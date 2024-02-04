ЧИНОВНИКИ ОТНЯЛИ ПУТИНСКУЮ ПРЕМИЮ У САМОЙ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ РОССИИ: "ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ. ИЛИ БУДЕТ СУД"

В Год семьи, объявленный президентом Путиным в 2024 году, эта история звучит немыслимо. У самой многодетной приёмной матери России чиновники отняли президентскую премию и оставили её без прибавки к пенсии. Пожилая 72-летняя женщина, вырастившая 85 детей и продолжающая воспитывать сейчас семерых, едва сводит концы с концами. Кто и почему лишил её путинской выплаты, читайте в материале Царьграда.

Вся эта история с назначенной, а потом аннулированной президентской выплатой напоминает сразу несколько знакомых сюжетов. Очень похоже на несчастного Пятачка из мультфильма "Винни Пух", которому так повязали салфетку на рот, что ему не удалось ничего съесть. А ещё это напоминает несчастную лошадь, перед которой на палке держат мешок с сеном — так и тащит она свою телегу в надежде, что когда-нибудь дотянется до еды.

Путинская премия авансом

Татьяна Сорокина из посёлка Рассвет в Ростовской области — самая многодетная приёмная мать в России. Вместе с мужем она воспитала 85 детей, из которых только двое родных. Причём большинство из них были взяты под опеку с серьёзными проблемами со здоровьем либо с особенностями поведения. Отважных супругов это никогда не пугало.

ТАТЬЯНА СОРОКИНА ИЗ ПОСЁЛКА РАССВЕТ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — САМАЯ МНОГОДЕТНАЯ ПРИЁМНАЯ МАТЬ В РОССИИ. ВМЕСТЕ С МУЖЕМ ОНА ВОСПИТАЛА 85 ДЕТЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ ТОЛЬКО ДВОЕ РОДНЫХ. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ

Об уникальной семье написано множество статей, сняты документальные фильмы. Первых троих детей Сорокины усыновили в 1974 году, а потом просто не смогли остановиться. Они одни из первых в России открыли семейный детский дом и стали приёмными родителями для нескольких десятков детей. В какой-то период в семье росли сразу 23 ребёнка!

ОБ УНИКАЛЬНОЙ СЕМЬЕ НАПИСАНО МНОЖЕСТВО СТАТЕЙ, СНЯТЫ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ. ПЕРВЫХ ТРОИХ ДЕТЕЙ СОРОКИНЫ УСЫНОВИЛИ В 1986 ГОДУ, А ПОТОМ ПРОСТО НЕ СМОГЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ

В январе 2005 года Татьяна Сорокина была удостоена премии президента России в области образования за внедрение инновационной социальной технологии "Семейный детский дом". Она и не подозревала, что в будущем это обернётся только разочарованием и убытками.

Эту премию мне лично Путин подписывал, на вручении нас было больше 100 человек. Нам объяснили, что сразу выплат не будет — их начнут начислять ежемесячно, когда мы выйдем на пенсию. Ну, я и ждала,

— рассказала Татьяна Сорокина в беседе с Царьградом.

В Москву она тогда съездила за свой счёт, сама оплачивала проживание. Единственный бонус — бокал шампанского на церемонии награждения — оказался неуместным, потому что Татьяна не пьёт. На память о поездке остался диплом лауреата и надежда на президентскую прибавку после выхода на пенсию. В дипломе так и говорилось:

За выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной.

Прошло несколько лет. В 2009 году многодетная приёмная мать вышла на пенсию, закрыла трудовую книжку, подала документы в Пенсионный фонд и стала наконец получать положенную выплату. Деньги по тем временам были неплохие — около 9 тысяч руб. ежемесячно. Накопив за несколько месяцев 100 тысяч, Татьяна впервые вывезла сразу 20 детей на море. То-то было радости!

Ту неделю в Архипо-Осиповке они вспоминали весь год: дети был ослабленные, больные — и отдых пошёл им на пользу. Поэтому решено было копить президентскую прибавку и дальше. В следующем году семья снова съездила большим составом в Геленджик. Оказалось, в последний раз.

НАКОПИВ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 100 ТЫСЯЧ, ТАТЬЯНА ВПЕРВЫЕ ВЫВЕЗЛА СРАЗУ 20 ДЕТЕЙ НА МОРЕ. ТО-ТО БЫЛО РАДОСТИ! ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ

Пошиковали и хватит

В январе 2012 года Татьяну вызвали в Пенсионный фонд и поставили перед фактом: выплату она в течение 2,5 года получала незаконно. Сотрудники пояснили, что опека над приёмным ребёнком — это оплачиваемая работа. А согласно действующему законодательству работающему гражданину дополнительное ежемесячное материальное обеспечение не положено.

Мне платили всего по 2000 рублей на ребёнка. Это и была как бы моя "зарплата" от государства. В Пенсионном мне сказали: есть договор с опекой — значит, у вас работа. Как так? Вы же не считаете зарплатой деньги, которые родители получают как выплату по уходу за маленькими детьми? А мои пособия почему-то считаются доходом,

— удивляется принятому порядку Татьяна.

По иезуитской логике, чтобы получать президентскую выплату за заслуги по воспитанию детей, ей нужно… отказаться от детей. Предлагать деньги в обмен на подлость — изощрённое издевательство над матерью.

ПО ИЕЗУИТСКОЙ ЛОГИКЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ВЫПЛАТУ ЗА ЗАСЛУГИ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ, ЕЙ НУЖНО… ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДЕТЕЙ. ПРЕДЛАГАТЬ ДЕНЬГИ В ОБМЕН НА ПОДЛОСТЬ — ИЗОЩРЁННОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД МАТЕРЬЮ. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ

Но виноватой в конечном итоге сделали именно её — мол, не сообщила, что работает, значит, незаконно обогатилась. Хорошо хоть мошенницей не назвали. В Пенсионном ей сказали: вы уважаемый человек, подавать на вас в суд не хотим, будете платить добровольно? И предложили удерживать из пенсии в доход государства 5% ежемесячно. Всего надо было вернуть 280 666 рублей.

"Они испугались, что я умру"

Так продолжалось пять лет. А в 2017 году из Пенсионного фонда пришло письмо с новыми вводными. За минувшие годы Сорокина вернула всего пятую часть долга, поэтому чиновники уведомляли её, что теперь будут удерживать уже не 5%, а 20% от пенсии. В деньгах это выходило около 5 тысяч руб. ежемесячно.

Они испугались, что я умру, не вернув им долга!

— смеётся Татьяна.

В письме подчёркивалось: учитывая её заслуги перед Аксайским районом и огромный вклад в воспитание детей, Пенсионный фонд не обращался в суд с иском о полном погашении "незаконно полученной выплаты". Мол, скажи спасибо, что дали возможность платить в рассрочку…

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НЕ СТАЛ ОБРАЩАЛСЯ В СУД С ИСКОМ К ТАТЬЯНЕ СОРОКИНОЙ О ПОЛНОМ ПОГАШЕНИИ "НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННОЙ ВЫПЛАТЫ" ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ-ЗА ЕЁ ЗАСЛУГ ПЕРЕД АКСАЙСКИМ РАЙОНОМ И ОГРОМНОГО ВКЛАДА В ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ТАТЬЯНОЙ СОРОКИНОЙ

Прошло ещё несколько лет, и в 2022-м Татьяна заметила, что пенсия стала приходить без удержания. Выходит, за 10 лет многодетная мать сполна рассчиталась с государством. В январе 2023 года она продлевала инвалидность своим четверым детям и пришла оформлять документы в Пенсионный фонд. Там подтвердили, что долг давно погашен.

А тут мне знакомые присылают информацию о том, что с 1 июля 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами по возмездному договору, приобрели статус неработающих. Выходит, с того момента мне снова могли начислить президентскую прибавку, а вместо этого продолжали удерживать деньги?

— недоумевает Татьяна.

Обещанного 20 лет ждут

Пользуясь случаем, она повторно подала документы на выплату, но безрезультатно. Прождав ответа почти год, в декабре минувшего года она снова пошла продлевать инвалидность детям, а заодно поинтересовалась, что там с её выплатой. И … опять получила отказ. Но на этот раз Фонд пенсионного и социального страхования по Ростовской области выдал уже другую мотивировку.

В официальном ответе сказано, что на выплату имеет право только чётко определённый круг лиц: лауреаты Ленинской премии и лауреаты государственных премий. При этом премию президента России чиновники к этому числу не относят.

Вручённая премия президента Российской Федерации не предусмотрена перечнем премий, дающих право на получение дополнительного материального обеспечения в соответствии с нормами ФЗ от 4 марта 2002 года №21-ФЗ,

— говорится в ответе ведомства. В тексте есть пояснение: расширить перечень премий, дающих право на выплату, возможно только путём внесения изменений в федеральный закон. А также в конце письма приписка: в случае несогласия Сорокина может обратиться в вышестоящую инстанцию или суд.

НЕСМОТРЯ НА ПРИЗНАНИЕ ЕЁ ЗАСЛУГ ГОСУДАРСТВОМ, ПРЕМИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ТАТЬЯНЕ НЕ НАЧИСЛЯЮТ. СКРИНШОТ КАДРА ВИДЕО ПЕРВОГО КАНАЛА

Как вышло, что в 2009 году Пенсионный фонд назначил и выплачивал премию, а в 2023-м вдруг нашёл основания для отказа? Разбираться в чиновничьей софистике у Татьяны нет ни сил, ни времени, ни желания. В декабре была прямая линия с президентом, и знакомые предлагали ей задать свой вопрос Путину. А она постеснялась.

Неужели, чтобы получать эту пенсию, я должна отказаться от детей? А кому они будут нужны, если до меня от них уже отказались другие приёмные семьи? Как вы себе представляете? Выставить этих детей за дверь, отвести в опеку и сказать "забирайте"?! Они у меня прожили уже по 8-9 лет — и сейчас их выгнать ради денег?

— возмущается мать.

Младшей — 10 лет, старшей — 53

Сейчас у Татьяны Сорокиной на воспитании семеро детей: девочки 10 и 11 лет, мальчики 12, 13, 14, 16 и 17 лет. Эти дети до Татьяны уже жили в других приёмных семьях, и от них отказались из-за тяжести их заболеваний и поведения. Младшая девочка с синдромом Дауна, она не разговаривает, знает только одно слово — "мама". Вторая девочка неграмотная, не знает пока ни одной буквы, только научилась складывать один плюс один. Один из мальчиков справляет нужду в штаны. Ещё один — бывший ребёнок-маугли, поначалу был дикий и пил воду из унитаза, а сейчас освоился, но дико ревнует мать и никого к ней не подпускает. Как отдать таких детей, если их уже выгнали из других семей?

Бюджет семьи скромный — особо не разгуляешься, о поездке на море теперь можно только мечтать. Пособия Татьяна получает только на шестерых детей — это 72 тысячи руб. (один мальчик учится в училище — на него ничего не дают). Кроме того, с матерью живут два взрослых сына-инвалида — один кровный, один усыновлённый: у них пенсия по 20 тысяч руб. Сама она получает пособие около 20 тысяч руб. и пенсию 30 тысяч руб. Итого 162 тысячи на десятерых.

Продукты покупаю на оптовых рынках, перешиваю одежду, младшие бегают по дому в штопаном, на выход одевают получше. Люди нам помогают, что-то приносят соседи,

— делится Татьяна.

В СЕМЬЕ ТАТЬЯНЫ СОРОКИНОЙ ПРАЗДНИКИ ОТМЕЧАЮТ ДРУЖНО. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ТАТЬЯНОЙ СОРОКИНОЙ

Дети, которые уже выросли, тоже живут небогато: их много, а мама у них одна. Муж Татьяны умер в 2013 году. Так что президентская прибавка к пенсии в этой семье была бы совсем не лишней. Последний раз Татьяна взяла детей на воспитание 2,5 года назад и на этом поставила точку. Новых брать уже нет возможности – тут бы этих на ноги поставить.

Я уже старенькая, мне 28 лет до ста не хватает. Когда стану неработающей пенсионеркой, мне будет 82 года. Я или умру на "рабочем месте", или мне эта выплата будет уже не нужна,

— горько смеётся Татьяна.

Привычка спасать

Кстати, её старшая кровная дочь Анна в точности повторила её историю. Сначала привела домой мужа "с улицы". Они были ещё детьми по 17 лет, учились в параллельных классах, и однажды она увидела Андрея спящим на бетоне под мусоропроводом в 9-этажке. Привела к себе домой. Маму поставила перед фактом: "Он замерзает, ему некуда идти". Постелили ему на диванчике, да так он и остался в этой семье — вот уже 37 лет прошло с того дня.

Через год они поженились, родился сын. Потом взяли под опеку младшего брата и сестру Андрея — от них отказалась родная мать. А потом решили взять и приёмных. Сейчас супругам уже по 53 года, они воспитали больше 20 детей. Благо есть отличный пример.

Те, кто считает, что быть приёмным родителем очень прибыльно, сильно ошибаются. Это хорошо, что я пенсию заработала приличную. И она вся уходит на услуги ЖКХ за всех детей, на ремонт и на наши культурно-массовые мероприятия внутри семьи. Возьмите хоть одного — и тогда узнаете о наших "доходах",

— предлагает Татьяна. Шестерых детей она усыновила, а за таких государство не платит. Те дети, которые поступают учиться в средние и высшие учебные заведения, — на них материальное обеспечение сразу снимается. Некоторые дети оформлены на безвозмездной опеке — за таких государство компенсирует только на питание.

А также Сорокины вырастили 17 детей, которые приезжали из детских домов и оставались жить у них вообще без всякого материального обеспечения. В голодные "талонные" 1990-е годы к ним из Твери из детского дома приехали шестеро 15-летних детей с диагнозом "умственная отсталость". На них ни разу ни копейки не выделялось. Даже опеку на них не разрешили оформить, чтобы не платить. Предлагали выгнать, но лёгкие пути не для этой семьи. В итоге диагноз с детей сняли.

Все мои ребята — молодцы. Работают. Семьи у них. Меня не забывают. Не меряйте всё деньгами. Я просто счастливая мама, которую любят много ребятишек — и больших и маленьких. Всех вырастила хорошими людьми. У меня нечего украсть, кроме моих детей, но они всё равно убегут обратно ко мне, потому что знают, что их здесь любят и не обидят,

— подытожила Татьяна.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО МНОГОДЕТНОЙ МАМЫ - ЕЁ ДЕТИ. ИХ У НЕЁ НИКТО НЕ СМОЖЕТ ОТНЯТЬ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ТАТЬЯНОЙ СОРОКИНОЙ

Профессия — мама

Но многодетная мама не жалуется, а в силу возможностей помогает и своим взрослым детям: погашает их кредиты, долги по ЖКХ, принимает в доме внуков, угощает их. В интернете полно комментариев от людей, которые называют её ненормальной. Кто из них психически болен, очевидно любому адекватному человеку.

Непрерывный рабочий стаж с 1968 года, ветеран труда, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, лауреат президентской премии, премия "Золотое сердце" лично из рук Софи Лорен, орден Почёта, церковная награда от Патриарха Алексия II, мама 85 детей — всё это Татьяна Сорокина. И эта женщина не заслуживает честно заработанной прибавки к пенсии? Что это — кривая логика действующих законов или чиновничье головотяпство?

Я читала, что другие лауреаты президентской премии сразу получали выплаты по 20 миллионов рублей. Я бы столько квартир детям купила! У меня есть такие, кто без жилья совсем, помогаю им как могу,

— сетует Татьяна.

Помните пронзительный советский фильм "Однажды 20 лет спустя" с Натальей Гундаревой в главной роли? Она сыграла многодетную мать, которая приходит на встречу одноклассников. Все они блещут достижениями: среди них член-корреспондент, автор учебника, военный моряк, поэтесса, знаменитый архитектор и другие. И вдруг героиня, воспитавшая 10 детей, с гордостью говорит: "Я — мама!". И этим всё сказано.

Что с того?

Семья Сорокиных имеет статус приёмной семьи уже 35 лет. Этот статус сохраняется даже после смерти одного из супругов. Из местной администрации уже позвонили и пригласили на праздничный концерт в ДК. Но самым большим подарком для этой семьи стало бы восстановление справедливости. Если отказ в президентской выплате — это результат пробела в законодательстве, власть имущие обязаны решить этот вопрос.

ЧЕТА СОРОКИНЫХ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ТАТЬЯНОЙ СОРОКИНОЙ

Почему бы депутатам от Ростовской области не помочь семье выйти из замкнутого круга, где государство одной рукой даёт помощь, а другой тут же её забирает?

Один депутатский запрос способен расставить все точки: стала Сорокина жертвой формального подхода местных чиновников или её лишили денег справедливо? А если виновато кривое законодательство, нужно его менять. Чтобы над многодетной матерью не издевались и не ставили перед выбором: деньги или дети.