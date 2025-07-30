Как можно легко запомнить школьный материал

Ребенку в процессе освоения школьного материала необходимо знать на память некоторые основные понятия, на которые он сможет опереться при изучении более сложной информации. Но как помочь ему удерживать в памяти большое количество разнообразных знаний?

В данной статье авторитетные учителя раскрывают свои секреты запоминания математических фактов, правописания и основ естествознания. Почему бы вам не воспользоваться этими подсказками? Используйте эти веселые стихи, акронимы и другие одобренные педагогами приемы, и вы увидите, как ребенок заинтересуется постижением новых знаний.

Советы о математике

Как быстро определить, в каком месяце 30 дней: многие учителя предпочитают метод кулака. Сгибаем пальцы в кулак. Считаем слева направо (большой палец не считаем), при этом каждая из четырех «костяшек» пальцев и трех углублений между ними («канавок») представляет месяц, начиная с января. Когда вы дойдете до последней костяшки (июль), вернитесь назад к первой костяшке (август) и продолжайте счет. В каждом «месяце-костяшке» 31 день, а каждом «месяце-канавке» – 30 дней за исключением февраля.

многие учителя предпочитают метод кулака. Сгибаем пальцы в кулак. Считаем слева направо (большой палец не считаем), при этом каждая из четырех «костяшек» пальцев и трех углублений между ними («канавок») представляет месяц, начиная с января. Когда вы дойдете до последней костяшки (июль), вернитесь назад к первой костяшке (август) и продолжайте счет. В каждом «месяце-костяшке» 31 день, а каждом «месяце-канавке» – 30 дней за исключением февраля. Таблица умножения: придумайте несколько веселых стихов, чтобы ребенок легче запоминал таблицу умножения. Например, «Осьминоги шли купаться: дважды восемь ног – шестнадцать» или «Шесть гусей ведут гусят: шестью десять – шестьдесят».

придумайте несколько веселых стихов, чтобы ребенок легче запоминал таблицу умножения. Например, «Осьминоги шли купаться: дважды восемь ног – шестнадцать» или «Шесть гусей ведут гусят: шестью десять – шестьдесят». Нанесение на график точки с определенными координатами: ученики часто забывают, по какой оси нужно отмерять расстояние в первую очередь.

ученики часто забывают, по какой оси нужно отмерять расстояние в первую очередь. Способ запоминания единиц измерения длины в порядке возрастания: попробуйте придумать акроним, например, «Старушка дала малышу конфету», где первые буквы каждого слова означают названия единиц измерения в порядке их возрастающего значения. Так ребенок сможет запомнить сантиметр, дециметр, метр и километр.

попробуйте придумать акроним, например, «Старушка дала малышу конфету», где первые буквы каждого слова означают названия единиц измерения в порядке их возрастающего значения. Так ребенок сможет запомнить сантиметр, дециметр, метр и километр. Запоминание таблицы умножения на 9: сначала проведите этот фокус самостоятельно, а затем научите ребенка. Держите перед собой обе руки с разжатыми пальцами (ладонью к полу) и пронумеруйте каждый из них цифрами слева на право, при этом левый мизинец соответствует цифре 1. Затем согните тот палец, на цифру которого вы хотите умножить девять, например, для умножения 9 × 4 согните четвертый палец (указательный палец левой руки). Пальцы слева от согнутого соответствуют количеству десяток в ответе (3), а пальцы справа – это единицы в произведении чисел (6).

Советы о правописании

Используйте стихи для запоминания правил орфографии , например, «И ужасно, и опасно букву «Т» писать напрасно! Всем известно, как прелестно букву «Т» писать уместно!».

, например, «И ужасно, и опасно букву «Т» писать напрасно! Всем известно, как прелестно букву «Т» писать уместно!». Омонимы: чтобы ребенок мог различать слова-омонимы, напомните ему, например, о том, что есть лист, который растет на дереве, и лист тетрадный, альбомный для рисования и письма. Для этого также можно использовать загадки в стихах: «Летом зеленел на грядке, наземь осенью упал, есть и в книжке, и в тетрадке, даже музыку писал».

чтобы ребенок мог различать слова-омонимы, напомните ему, например, о том, что есть лист, который растет на дереве, и лист тетрадный, альбомный для рисования и письма. Для этого также можно использовать загадки в стихах: «Летом зеленел на грядке, наземь осенью упал, есть и в книжке, и в тетрадке, даже музыку писал». Запоминание слов сложного правописания: чтобы ребенок правильно запомнил написание слова, придумайте акроним для запоминания каждой буквы. Например, «Саша часто ест тефтели» для слова «счет».

Факты о естествознании