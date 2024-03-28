Израстется? Педиатр рассказала, когда дети болеют чаще всего

Хотя ОРВИ болеют люди всех возрастов, более 70% случаев приходится на детей до 17 лет. Особенно уязвимы перед ними дети в определенные возрастные периоды. Когда родителям следует особенно быть начеку, aif.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая педиатрическим отделом кафедры клинической функциональной диагностики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России Марина Савенкова:

— Конечно, держать ребенка под колпаком, чтобы уберечь от любых простуд, совершенно ни к чему. Да и пользы от этого для ребенка в конечном итоге минимум. До какого-то времени он болеть будет меньше, но при этом в целом здоровья это не прибавит. Ведь иммунитет тренируется в болезнях.

Но это вовсе не значит, что детей вовсе не нужно защищать от ОРВИ. Хотя бы потому, что именно на фоне частых простуд у детей, как правило, возникают хронические лор-заболевания и опасные бактериальные осложнения. И особенно важно беречь детей от возбудителей ОРВИ в определенные, критические для формирования их иммунитета возрастные периоды. Всего, по мнению нашего эксперта, этих периодов пять.

1. С рождения до 28 дней. «У новорожденных слабая резистентность (устойчивость) к бактериям (условно-патогенной и гноеродной, грамотрицательной микрофлоре). Поэтому у них наиболее высока склонность к опасным септическим состояниям, генерализации инфекций. В это время у ребенка происходит депрессия иммунной системы, поэтому лишних контактов важно избегать», — говорит эксперт. Причина тут в том, что ребенок и так пережил стресс во время родов и в целом изменения среды обитания. И тут критически важно защитить его от возможных нападок бактерий и вирусов.

2. С 1 месяца до полугода. В это время важно защищать младенца от РС-вируса, который сегодня стал очень распространенным. При РСВ-инфекции чаще всего возникает кашель и сильная одышка. Хотя в двух случаев из трех респираторно-синцитиальной вирусной-инфекцией болеют именно дети младшего возраста. Как рассказала эксперт, заражаются они, как правило, от взрослых. Обычно вирус приносят домой старшие дети или родственники, которые часто болеют бессимптомно, то есть являются исключительно переносчиками инфекции, которая очень опасна именно для малышей. Также в этот период стоит опасаться вирусов парагриппа, герпесвирусов и ротавирусной инфекции.

3. С 6 месяцев до 2 лет. Именно в этом возрасте, по словам Савенковой, у детей могут проявляться врожденные нарушения иммунной системы (первичные иммунодефициты, аутоиммунные заболевания). Также в этом возрасте у ребенка может возникнуть склонность к повторным ОРВИ и вирусно-бактериальным инфекциям. Поэтому нужно быть крайне внимательным и осторожным к его здоровью.

4. От 2 до 4-6 лет у ребенка уровень иммуноглобулина А (и секреторного, и в крови) еще не достиг нормы, и это повышает риск формирования у ребенка многих хронических заболеваний. Дальше про прочих равных ребенок уже более-менее готов к встрече с болезнями.

5. От 12 до 15 лет. Во время пубертата у подростков повышается уровень половых гормонов андрогенов, которые подавляют клеточный иммунитет и стимулируют гуморальное звено иммунной системы. Поэтому именно в подростковом периоде повышается опасность формирования ряда иммунопатологий.

Есть множество способов защиты от инфекций. Главный из них, конечно, вакцинация. Но из 200 возбудителей ОРВИ лишь у некоторых (гриппа, ковида и ротавируса) есть и широко используются вакцины. От РС-вируса прививки пока нет (хотя известно, что такой препарат проходит испытания в НИИ гриппа). Но против большинства ОРВИ вакцин не существует. Поэтому важно использовать все немедикаментозные и медикаментозные способы профилактики ОРВИ. К первым относятся активный образ жизни, достаточный сон и правильное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе, рациональный режим труда и отдыха, гигиенические меры, избегание мест скопления людей, ношение масок и т. д. А среди медикаментозных мер поддержки иммунитета можно назвать индукторы интерферона, которые стимулируют выработку собственных защитных белков организма, поддерживают незрелый иммунитет ребенка в период заболевания, за счет чего к пятому дню их приема уходят 60% симптомов заболевания.