Вспоминая детство…

Как-то принято считать, что детство все люди вспоминают с благодарностью, считая его самым счастливым временем в жизни. Ну, еще бы – никаких проблем, все вокруг интересно, все вокруг любят и заботятся о тебе. Но чем взрослее ты становишься, тем больше у тебя обязанностей, забот и задач… Тем большие надежды на тебя возлагают родители, и тем страшнее становится заглядывать в будущее.

Часто в интервью люди, сделавшие блестящую карьеру, добившиеся многого в жизни, говорят, что обязаны этим пониманию и поддержке со стороны родителей, которые любили и верили в них, помогали в всех начинаниях, то, что называется, обеспечивали тылы.

Кто-то возразит, что любят детей все родители, но далеко не каждая судьба складывается удачно. Психологи отвечают на эти возражения, что мало любить ребенка, нужно уметь это делать не во вред. И особенно важно бережно относиться к нему, даже, если вы раздражены, а ребенок провинился.

Как часто можно слышать, как мама говорит малышу: «Не будешь слушаться – я перестану тебя любить!» Конечно же, она так не думает, просто считает, что этими словами она заставит ребенка быть послушным, изменить свое поведение. И все это можно было бы сказать иначе, например: «Мне не нравится, как ты себя ведешь, поэтому постарайся понять это и не делай так больше!» Но ребенок слышит другое: «Ты плохой, ты не достоин ничьей любви, в том числе и родительской!»

И он страдает, боится, чувствует себя неуверенным и несчастным. Ни при каких обстоятельствах нельзя говорить детям, что вы их не любите или не будете любить - что бы они не натворили! Ребенок должен расти и верить, что родительская любовь безусловна, и что бы не произошло, мама и папа защитят его, помогут, уберегут от любой опасности, будут рядом в трудную минуту.

У всех детей разная нервная система, темперамент, наклонности. Есть очень эмоциональные и ранимые дети, и мысль, что родители не любят их, может оказаться губительной для детской психики. Часто дети начинают испытывать страх перед жизнью под давлением родителей, они буквально оказываются заложниками честолюбивых родительских планов.

Из самых лучших побуждений многие родители требуют от своего чада успехов, которые ему не всегда по силам, а это заставляет ребенка жить в постоянном напряжении. Они хотят, чтобы тот не только отлично учился, но и успевал проявить свои таланты в разных направлениях – в спорте, музыке и пр. А если ребенок не успевает, не может, не соответствует, то его ругают за промахи.

Но при этом удачи воспринимаются, как должное, то есть, сколько бы ни старался ребенок, его все равно не похвалят, не будут им гордиться, а, наоборот, поставят новые еще более сложные задачи.

Как быть, если вы хотите развить детские таланты, не дать ничему потеряться и научить ребенка реализовывать себя полностью? Для начала требуется объективно оценить его способности и не забывать, что детство все же - золотая пора беззаботности. А это означает, что кроме труда, обязательно должен быть и отдых. Для ребенка очень важно поиграть и пообщаться с сверстниками, почитать интересные книги, посмотреть фильм, позаниматься на компьютере и пр. Да и просто полениться, отдохнуть тоже иногда нужно.

Кроме того, все замечания, и вообще, критика, должна быть конструктивной и способствующей движению вперед, развитию. Но некоторые родители не думают об этом, и после их ругани ребенок начинает тихо ненавидеть школу, музыку, книги… и себя самого! От того, что и как говорят родители, как они оценивают поступки, достижения и неудачи ребенка, зависит то, кем и каким он вырастет.

Когда-то Дорис Лоу Нолт, американский психолог, написала замечательную памятку для родителей. Ей уже много лет, но каждое слово в ней не потеряло актуальности.

• Если ребенок окружен критицизмом - он учится обвинять.

• Если ребенок видит враждебность - он учится драться.

• Если над ребенком насмехаются - он учится быть робким.

• Если ребенка постоянно стыдят - он учится чувствовать себя виноватым.

• Если ребенок окружен терпимостью - он учится быть терпимым.

• Если ребенка поддерживают - он учится уверенности.

• Если ребенка хвалят - он учится ценить других.

• Если с ребенком обходятся справедливо - он учится справедливости.

• Если ребенок чувствует себя в безопасности - он учится верить.

• Если ребенка одобряют - он учится нравиться самому себе.

• Если ребенка принимают и обращаются с ним дружелюбно - он учится находить любовь в этом мире.

И вот еще одна сценка, которую мне довелось наблюдать. В сквере мама ругала маленькую дочку. Раздраженно она выговаривала: «Ты отвратительно себя ведешь! Я вот завтра приду в детсад пораньше и выберу себе другую дочку, послушную и хорошую!» Малышка напряженно смотрела на маму, потом сказала: «Позже всех Таню забирают, а она еще непослушнее, чем я…» Но мама не унималась: «Ничего, я приду раньше всех, и у меня, наконец, будет хорошая дочка!» Девочка не выдержала, сначала расплакалась, потом швырнула в мать игрушку, а дальше началась настоящая истерика – ребенок захлебывался в крике, и мама уже была не рада своим воспитательным приемам. Кое-как малышку удалось успокоить. Слезы ребенка высохли, но вот какой след остался у нее в душе, только время покажет…