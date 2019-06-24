Какая зарплата у воспитателя дошкольных учреждений

Воспитатели детских садов или как принято называть – дошкольных учреждений играют важную социальную роль в обществе и в жизни конкретного ребёнка. Это обстоятельство понимают все взрослые люди, которые когда-то ходили в детский сад, водили туда своих детей и внуков. Воспитатель – для ребёнка на время нахождения в садике становится главным человеком после родителей.

Поэтому мамы и папы стараются уважительно относиться к наставнику, дарят подарки на все официальные и неофициальные праздники. Они стараются наладить доверительные отношения с квалифицированными специалистами в деле воспитания, прекрасно понимая, какая зарплата у воспитателя.

Довольный воспитатель играет с детьми

Зарплата, по сути своей, должна мотивировать специалистов, как можно лучше выполнять свою работу, ценить своё рабочее место, свой педагогический труд. В разных странах по-разному оценивают труд воспитателей. Так, в Швеции зарплата у сотрудников дошкольных учреждений больше чем у преподавателя высшего учебного заведения. В этой северной стране считают, что воспитание детей в раннем возрасте играет важную роль для развития ребёнка.

В возрасте до семи лет дети социализируются, учатся общаться со своими ровесниками и взрослыми людьми, познают окружающий мир, законы общества в котором живут. Какая же зарплата у проводников в большой мир, у воспитателей? Общеизвестно, что она невелика. Какой воспитатель, такая и зарплата? Между тем должность воспитателя требует многих навыков и умений, и конечно же специального образования.

Общая характеристика персонала дошкольного образовательного учреждения

Для воспитателя в детском саду необходимым требованием является наличие высшего образования по специальности «Дошкольная педагогика и психология».

Однако воспитание детей – труд коллективный. Кроме воспитателей в дошкольном учреждении работают и другие специалисты: директор или заведующая, повар и медсестра, завхоз и физрук, логопед и музыкальный работник, методист и дворник и другие.

Какая должность – такая и зарплата. Так средняя зарплата сотрудников детских садов находится в пределах от четырёх до сорока тысяч рублей. Размер оклада воспитателя в Москве в 2019 году составлял сумму от восьми до сорока двух тысяч рублей. В то же время в Симферополе сумма оклада не выше двенадцати тысяч рублей. Нижняя планка по которой оценивается зарплата, а значит и труд воспитателя наблюдается в текущем году в Перми и Алтайском крае.

Для работы в дошкольных учреждениях требуется высшее образование

Какая зарплата у помощника воспитателя можно узнать из статистических данных по самым крупным городам Российской федерации. Так, в Москве зарплата у помощника воспитателя около шести тысяч рублей, в северной столице семь тысяч рублей. Низкая зарплата у воспитателя и у его помощников не способствует привлечению в эту сферу образования ценных кадров. Между тем воспитатели должны соответствовать высоким современным требованиям, обязательно иметь высшее профильное образование, иметь крепкую нервную систему, обладать высокими морально-нравственными качествами.

В российских дошкольных учреждениях обычно до 30 детей в группе, которых опекают одна нянечка и посменно два воспитателя. Для примера, в Америке детей в группе в два раза меньше у четырёх воспитателей, работающих посменно. Зарплата американских коллег коло четырёх тысяч долларов, у французских педагогов – до четырёх тысяч евро.

Зарплата воспитателей в российских городах и регионах 2019 году

Среди направлений новой реформы увеличение заработной платы бюджетникам на 75-80% от среднего размера ежемесячного дохода по стране.

Старую 27-ми разрядную тарифную сетку планируется заменить на 17-разрядную. Оклад специалистов соотнести с размером прожиточного уровня, а региональные законодательные власти наделить правом по тарификации окладов работников.