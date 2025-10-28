РЕБЁНОК.РУ
Печенье с пармезаном

Вкуснейшее и ароматнейшее печенье с пармезаном можно приготовить быстро и просто в домашних условиях. Такое печенье получается невероятно хрустящим, тающим во рту. Поедая его, остановиться невозможно (как с семечками 🤣). Такое печенье вкусно погрызть просто так, его можно подать к бокалу белого вина, к пиву, а еще из такого теста можно вырезать ровные кружочки или квадратики и сделать их основой для канапе, например.
Это очень вкусно, я от души рекомендую 🥰.

Ингредиенты

Мука - 100 г

Пармезан - 100 г

Масло сливочное - 100 г

Соль - 0,3 ч. л. (по вкусу)

Разрыхлитель - 0,3 ч. л.

Лук сушеный - 1 ст. л.

Сметана 10% - 1,5 ст. л.

Получится около 240 г
  • 579 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 16.77
  • Ж: 42.69
  • У: 31.67

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления печенья с пармезаном. Сегодня хочу добавить сушеного лука, вы можете использовать другие специи, сушеные ароматные травы или острый чили, например, а можно и вовсе без них. Сметану можно заменить на одно куриное яйцо или такое же количество майонеза.

 

Фото 1

 

 

В миске смешайте муку, соль, разрыхлитель, сушеный лук, натертый сыр.

 

Фото 2

 

 

Сливочное масло лучше предварительно подморозить, так его легче будет натереть на мелкой терке. Натирайте масло, периодически окуная его в мучную смесь.

 

Фото 3

 

 

Добавьте сметану.

 

Фото 4

 

 

Тесто нужно замесить. Но в данном случае правильнее будет сказать - собрать тесто в колобок. От тепла ваших рук масло начнет таять и тесто постепенно соберется в комочек. И всё, оно готово к дальнейшей работе.

 

Фото 5

 

 

Раскатываем тесто в тонкий пласт, толщиной примерно 4-5 мм.

Мне удобнее раскатывать между двух листов пергамента.

 

Фото 6

 

 

Нарежьте так, как вам нравится, я просто подобием ромбиков нарезала. Тесто очень нежное - чтобы его проще было разместить на пергаменте, можно отправить этот лист с нарезанным тестом на несколько минут (5-7) в морозилку или холодильник.

 

Фото 7

 

 

Тесто чуть подмерзнет, масло затвердеет и печенье легко можно будет разложить на пергаменте, раскладывайте на небольшом расстоянии друг от друга.

 

Фото 8

 

 

Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 8-10 минут, ориентируйтесь на румяность печенья и особенности вашей духовки. После переложите печенье на решетку, оно, в общем-то, сразу получается хрустящим, но когда полностью остынет - становится еще более рассыпчатым и тающим во рту)).

 

Фото 9

 

 

Печенье с пармезаном готово! Просто, быстро и очень вкусно!

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита!!

 

Фото 11

 

 

Печенье с пармезаном, рецепт с фото
