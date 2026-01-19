Зимние «потехи»: самые необычные старинные развлечения

Катальные горы
Когда-то в России не было ни одного города, где бы зимой не высились катальные горы — огромные деревянные конструкции с резными башенками наверху и длиннейшим спуском, украшенным елками и фонариками.
Такие «горочки» могли быть размером с трехэтажный дом, а в крупных городах встречались колоссальные 20-метровые громады со скатом по 200 и более метров.
В Петербурге самые большие катальные горы устанавливали на Дворцовой площади или на льду замерзшей Невы. Чаще всего с гор катались на санках самых разных форм и размеров, но это был далеко не единственный вариант. Состоятельные горожане прямо на горке могли арендовать мягкие кресла на полозьях, возки и даже 6-местные «дилижансы», которыми управляли, стоя на коньках, ловкие катальщики.
Публика попроще приносила свой, еще более экстремальный инвентарь: замороженные рогожи, шкуры, ледянки (так называли большие куски льда либо доски или решета, для скольжения обмазанные навозом и облитые водой). К доскам прикрепляли полозья от саней или даже лезвия коньков — такая конструкция развивала сумасшедшую скорость. Трагические случаи, увы, тоже были нередки, но даже они не останавливали многочисленных любителей прокатиться с ветерком.
Ледяной столб
Эту веселую затею можно было наблюдать в Масленицу по всей России.
Ловкие парни и мальчишки пытались забраться на самый верх и сорвать добычу. Это удавалось немногим, зато зрители получали уморительное представление, а смельчаки — заслуженную похвалу.
Такие развлечения могли устраивать и летом (например, на ярмарках), но карабкаться по сухому дереву было несравнимо легче, чем по льду. Опытные «лазальщики» готовились к зимним состязаниям заранее: набивали на валенки металлические скобки, доставали тулупы и перчатки из шершавой дубленой кожи.
Взятие снежного городка
Знаменитая картина В. И. Сурикова с таким названием точно воспроизводит популярное старинное развлечение. В Масленицу из брусков снега и льда на реке или в поле возводили большую крепость с башнями, воротами и запасами «оружия».
Игроки (а их могло быть десятки) делились на две команды: защитники городка и атакующие. Последние старались прорваться сквозь ряды защитников в крепость и разрушить ее. Часть осаждающих садилась на коней, пытаясь взять укрепление с наскока. Бдительные «горожане» осыпали противника снежками и отгоняли лошадей, размахивая перед их мордами громкими трещотками и метлами.
Вояки постоянно рисковали попасть под копыта, да и без членовредительства не обходилось.
По этой причине к игре допускались только мужчины и крепкие подростки. А поглазеть на действо собирались сотни людей. «Атамана» победителей чествовали и угощали, а иногда «награждали» и по-другому – торжественно купали в проруби.
Финские санки
Во всем мире американские горки называют русскими, а шведские санки — финскими. Под этим же названием изобретение неизвестного скандинава — кресло на полозьях — распространилось и в России в конце XIX века. С помощью крепкого возницы на санках можно было кататься с гор, по льду и разъезжать по городу.
Новая затея пришлась по душе и детям, и взрослым, но особенно — представительницам прекрасного пола. Во-первых, с финскими санками можно было посещать модные в то время публичные катки, даже не умея кататься на коньках. А во-вторых, они давали барышням массу возможностей, не нарушая приличий, общаться и флиртовать с молодыми людьми. Например, вместе с поклонниками участвовать в импровизированных соревнованиях: кто из кавалеров быстрее домчит до финиша свою даму, восседающую в кресле.
В Петербурге на рубеже XIX-XX веков «толкальные санки» служили еще и средством транспорта.
В таких креслах клиентов доставляли по назначению быстроногие «кáтали», лихо разъезжавшие на коньках по замерзшим рекам.
В наши дни финские сани по-прежнему популярны в скандинавских странах, где считаются официальным зимним видом спорта. А вот в России они окончательно ушли в прошлое еще сто лет назад.
Ледяная карусель
В старину эта забава была знакома каждому деревенскому ребенку. Устраивали карусель просто: в лед на реке или в пруду вмораживали метровый столб, закрепляли на нем деревянное колесо, а к нему прикрепляли одну или несколько длинных жердей, наподобие пропеллера.
Площадку вокруг карусели тщательно ровняли; дети садились на санки и цеплялись за концы жердей. Взрослые вращали колесо, и ребятня с визгом неслась по кругу (иногда — до ближайшего сугроба, ведь удержаться на санках было непросто).
Такой аттракцион в деревнях называли «кружалом» или «вертячкой». Чаще всего ледяные карусели устанавливали на Масленицу, иногда — сразу по несколько штук разного размера для детей и молодежи.
Кубарь
Так называли незатейливую, но очень популярную в народе игрушку — разновидность волчка. Смастерить ее можно было за считанные минуты. Из деревянного бруска топором вытесывали цилиндр, нижний конец которого делали конусообразным. В верхней части вырезали отверстие для закрепления «кнутика» — тонкой длинной веревки с палочкой на конце.
С помощью веревки кубарик закручивали, заставляя вертеться волчком. А иногда его подгоняли метелкой из длинных полосок кожи. Умелые игроки могли ловко направлять игрушку в нужную сторону и даже лавировать между препятствиями.
Интереснее всего было играть в кубарь на льду — по скользкой поверхности он летел вихрем, так что зимой игра пользовалась особым успехом.
Кубарики — игрушка с тысячелетней историей. Они известны в Европе с античных времен, а в России их находили даже в раскопках древнего Новгорода X века. От названия этой забавы, кстати, пошло выражение «катиться кубарем» (то есть быстро кувыркаясь, переворачиваясь). Так старинное детское развлечение навсегда осталось в русском языке.
Фото: Legion Media, Freepik.com
Свежие комментарии