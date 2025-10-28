Ингредиенты
Мука - 100 г
Пармезан - 100 г
Масло сливочное - 100 г
Соль - 0,3 ч. л. (по вкусу)
Разрыхлитель - 0,3 ч. л.
Лук сушеный - 1 ст. л.
Сметана 10% - 1,5 ст. л.
- 579 кКал
- 40 мин.
- Б: 16.77
- Ж: 42.69
- У: 31.67
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления печенья с пармезаном. Сегодня хочу добавить сушеного лука, вы можете использовать другие специи, сушеные ароматные травы или острый чили, например, а можно и вовсе без них. Сметану можно заменить на одно куриное яйцо или такое же количество майонеза.
В миске смешайте муку, соль, разрыхлитель, сушеный лук, натертый сыр.
Сливочное масло лучше предварительно подморозить, так его легче будет натереть на мелкой терке. Натирайте масло, периодически окуная его в мучную смесь.
Добавьте сметану.
Тесто нужно замесить. Но в данном случае правильнее будет сказать - собрать тесто в колобок. От тепла ваших рук масло начнет таять и тесто постепенно соберется в комочек. И всё, оно готово к дальнейшей работе.
Раскатываем тесто в тонкий пласт, толщиной примерно 4-5 мм.
Нарежьте так, как вам нравится, я просто подобием ромбиков нарезала. Тесто очень нежное - чтобы его проще было разместить на пергаменте, можно отправить этот лист с нарезанным тестом на несколько минут (5-7) в морозилку или холодильник.
Тесто чуть подмерзнет, масло затвердеет и печенье легко можно будет разложить на пергаменте, раскладывайте на небольшом расстоянии друг от друга.
Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 8-10 минут, ориентируйтесь на румяность печенья и особенности вашей духовки. После переложите печенье на решетку, оно, в общем-то, сразу получается хрустящим, но когда полностью остынет - становится еще более рассыпчатым и тающим во рту)).
Печенье с пармезаном готово! Просто, быстро и очень вкусно!
Приятного аппетита!!
