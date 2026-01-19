Зимние «потехи»: самые необычные старинные развлечения

Новая затея пришлась по душе и детям, и взрослым, но особенно — представительницам прекрасного пола. Во-первых, с финскими санками можно было посещать модные в то время публичные катки, даже не умея кататься на коньках. А во-вторых, они давали барышням массу возможностей, не нарушая приличий, общаться и флиртовать с молодыми людьми. Например, вместе с поклонниками участвовать в импровизированных соревнованиях: кто из кавалеров быстрее домчит до финиша свою даму, восседающую в кресле.