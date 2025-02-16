Почему плачет малыш: возможные причины

Детский плач – это всегда стресс для родителей, особенно, когда речь идет о малышах, ведь они не могут рассказать, что именно их беспокоит. Главное, что нужно знать мамам и папам плачущих младенцев, – для крика обязательно есть причина.

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Самые частые причины детского плача

Безусловно, на первом месте – голод. Новости СМИ2 . Нередко малыш именно плачем оповещает родителей о том, что устал и хочет спать. У детей до года – незрелая терморегуляция, поэтому они легко перегреваются и переохлаждаются: такие состояния вызывают дискомфорт и тоже становятся причиной плача. Как понять, что ребенку жарко или холодно? Потрогать его. Важно помнить, что температуру мы не проверяем по носику, как это делает большинство родителей. Нужно потрогать затылок малыша: если он холодный, значит, ребенок замерз, если он горячий и влажный – кроха перегрелся. Вы ни с чем не перепутаете обиженный крик, широко открытый ротик и чмокающие звуки, которые издает малыш. Еще одна частая причина для беспокойства – это переполненный памперс или мокрые штанишки. Иногда ребенку просто требуется мамино присутствие, ее руки и запах, особенно это касается детей, имеющих проблемы с нервной системой . Нередко малыш именно плачем оповещает родителей о том, что устал и хочет спать. У детей до года – незрелая терморегуляция, поэтому они легко перегреваются и переохлаждаются: такие состояния вызывают дискомфорт и тоже становятся причиной плача. Как понять, что ребенку жарко или холодно? Потрогать его. Важно помнить, что температуру мы не проверяем по носику, как это делает большинство родителей. Нужно потрогать затылок малыша: если он холодный, значит, ребенок замерз, если он горячий и влажный – кроха перегрелся.

Когда причина плача — боль

Когда основной причиной плача ребенка становится боль, перед родителями встают сразу две задачи: успокоить ребенка – для этого его можно взять его на руки, обнять, спеть песенку, а затем попытаться разобраться в причинах боли и решить, нужно ли обращаться к доктору или можно решить проблему своими силами. Отличить плач во время болезни от плача здорового ребенка довольно просто – он не носит нотки недовольства, напротив, плач ровный, непрекращающийся с периодическими вскриками. Как правило, причиной плача становятся кишечные колики, прорезывание зубов, повышенное внутричерепное давление и опрелости. Разберемся по порядку.

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Если у малыша кишечные колики

Кишечные колики – очень распространенная проблема у грудничков. Как правило, они появляются через пару недель после рождения и самостоятельно исчезают к третьему-пятому месяцу жизни. Такая боль начинается как приступ – внезапно. Малыш начинает сучить ножками, подтягивает их к животу, одновременно заходясь в крике. Приступ может длиться от нескольких минут до нескольких часов и закончиться так же внезапно, как и начался. Обычно облегчение крохе приносит отхождение газов или дефекация.

Главное отличие кишечных колик от любой другой проблемы с пищеварением в том, что несмотря на приступы боли в животе, ребенок хорошо ест и спит, прибавляет в весе и растет. В такой ситуации врач ребенку не требуется. Можно дать малышу ветрогонные препараты, поставить газоотводную трубочку, помассировать животик или приложить к нему теплую пеленку.

Кстати, немаловажно для решения этой проблемы обратить внимание и на моральное состояние мамы. Ученые утверждают, что чем тревожнее и беспокойнее мама, тем сильнее болит животик у ее малыша. Поэтому одно из главных правил борьбы с кишечными коликами – спокойствие и твердая уверенность в том, что проблема решаема.

Имеет значение и то, что ест мама: если у вашего ребенка колики, лучше отказаться от продуктов, повышающих газообразование – черного хлеба, грибов, капусты, дрожжевой выпечки, киви. Если же боль в животике сопровождается у ребенка снижением аппетита, изменением стула и срыгиваниями, необходимо без промедления проконсультироваться с врачом.

Если у малыша неврологические проблемы

Различные неврологические проблемы (повышенное внутричерепное давление, нарушение мышечного тонуса, повышенная возбудимость) в настоящее время также являются очень распространенной проблемой у малышей. Обычно они доставляют ребенку серьезный дискомфорт и могут стать причиной головной боли. Такие малыши заметно реагируют на изменение погоды, чувствительны к переутомлению. «Грудничковая мигрень» может иногда сопровождаться тошнотой и даже рвотой. Заподозрить неврологические сложности можно, если у малыша повышенный тонус ножек и ручек (дети машут ими во сне, сами себя будят), повышенный или, напротив, сниженный общий тонус мышц, есть нарушения сна или дрожит подбородок.

В этой ситуации необходимо обратиться к педиатру или неврологу, сделать УЗИ головного мозга и нейросонографию. Основываясь на результатах исследований, специалист может определить причину недомогания малыша и подобрать соответствующую терапию.

Если у малыша режутся зубки

Редкие дети переживают прорезывание зубов без плача и беспокойства. Этот непростой период начинается у каждого ребенка индивидуально, чаще всего в возрасте 4,5-6 месяцев. Очень часто малыш начинает, казалось бы, беспричинно плакать. Однако обнаружить виновников беспокойства не так уж сложно, достаточно лишь осмотреть десны. Скорее всего, вы увидите на них белые точки или полосочки. Можно также проанализировать дополнительные симптомы: малыш плохо спит, постоянно тянет ручки и игрушки в рот, может начать кусаться, обильно текут слюни.

Для того чтобы справиться с этим непростым периодам, родителям рекомендуется взять на вооружение яркие силиконовые прорезыватели или специальный напальчник с бугорками, которым мама может почесать десны малыша. Также педиатр может посоветовать специальные противовоспалительные и обезболивающие гели, которые можно наносить на десны ребенка. В тяжелых случаях, когда гели не помогают убрать боль, назначаются детские свечи или сиропы на основе парацетамола или ибупрофена.

Если у малыша раздражение на коже

У детей очень тонкая и чувствительная кожа, поэтому на ней довольно легко возникают опрелости и раздражения. Это в свою очередь становится причиной для беспокойства и плача. Заподозрить такую проблему несложно – мама может увидеть покраснение кожи, шелушение и отечность. В таком случае необходимо уделить тщательное внимание гигиене ребенка, используя только гипоаллергенные, мягкие средства. Помните, что полотенцем нужно промокать, но ни в коем случае не тереть.

Неправильное использование памперсов – одна из самых распространенных причин возникновения опрелостей, так как кал и моча являются сильнейшими раздражителями. Важно понимать, что подгузник нужно менять регулярно, даже если он еще не полный. В идеале – каждые три часа и, естественно, после каждой дефекации. При смене подгузников очень важно тщательно очищать кожу и устраивать воздушные ванны, во время которых кроха лежит голеньким, а его попка «дышит».