Самый вкусный пирог с клубникой: простой рецепт

Вот что нужно готовить из клубники прямо сейчас! Самый вкусный пирог с клубникой понравится всей вашей семье – если нет аллергии, конечно. Это вкус лета. Рецепт удачный и очень простой.
Юлия Шумилкоредакция
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Скоро выходные! Может, порадовать любимых домочадцев вкусной выпечкой? С ней не стыдно навестить бабушку! Вкуснейший пирог с клубникой для всей семьи от Юлии Шевчук и ее канала Рецепты Simple Food.
Ингредиенты:
Для теста:
- 180 гр. муки
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 70 гр. сливочного масла
- 1 ст. л. сметаны 20 %жирности
- Соль по вкусу
Для заливки:
- 2 яйца
- 350 гр. натурального йогурта 10 % жирности
- 40 — 50 гр. муки
- 3 ст. л. сахара
- 350 гр. клубники(можно взять любые ягоды или фрукты)
- 1 ч. л. крахмала
Вам потребуется форма для выпечки диаметром 18 см, лучше со съемными бортами.
Способ приготовления:
- Подготовим тесто. В емкость высыпаем муку, желательно ее просеять. Добавляем разрыхлитель, хорошо перемешиваем и выкладываем размягченное сливочное масло,немного соли и сметану 20 % жирности. Теперь аккуратно замешиваем тесто. Удобнее всего это делать руками.
- Нужно хорошо растереть кусочки масла в муке, чтобы получилось однородное мягкое тесто, все вымешивание занимает от силы три минуты. В итоге оно получается очень эластичное и совершенно не липнет к рукам.
- Перекладываем тесто на пищевую пленку, хорошо закрываем края и отправляем в морозилку минут на пять, а пока сделаем заливку. Для этого в отдельную емкость разбиваем яйца комнатной температуры, добавляем сахар, йогурт и муку.
- Обычным венчиком хорошенько все перемешиваем и взбиваем до пышной однородной массы. Осталось подготовить клубнику. Для этого помытую и очищенную от черенков клубнику выкладываем на доску и нарезаем.
- Отправляем ягоду в емкость и добавляем крахмал, можно использовать кукурузный, все перемешиваем.
- Достаем тесто, оно немного охладилось, но осталось эластичным. Раскатываем его в тонкий пласт. Раскатывать тесто можно прямо в пленке, так намного легче и удобнее. Как станет не удобно, разворачиваем тесто и сверху накрываем новым куском пленки, и продолжаем раскатывать до нужного размера. Очень тонко раскатывать не нужно. Толщина должна быть 0,7 — 0,8 миллиметров.
- Перекладываем тесто в форму и равномерно распределяем по всей поверхности, выкладывая одинаковым слоем. Желательно, чтобы бортики теста по форме были одинаковой высоты.
- Сюда выкладываем всю клубнику, равномерно распределяя. Осталось вылить заливку. Она получается жидкая, но не переживайте, будет просто супер.
- Аккуратно разравниваем и погружаем в заливку всю клубнику. Отправляем форму с пирогом в разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут. Достаем готовый пирог и даем остыть.
- Как только он остыл, разъединяем и убираем борта формы. Он отлично пропекся, получился с ароматным хрустящим песочным тестом. Внутри суфле с клубникой, это безумно вкусно.
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