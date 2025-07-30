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Как можно легко запомнить школьный материал

Двенадцать веселых и интересных способов помочь ребенку запомнить школьный материал

Как можно легко запомнить школьный материал

Ребенку в процессе освоения школьного материала необходимо знать на память некоторые основные понятия, на которые он сможет опереться при изучении более сложной информации. Но как помочь ему удерживать в памяти большое количество разнообразных знаний?

В данной статье авторитетные учителя раскрывают свои секреты запоминания математических фактов, правописания и основ естествознания. Почему бы вам не воспользоваться этими подсказками? Используйте эти веселые стихи, акронимы и другие одобренные педагогами приемы, и вы увидите, как ребенок заинтересуется постижением новых знаний.

Советы о математике

  • Как быстро определить, в каком месяце 30 дней: многие учителя предпочитают метод кулака. Сгибаем пальцы в кулак. Считаем слева направо (большой палец не считаем), при этом каждая из четырех «костяшек» пальцев и трех углублений между ними («канавок») представляет месяц, начиная с января. Когда вы дойдете до последней костяшки (июль), вернитесь назад к первой костяшке (август) и продолжайте счет. В каждом «месяце-костяшке» 31 день, а каждом «месяце-канавке» – 30 дней за исключением февраля.
  • Таблица умножения: придумайте несколько веселых стихов, чтобы ребенок легче запоминал таблицу умножения. Например, «Осьминоги шли купаться: дважды восемь ног – шестнадцать» или «Шесть гусей ведут гусят: шестью десять – шестьдесят».
  • Нанесение на график точки с определенными координатами: ученики часто забывают, по какой оси нужно отмерять расстояние в первую очередь.
    Напомните своему школьнику, что, когда он был маленьким, то сначала ползал по полу (по горизонтали), а затем научился вставать и ходить (по вертикали). Поэтому нужно сначала отмерить расстояние по горизонтальной оси (ось Х, или ось абсцисс), а затем по вертикальной оси (ось Y, или ось ординат).
  • Способ запоминания единиц измерения длины в порядке возрастания: попробуйте придумать акроним, например, «Старушка дала малышу конфету», где первые буквы каждого слова означают названия единиц измерения в порядке их возрастающего значения. Так ребенок сможет запомнить сантиметр, дециметр, метр и километр.
  • Запоминание таблицы умножения на 9: сначала проведите этот фокус самостоятельно, а затем научите ребенка. Держите перед собой обе руки с разжатыми пальцами (ладонью к полу) и пронумеруйте каждый из них цифрами слева на право, при этом левый мизинец соответствует цифре 1. Затем согните тот палец, на цифру которого вы хотите умножить девять, например, для умножения 9 × 4 согните четвертый палец (указательный палец левой руки). Пальцы слева от согнутого соответствуют количеству десяток в ответе (3), а пальцы справа – это единицы в произведении чисел (6).

Советы о правописании

  • Используйте стихи для запоминания правил орфографии, например, «И ужасно, и опасно букву «Т» писать напрасно! Всем известно, как прелестно букву «Т» писать уместно!».
  • Омонимы: чтобы ребенок мог различать слова-омонимы, напомните ему, например, о том, что есть лист, который растет на дереве, и лист тетрадный, альбомный для рисования и письма. Для этого также можно использовать загадки в стихах: «Летом зеленел на грядке, наземь осенью упал, есть и в книжке, и в тетрадке, даже музыку писал».
  • Запоминание слов сложного правописания: чтобы ребенок правильно запомнил написание слова, придумайте акроним для запоминания каждой буквы. Например, «Саша часто ест тефтели» для слова «счет».

Факты о естествознании

  • Названия планет: научите вашего ребенка этому акрониму, чтобы помочь ему запомнить порядок планет нашей солнечной системы: «Маша веником землю мела, Юра сидел у норы паука». Так ребенок сможет запомнить планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. (Стоит иметь в виду, что Плутон больше не считается одной из главных планет, это одна из более чем сорока «карликовых планет» солнечной системы.)
  • Умение ориентироваться в географических картах: для запоминания направлений компаса научите вашего ребенка следующему акрониму: «Смелый юнга знает вахту». С помощью данного акронима ребенок запомнит стороны света: Север, Юг, Запад, Восток. Чтобы он не путал широту с долготой, объясните, что широта «толстая» потому, что проходит через весь экватор («опоясывает его»), а долгота «длинная», так как соединяет два полюса.
  • Погодные условия: для того чтобы запомнить, от чего зависит погода, пусть ребенок выучит этот стишок: «От места, в котором находишься ты: его высоты, широты, долготы, от времени, ветра, давления, ну и, конечно, – от настроения».
  • Классификация животных: в этом может помочь акроним «Маша и Петя разрисовали рисунками забор». Выучив его, ребенок запомнит эти пять основных классов животных: млекопитающие, птицы, рыбы, рептилии и земноводные.
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