История игрушек: как развивали детей на Руси

Крестьянские, мещанские, купеческие и дворянские отпрыски играли, по сути, одними и теми же игрушками, просто сделаны они были из разных материалов и разным способом: кому-то, например, родители покупали у кустаря деревянную дудочку, а кому-то – сами лепили свистульку из глины.
Кстати, обычай меняться игрушками существовал у детей всегда: например, сын богатого подрядчика Иван Сергеевич Шмелев вспоминает в автобиографических записках, как радовался, выменяв у сына пасечника кукольные лубяные саночки, отдав тому свои – крытые бархатом и с серебряной бахромой.
Игрушки с рождения
Сторонники развивающих игрушек считают, что младенцам необходимы подвесные игрушки, которые развивают сенсомоторную координацию (согласованность восприятия глазами и действий руками). Речь идет, в первую очередь, об объемных фигурках, простых погремушках, колокольчиках и т.д.
На Руси колыбелька или ходунки малыша из любого сословия традиционно были обвешаны погремушками, трещотками, яркими тряпочками, бубенчиками, кусочками меди и другими «побрякушками».
К слову, все эти игрушки были самыми что ни на есть экологичными. Например, на протяжении веков малышей в нашей стране развлекали точеными деревянными погремушками или погремушками, сделанными из бересты. Внутрь «для бренчания» помещали мелкие камешки или сушеный горох.
Дети постарше играли с погремушками... из мочевого пузыря домашних животных. Эти пузыри тщательно промывали, натирали золой (для того, чтобы избавиться от жира), наполняли горохом, и надували через соломинку. Такую погремушку часто вешали на бечевку ребенку на шею – и она, при движении, издавала довольно громкий шум.
Игрушки от года до 4-5 лет
Именно в этом возрасте активно формируется моторика, внимание, речь, и мышление: нужны наглядные пособия для предметной деятельности. На Руси таких игрушек хватало: это и деревянные пирамидки с кольцами, и кубики, и аналоги современных вкладышей. Правда, самый известный из них – матрешка – появилась довольно поздно, на рубеже XX века.
Кроме того, для познавательной активности ребенку нужны динамические игрушки – и они в России были. Например, иностранцы всегда поражались мастерству резчиков из села Богородское – те создавали затейливые «наковальни» с кузнецами, медведями, гусарами, райскими птицами и т.д. Популярны были куклы-дергунчики (от слова «дергаться»), части которых соединяли нитками.
Еще один необходимый предмет в детских играх – мяч – не только для двигательной активности, но и для развития способности принимать и отдавать. На Руси игры с мячом были известны с глубокой древности – первые упоминания о них найдены в летописях X-XI веков. Чаще всего мяч делали из тряпок и тряпками же набивали.
В северных губерниях мячи плели из лыка липы, березы или ивы. Внутри они были пустые или набивались песком. В южных областях мячи валяли из овечьей шерсти. Каучуковые мячи появились в России, как и во всем мире, уже во второй половине XIX века.
Помимо этого, очень популярны были игрушки, тренирующие меткость, такие как лук. Стрелять из него могли не только мальчики, но и девочки.
Игрушки от пяти и старше
В старину детей очень рано приучали к труду, поэтому крестьяне делали для сыновей плетенки из бересты, кузовочки, тележки, игрушечную упряжь, кнутики, даже столярный инструмент. Девочки получали в подарок крохотную домашнюю утварь, веретена, прялки. Все это должно было с младых ногтей в игровой форме приучить детей к их дальнейшим обязанностям. Как правило, такие игрушки украшались довольно скупо – вероятно, чтобы подчеркнуть их утилитарное назначение. Подобные игрушки – только более нарядные – были и у детей высших сословий.
Последователи Монтессори считают, что не только девочкам, но и мальчикам для здорового личностного развития необходима кукла. Желательно, чтобы она не была чрезмерно детализирована и давала маленькому человеку простор для создания собственного игрового пространства вокруг себя. Всем этим требованиям куклы, распространенные на Руси, отвечали. Чаще всего дети младшего возраста играли в «болванчики» – деревянные куклы, которые обычно вырезал отец или старший брат.
Для детей постарше было больше вариантов. Во многих областях России изготовляли «крупенички» – основой для такой куклы служил мешочек из ткани, куда насыпали зерно, а потом игрушку украшали по собственному усмотрению. Были распространены и «мотанки» – куклы из ниток, которые умели делать практически все, даже дети. В тех регионах, где растили хлеб, делали соломенные куклы-«стригушки».
Самой распространенной была, конечно же, тряпичная кукла. Чаще всего их создавали без лица, но с четко обозначенной грудью – отзвук языческого культа плодородия. Наряжали куклу в платье, традиционное для той местности, где она была изготовлена. Платье шилось один раз, и уже не снималось; на нем девочки оттачивали навыки рукоделия. Кукла могла быть богато украшена вышивкой, бисером, тесьмой. Даже в самых бедных домах таких игрушек насчитывались десятки. Конечно, позднее появились и дорогие фабричные куклы с фарфоровыми головками, но даже в очень состоятельных семьях их выдавали детям лишь по большим праздникам – в остальное время и наследники самых знатных фамилий играли с традиционными народными куклами.
Когда появилось само понятие «развивающая» игрушка?
Ответ на это есть: в XIX веке, примерно тогда же, когда возникла прогрессивная философия особого «мира детства». Теперь родители могли порадовать детей домиками для кукол с обстановкой, действующими моделями железной дороги, наборами «прачечная» или «бакалея».
Популярны долгое время были оптические игрушки - калейдоскоп, микроскоп, волшебный фонарь и праксиноскоп (предшественник мультипликации). Но и традиционные народные игрушки не были забыты – наоборот, производители совершенствовали их в соответствии с требованиями времени. Один из ярких примеров тому – старинная русская забава «бирюльки». В традиционном виде это игра, в которой используют соломинки и спички, а в середине XIX века артели начали производить для нее специальные наборы из «токарной мелочи» – маленьких предметов, изображавших домашнюю утварь, сладости, овощи и фрукты.
Свежие комментарии