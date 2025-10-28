Соберите ингредиенты для приготовления печенья с пармезаном. Сегодня хочу добавить сушеного лука, вы можете использовать другие специи, сушеные ароматные травы или острый чили, например, а можно и вовсе без них. Сметану можно заменить на одно куриное яйцо или такое же количество майонеза.

Фото 1

В миске смешайте муку, соль, разрыхлитель, сушеный лук, натертый сыр.

Фото 2

Сливочное масло лучше предварительно подморозить, так его легче будет натереть на мелкой терке. Натирайте масло, периодически окуная его в мучную смесь.

Фото 3

Добавьте сметану.

Фото 4

Тесто нужно замесить. Но в данном случае правильнее будет сказать - собрать тесто в колобок. От тепла ваших рук масло начнет таять и тесто постепенно соберется в комочек. И всё, оно готово к дальнейшей работе.

Фото 5

Раскатываем тесто в тонкий пласт, толщиной примерно 4-5 мм.

Мне удобнее раскатывать между двух листов пергамента.

Фото 6

Нарежьте так, как вам нравится, я просто подобием ромбиков нарезала. Тесто очень нежное - чтобы его проще было разместить на пергаменте, можно отправить этот лист с нарезанным тестом на несколько минут (5-7) в морозилку или холодильник.

Фото 7

Тесто чуть подмерзнет, масло затвердеет и печенье легко можно будет разложить на пергаменте, раскладывайте на небольшом расстоянии друг от друга.

Фото 8

Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 8-10 минут, ориентируйтесь на румяность печенья и особенности вашей духовки. После переложите печенье на решетку, оно, в общем-то, сразу получается хрустящим, но когда полностью остынет - становится еще более рассыпчатым и тающим во рту)).

Фото 9

Печенье с пармезаном готово! Просто, быстро и очень вкусно!

Фото 10

Приятного аппетита!!