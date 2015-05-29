Ребёнок в летнем лагере: 5 самых популярных родительских страхов

Елена Рыженкова
Страх №1 – я могу сделать ошибку при выборе лагеряО чем волнуемся: слишком далекое расстояние, некомпетентные вожатые, плохие условия проживания, некачественное питание.
Личный опыт:
Моей Саше всего лишь пять лет, и когда на семейном совете встал вопрос о поездке в лагерь, я крепко задумалась – не рано ли ее отпускать. Мне хотелось, чтобы моя дочь училась быть взрослой, но не уезжала от меня слишком далеко.Поэтому компромиссным вариантом стал дневной лагерь «Городские странники», который находится рядом с нашим домом. Основная особенность такого формата в том, что днем ребёнок проводит время с вожатыми в отряде, а на ночь приходит домой.
Решение проблемы:
Я много лет занимаюсь организацией отдыха детей в лагерях, поэтому могу вам порекомендовать несколько простых способов проверки выбранного вами места. Если вы хотите убедиться в том, что условия в лагере достойные, нужно:
1. Предварительно съездить на базу и осмотреть все лично (если лагерь недалеко).
2. Узнать отзывы других родителей, дети которых побывали в этом лагере (на тематических площадках или форумах в Интернете).
3. Пообщаться с работниками лагеря и задать им все интересующие вас вопросы.
При выборе лагеря и изучении отзывов, нужно ориентироваться на такие критерии:
• квалификация вожатых;
• организация детского досуга;
• репутация лагеря.
Если ваш ребенок будет находиться под тщательным присмотром профессионалов и проводить время с пользой, его опыт с большой вероятностью будет положительным. Индивидуальный подход к детям (независимо от того, сколько им лет) – ключевой навык, которым должен обладать любой воспитатель.
Страх №2 – мой ребенок не готов к жизни в лагереО чем волнуемся: ребенок не впишется в коллектив, будет чувствовать себя отчужденно, стесненно и подавленно.
Личный опыт:
Многие из нас в детстве испытывали чувство жуткого одиночества и стресс от разлуки с родителями. Я, например, полюбила лагеря лишь в средней школе, а до этого очень скучала, чувствовала себя не очень комфортно и хотела, чтобы мама меня забрала.
Очень важно психологически подготовить ребенка к непривычной ему среде, поскольку, окруженный незнакомыми людьми, он может почувствовать себя скованно. У моей Саши это был первый опыт, поэтому мы много с ней говорили. Я подбадривала ее и заверяла, что при возникновении проблем и трудностей, я всегда приду на помощь и смогу забрать ее домой.
Решение проблемы:
Правильно выстроенная беседа с ребенком вселит в него уверенность и даст ощущение защищенности, ведьмама рядом и всегда защитит. Обсудить перспективы первого самостоятельного отдыха можно либо в семейном кругу, либо с глазу на глаз. В этом вопросе нет универсального решения, нужные слова сможете найти только вы.
Страх №3 – я могу забыть положить нужные вещи
О чем волнуемся: сколько вещей давать ребенку с собой, что действительно понадобится, а что будет лишним.
Личный опыт:
Я убедилась, что много вещей точно не нужно. У моей дочери такой возраст, когда контролировать содержимое своей сумки ей крайне сложно. Сашка растеряла практически все (спасибо вожатым – все собрали и вернули).
Не стоит давать ценные вещи. Если вернуть время назад, я, например, не давала бы ей телефон. Вожатые постоянно находились на связи и не отходили от детей, так что необходимости в мобильном не было.
Решение проблемы:
Думаю, что в список must have для городского лагеря нужно включить:
• влажные салфетки;
• блокнот;
• ручку;
• сменную одежду и обувь.
Главное – по поводу необходимых вещей следует заранее проконсультироваться у вожатых, поскольку многое зависит от намеченной культурной программы.
Страх №4 – моего ребенка будут обижать
О чем волнуемся: как пройдет адаптация, как избежать психологической зажатости.
Личный опыт:
Наверное, это единственный страх, который имеет под собой почву. Дети разные по темпераменту и характеру, и далеко не всегда им удается прижиться в коллективе. Моя Саша очень харизматичная, активная и непоседливая, но даже ей было немного некомфортно в чужой взрослой компании (дочь была самой маленькой). К счастью, конфликтов не было, с ней общались, дружили, помогали.
Решение проблемы:
Чтобы понять, что ваш ребенок готов к детскому лагерю, стоит обратить внимание на его социальные навыки, на поведение в кругу сверстников. Если он достаточно самостоятельный и легко находит общий язык с одногодками, вам вообще не о чем беспокоиться. Но даже стеснительному и неразговорчивому ребенку поездка в лагерь будет полезной – он сможет это перебороть.
Лучше всего выбирать смены по возрасту, что позволит избежать ситуации, в которой ваш ребенок будет чувствовать себя чужим.
Страх №5 – в лагере будет скучно
О чем волнуемся: чем мой ребенок будет заниматься, ведь он ничего не умеет делать.
Личный опыт:
Хорошие вожатые никогда не дадут деткам скучать. Моя Саша каждый вечер приходила домой радостной и веселой. Она посещала мастер-классы, участвовала в спортивных играх и разных командных развлечениях. Например, после игры в профессии (Саше досталась роль почтальона отряда), она стала активно писать всем письма.
Решение проблемы:
В лагере хорошо раскрываются таланты и способности ребенка, даже те, о которых вы могли и не подозревать. В незнакомой среде, без мамы под боком,он впервые ощущает ответственность за себя и свои поступки, учится справляться с бытовыми трудностями и самостоятельно заводит отношения с другими детьми. Пребывание в лагере — это хороший и очень нужный социальный опыт.
P.S. Резюмируя, могу сказать, что Саша стала более самостоятельной, отлично отдохнула и стала даже немного взрослее. Сейчас она опять просится в лагерь, и в наших планах поездка куда-нибудь к морю. Я же планирую написать статью о процессе адаптации ребенка в лагере. Так что, до скорых встреч!
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