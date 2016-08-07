Лгуны под микроскопом: Почему люди врут

? В этом попытались разобраться американские психологи. И вот что у них получилось.

Каждый день радио, телевидение, газеты, да и просто окружающие приносят нам все новые наглядные примеры лжи. Преступники, политики, просто наши родные и знакомые порою и слова не могут сказать, не соврав. Почему так происходит? Почему человечество столь

«Неправда — неотъемлемая часть повседневной жизни. Без того, чтобы где-нибудь не соврать, мы и дня не проживем», — полагает Ленард Хепс, профессор психологии из университета штата Массачусетс.

Еще недавно проблема лжи была целиком в ведении специалистов по этике да теологов, толковавших девятую заповедь во всех вариантах и подробностях. И вот теперь за исследования этого феномена, свойственного практически каждому человеку, взялись психологи. Первые серьезные исследования лжи Белла де Паула и ее коллеги из Вирджинии начали в 1996 году, когда привлекли к экспериментам 147 добровольцев в возрасте от 18 до 71 года. Их попросили записывать в секретный дневник малейшую ложь, произнесенную ими в течение каждого дня.

В итоге выяснилось, что Ницше был прав: ложь — поистине условие жизни. Большинство людей лжет достаточно серьезно не менее 1—2-х раз в день, то есть не реже, чем чистит зубы. Причем врут одинаково часто и мужчины и женщины. Например, если проанализировать 10-минутный диалог, которым обмениваются супруги или просто знакомые обоего пола, то на ложь придется не менее 2-х минут их диалога, утверждают психологи. Если же проверить все разговоры за неделю, то окажется, что человек обманывает каждого третьего своего собеседника.

Более того, существуют типы взаимоотношений — например, между подростками и их родителями — которые пронизаны ложью сверху донизу. Студенты колледжей, как выяснилось, врут своим матерям в каждом втором разговоре с ними.

При этом исследователи еще не принимали во внимание сказанные мимоходом шутки, стандартные фразы типа «у меня все хорошо». Но когда человек ни с того ни с сего рассыпается в комплиментах по поводу прически своей новой знакомой, на самом деле смахивающей на гнездо грифа, или убеждает по телефону своего кредитора, что чек был выписан им еще в пятницу и это с банком нужно разбираться, почему до сих пор нет денег, то тут уж, конечно, очевидна несомненная ложь.

Доктор Хейпс замечает, что у многих людей нет определенного отношения ко лжи. С одной стороны, нам не раз твердили и мы, в свою очередь, говорим детям, что лгать плохо. С другой стороны, каждый день любой человек может убедиться, что общество поощряет и даже вознаграждает лгунов.

Вот простой пример. Вы опоздали на работу или в школу потому, что проспали. Но разве вы скажете об этом начальнику или учителю прямо? Нет, скорее всего вы сошлетесь на отсутствие автобуса, транспортные пробки, аварию и т.д. И хотя в такой пробке нет ничего неожиданного и по идее вы должны были учесть возможную задержку в своем графике движения, такое оправдание принимается. А вот младенческий сон уважительной причиной не считается.

А какие горы лжи громоздят адвокаты, сочиняя на первый взгляд убедительные теории о мотивах, двигавших их подзащитными в те или иные моменты жизни! Послушать их, так матерый рецидивист не способен и муху обидеть...

Да что там адвокаты... «Недомолвки, преувеличения, а то и чистый обман — вот что такое на поверку так называемые романтические отношения», — полагает де Паула. В начале 90-х годов она проинтервьюировала десятки учащихся колледжей, представляющих собой любовные парочки, и выяснила, что 85 процентов партнеров обоего пола скрыли от своих возлюбленных свое прошлое, в том числе все неблаговидные поступки.

Вообще, как выяснилось, возлюбленным лгут еще чаще, чем родителям. Однако в браке положение меняется. Позиции уже завоеваны, и супруги обманывают друг друга втрое меньше, чем просто знакомые. На ложь у них приходится лишь около 10 процентов разговоров, да и то это, в основном, мелкая, повседневная ложь, направленная на сокрытие пустяков.

Правда, довольно часто супруги тайком изменяют друг другу. Но такая большая ложь, вопреки распространенному мнению, явление не такое уж частое: любовников заводят себе порядка 25 процентов женщин и около 30 процентов мужчин.

Тем не менее каждый четвертый участник эксперимента, поставленного де Паулой, доказывал, что он врет во благо, чтобы смягчить своим окружающим восприятие неприглядных сторон жизни. Такой «положительный обман», заключающийся, например, во фразе «В жизни не ел ничего вкуснее ваших пирожков!» — встречается в 20 раз чаще, чем ложь негативная. «Чтобы я проголосовал за эту двуличную крысу!» — возмущается кто-то. И тем не менее голосует, поскольку не нашел лучшего кандидата.

Женщины чаще щадят самолюбие обманываемого, чем мужчины. Сильная же половина пола в 8 раз чаще лжет о себе в беседах с приятелями (особенно, когда дело касается взаимоотношений с прекрасной половиной человечества).

Представители разного пола неодинаково и различают неправду. Женщины довольно проницательны в разговорах с собеседницами (менее — с собеседниками), причем их умение различать ложь увеличивается по мере того, как она больше узнает партнера по разговорам. А вот мужчины не могут сказать о себе, что их проницательность возрастает во времени. Правда, изначально процент распознавания правды у мужчин выше, чем у женщин.

Лгут людям чаще знакомым, чем тем, кого видят в первый раз. Ложь легче передается по телефону, чем с глазу на глаз. Причем человек ко всему быстро привыкает, и 75 процентов участников эксперимента утверждали, что готовы снова и снова повторять уже однажды сказанную ложь, превращая ее тем самым как бы в истину.

Тем более что расследование показало: наружу выплывает не более 20 процентов сказанной неправды. И это, как ни странно — благо: человеку, который всем без разбору режет правду-матку в глаза, приходится зачастую весьма нелегко, с ним стараются попросту не общаться.

Все человечество, полагают психологи, поделено на две большие половины. Есть люди, которые лгут по необходимости, и есть лгуны по призванию — они рассказывают небылицы охотно, с увлечением, довольно часто фантазируют без всякой на то практической нужды. Причем представители последней категории, как правило, хороши собой и являются экстравертами, то есть людьми, у которых, как говорится, душа нараспашку. Интраверты врут гораздо реже, лишь по необходимости.

Многие лжецы, будучи разоблачены, попросту теряются, оказываются отброшены на обочину жизни. Правда, искусного лжеца разоблачить не так-то просто. Он может обмануть даже детектор лжи — прибор, 75 лет назад сконструированный по заказу полиции.

Ведь детектор фиксирует не сам факт высказывания правды или лжи, а то волнение, которым сопровождается данное слово. И если кожа иного человека становится влажной уже от одной мысли, что его могут уличить во лжи, то другой врет, что называется, без зазрения совести, и прибор не фиксирует никакого изменения его физиологических параметров.

Поэтому на сегодняшний день эксперты полагают, что сам детектор склонен врать в 75 процентах случаев. Гораздо надежнее прислушиваться к голосу испытуемого, искать в его лице, движениях признаки волнения. «Когда человек лжет, — говорят специалисты, — он выдает себя всякими мелкими движениями: почесывается, вертит что-нибудь в руках, непрерывно мигает, поправляет очки и т.д.».

Впрочем, это опять-таки относится больше к волнению, чем непосредственно ко лжи. Многие волнуются на экзамене вовсе не потому, что не знают предмета, а потому, что их тревожит сама процедура экзамена: какой билет выпадет, слишком ли строг экзаменатор и т.д.

Так что надежнее использовать для определения лжи метод, разработанный психологами Мичиганского университета. «Если человек старается не употреблять местоимений первого лица «я», «мой», «мне», если не прибегает к словам с ярко выраженной эмоциональной окраской, старается выдерживать свой рассказ в размеренных тонах, значит, человек скорее всего лжет».

А вообще, стоит, наверное, опираться на вековой опыт человечества. Как говорит Библия, «не произноси ложного свидетельства на ближнего своего», а в остальном руководствуйся советом поэта: