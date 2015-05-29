Ребёнок в летнем лагере: 5 самых популярных родительских страхов

Ваш ребенок просится в лагерь, а вы боитесь его отпускать? Совершенно зря. Мамины страхи – хоть и обычное явление, но зачастую напрасное. Вы же хотите, чтобы ваш сын (или дочь) стал более самостоятельным, интересно провел время и нашел новых друзей? Тогда – пускай едет. А ваши опасения можно развеять.

Страх №1 – я могу сделать ошибку при выборе лагеря

О чем волнуемся: слишком далекое расстояние, некомпетентные вожатые, плохие условия проживания, некачественное питание.

Личный опыт:

Моей Саше всего лишь пять лет, и когда на семейном совете встал вопрос о поездке в лагерь, я крепко задумалась – не рано ли ее отпускать. Мне хотелось, чтобы моя дочь училась быть взрослой, но не уезжала от меня слишком далеко.Поэтому компромиссным вариантом стал дневной лагерь «Городские странники», который находится рядом с нашим домом. Основная особенность такого формата в том, что днем ребёнок проводит время с вожатыми в отряде, а на ночь приходит домой.



Решение проблемы:

Я много лет занимаюсь организацией отдыха детей в лагерях, поэтому могу вам порекомендовать несколько простых способов проверки выбранного вами места. Если вы хотите убедиться в том, что условия в лагере достойные, нужно:

1. Предварительно съездить на базу и осмотреть все лично (если лагерь недалеко).

2. Узнать отзывы других родителей, дети которых побывали в этом лагере (на тематических площадках или форумах в Интернете).

3. Пообщаться с работниками лагеря и задать им все интересующие вас вопросы.

При выборе лагеря и изучении отзывов, нужно ориентироваться на такие критерии:

• квалификация вожатых;

• организация детского досуга;

• репутация лагеря.