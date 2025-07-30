Как можно легко запомнить школьный материал

Двенадцать веселых и интересных способов помочь ребенку запомнить школьный материал
Ребенку в процессе освоения школьного материала необходимо знать на память некоторые основные понятия, на которые он сможет опереться при изучении более сложной информации. Но как помочь ему удерживать в памяти большое количество разнообразных знаний?
Советы о математике
- Как быстро определить, в каком месяце 30 дней: многие учителя предпочитают метод кулака. Сгибаем пальцы в кулак. Считаем слева направо (большой палец не считаем), при этом каждая из четырех «костяшек» пальцев и трех углублений между ними («канавок») представляет месяц, начиная с января. Когда вы дойдете до последней костяшки (июль), вернитесь назад к первой костяшке (август) и продолжайте счет. В каждом «месяце-костяшке» 31 день, а каждом «месяце-канавке» – 30 дней за исключением февраля.
- Таблица умножения: придумайте несколько веселых стихов, чтобы ребенок легче запоминал таблицу умножения. Например, «Осьминоги шли купаться: дважды восемь ног – шестнадцать» или «Шесть гусей ведут гусят: шестью десять – шестьдесят».
- Нанесение на график точки с определенными координатами: ученики часто забывают, по какой оси нужно отмерять расстояние в первую очередь.
- Способ запоминания единиц измерения длины в порядке возрастания: попробуйте придумать акроним, например, «Старушка дала малышу конфету», где первые буквы каждого слова означают названия единиц измерения в порядке их возрастающего значения. Так ребенок сможет запомнить сантиметр, дециметр, метр и километр.
- Запоминание таблицы умножения на 9: сначала проведите этот фокус самостоятельно, а затем научите ребенка. Держите перед собой обе руки с разжатыми пальцами (ладонью к полу) и пронумеруйте каждый из них цифрами слева на право, при этом левый мизинец соответствует цифре 1. Затем согните тот палец, на цифру которого вы хотите умножить девять, например, для умножения 9 × 4 согните четвертый палец (указательный палец левой руки). Пальцы слева от согнутого соответствуют количеству десяток в ответе (3), а пальцы справа – это единицы в произведении чисел (6).
Советы о правописании
- Используйте стихи для запоминания правил орфографии, например, «И ужасно, и опасно букву «Т» писать напрасно! Всем известно, как прелестно букву «Т» писать уместно!».
- Омонимы: чтобы ребенок мог различать слова-омонимы, напомните ему, например, о том, что есть лист, который растет на дереве, и лист тетрадный, альбомный для рисования и письма. Для этого также можно использовать загадки в стихах: «Летом зеленел на грядке, наземь осенью упал, есть и в книжке, и в тетрадке, даже музыку писал».
- Запоминание слов сложного правописания: чтобы ребенок правильно запомнил написание слова, придумайте акроним для запоминания каждой буквы. Например, «Саша часто ест тефтели» для слова «счет».
Факты о естествознании
- Названия планет: научите вашего ребенка этому акрониму, чтобы помочь ему запомнить порядок планет нашей солнечной системы: «Маша веником землю мела, Юра сидел у норы паука». Так ребенок сможет запомнить планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. (Стоит иметь в виду, что Плутон больше не считается одной из главных планет, это одна из более чем сорока «карликовых планет» солнечной системы.)
- Умение ориентироваться в географических картах: для запоминания направлений компаса научите вашего ребенка следующему акрониму: «Смелый юнга знает вахту». С помощью данного акронима ребенок запомнит стороны света: Север, Юг, Запад, Восток. Чтобы он не путал широту с долготой, объясните, что широта «толстая» потому, что проходит через весь экватор («опоясывает его»), а долгота «длинная», так как соединяет два полюса.
- Погодные условия: для того чтобы запомнить, от чего зависит погода, пусть ребенок выучит этот стишок: «От места, в котором находишься ты: его высоты, широты, долготы, от времени, ветра, давления, ну и, конечно, – от настроения».
- Классификация животных: в этом может помочь акроним «Маша и Петя разрисовали рисунками забор». Выучив его, ребенок запомнит эти пять основных классов животных: млекопитающие, птицы, рыбы, рептилии и земноводные.
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