни. Объясним разницу между ними: резерв существует для школьников, которые не сдали обязательные предметы, пропустили или не смогли завершить экзамены по уважительным причинам. Дополнительными днями пользуются выпускники, которым нужно улучшить результаты.
В таблице ниже мы собрали даты для пересдач — они изменились в сравнении с предыдущим годом.
Сколько раз можно пересдать ЕГЭ
Выпускники этого года, которым не удалось с первой попытки сдать экзамены по русскому и математике, могут попытаться еще два или три раза: летом и осенью.
Выпускники прошлых лет проходят итоговые испытания вместе со всеми по общему графику. При этом они могут выбрать любые предметы, но рассчитывать только на одну попытку.
Если школьнику при положительном результате нужно набрать больше баллов, то он может пройти испытание повторно, то есть для него доступна только одна пересдача по одной дисциплине.
Как проходит пересдача ЕГЭ
Математику и русский пересдают автоматически. Для этого не нужно писать заявление. В остальных случаях школьники обращаются в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК), которая рассматривает их вопросы индивидуально.
Как подать заявление на пересдачу ЕГЭ
Если выпускник пропустил ЕГЭ и у него есть документ, подтверждающий уважительную причину, то нужно обратиться в ГЭК. Крайний срок ― за 14 дней до проведения повторного экзамена.
Если школьнику нужна пересдача, чтобы получить больше баллов, то ему необходимо аннулировать предыдущий результат и лично подать заявку в ГЭК. Уточнить подробности этой процедуры можно у классного руководителя или администрации школы.
Выпускники прошлых лет тоже лично обращаются в ГЭК с копиями документов: паспорта, справки из учебного заведения (если проходят обучение) или диплома.
В некоторых регионах заявление можно подать через интернет, например на «Госуслугах».
Ответы на часто задаваемые вопросы
Отвечаем на вопросы выпускников про пересдачу госэкзаменов.
Что делать, если пропустил дату пересдачи?
Если ученик не пришел на пересдачу по уважительной причине, то ему нужно срочно сообщить об этом в ГЭК и написать заявление о переносе экзамена на другой день. Предыдущий результат в такой ситуации не аннулируется (2). Пропуск без уважительной причины ― это прогул, поэтому пересдачу переносят на следующий год.
Сколько предметов пересдают в один год?
Одиннадцатиклассники 2026 года могут пересдать два обязательных предмета и один по выбору. Выпускники прошлых лет сдают заново любые дисциплины, которые им нужны для дальнейшей учебы.
Что сделать, чтобы попасть на пересдачу ЕГЭ в следующем году?
Подготовить документы, подать заявление до 1 февраля и убедиться, что заявку приняли. На всякий случай рекомендуем сохранить расписку или уведомление.
Что делать, если не удалось сдать единый госэкзамен?
Если не получилось пройти аттестацию в этом году, то можно выбрать альтернативный вариант. Некоторые выпускники поступают в колледжи с аттестатами, полученными в девятом классе. Для этого результаты ЕГЭ не нужны. В будущем выпускники средних специальных заведений при желании поступают в вузы. Кроме того, в течение года можно работать и заниматься с репетиторами или ходить на подготовительные курсы, чтобы устранить пробелы в знаниях и подготовиться к пересдаче.
