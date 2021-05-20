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Самый вкусный пирог с клубникой: простой рецепт

Вот что нужно готовить из клубники прямо сейчас! Самый вкусный пирог с клубникой понравится всей вашей семье – если нет аллергии, конечно. Это вкус лета. Рецепт удачный и очень простой.
Юлия Шумилкоредакция
Самый вкусный пирог с клубникой: простой рецепт
Getty Images

Скоро выходные! Может, порадовать любимых домочадцев вкусной выпечкой? С ней не стыдно навестить бабушку! Вкуснейший пирог с клубникой для всей семьи от Юлии Шевчук и ее канала Рецепты Simple Food.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 180 гр. муки
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • 70 гр. сливочного масла
  • 1 ст. л. сметаны 20 %жирности
  • Соль по вкусу

Для заливки:

  • 2 яйца
  • 350 гр. натурального йогурта 10 % жирности
  • 40 — 50 гр. муки
  • 3 ст. л. сахара
  • 350 гр. клубники(можно взять любые ягоды или фрукты)
  • 1 ч. л. крахмала

Вам потребуется форма для выпечки  диаметром 18 см, лучше со съемными бортами.

Способ приготовления:

  1. Подготовим тесто. В емкость высыпаем муку, желательно ее просеять. Добавляем разрыхлитель, хорошо перемешиваем и выкладываем размягченное сливочное масло,немного соли и сметану 20 % жирности. Теперь аккуратно замешиваем тесто. Удобнее всего это делать руками.
  2. Нужно хорошо растереть кусочки масла в муке, чтобы получилось однородное мягкое тесто, все вымешивание занимает от силы три минуты.
    В итоге оно получается очень эластичное и совершенно не липнет к рукам.
  3. Перекладываем тесто на пищевую пленку, хорошо закрываем края и отправляем в морозилку минут на пять, а пока сделаем заливку. Для этого в отдельную емкость разбиваем яйца комнатной температуры, добавляем сахар, йогурт и муку.
  4. Обычным венчиком хорошенько все перемешиваем и взбиваем до пышной однородной массы. Осталось подготовить клубнику. Для этого помытую и очищенную от черенков клубнику выкладываем на доску и нарезаем.
  5. Отправляем ягоду в емкость и добавляем крахмал, можно использовать кукурузный, все перемешиваем.
  6. Достаем тесто, оно немного охладилось, но осталось эластичным. Раскатываем его в тонкий пласт. Раскатывать тесто можно прямо в пленке, так намного легче и удобнее. Как станет не удобно, разворачиваем тесто и сверху накрываем новым куском пленки, и продолжаем раскатывать до нужного размера. Очень тонко раскатывать не нужно. Толщина должна быть 0,7 — 0,8 миллиметров.
  7. Перекладываем тесто в форму и равномерно распределяем по всей поверхности, выкладывая одинаковым слоем. Желательно, чтобы бортики теста по форме были одинаковой высоты. 
  8. Сюда выкладываем всю клубнику, равномерно распределяя. Осталось вылить заливку. Она получается жидкая, но не переживайте, будет просто супер.
  9. Аккуратно разравниваем и погружаем в заливку всю клубнику. Отправляем форму с пирогом в разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут. Достаем готовый пирог и даем остыть.
  10. Как только он остыл, разъединяем и убираем борта формы.   Он отлично пропекся, получился с ароматным хрустящим песочным тестом. Внутри суфле с клубникой, это безумно вкусно.
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