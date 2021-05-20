Самый вкусный пирог с клубникой: простой рецепт

Скоро выходные! Может, порадовать любимых домочадцев вкусной выпечкой? С ней не стыдно навестить бабушку! Вкуснейший пирог с клубникой для всей семьи от Юлии Шевчук и ее канала Рецепты Simple Food.

Ингредиенты:

Для теста:

180 гр. муки

1/2 ч. л. разрыхлителя

70 гр. сливочного масла

1 ст. л. сметаны 20 %жирности

Соль по вкусу

Для заливки:

2 яйца

350 гр. натурального йогурта 10 % жирности

40 — 50 гр. муки

3 ст. л. сахара

350 гр. клубники(можно взять любые ягоды или фрукты)

1 ч. л. крахмала

Вам потребуется форма для выпечки диаметром 18 см, лучше со съемными бортами.

Способ приготовления: