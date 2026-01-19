РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Сергей Кравцов - министр просвещения, это уже нецензурная брань!«Долго еще терпет...
  • Вячеслав Денисов
    Дурак этот Кравцов! После окончания войны в 1945г., СССР за 35 лет сумел стать сильнейшей державой, с которой считалс...«Долго еще терпет...

Зимние «потехи»: самые необычные старинные развлечения

Кто ездил в дилижансах по ледяным горам? Какие трещотки нужно брать для атаки на снежный городок? И зачем катальщики финским санкам? Ответы на эти вопросы — в статье о самых захватывающих зимних развлечениях, которые когда-то любили и дети, и взрослые.

журналист, филолог

Катальные горы

источник: Legion-Media

Когда-то в России не было ни одного города, где бы зимой не высились катальные горы — огромные деревянные конструкции с резными башенками наверху и длиннейшим спуском, украшенным елками и фонариками.

Спуск тщательно утрамбовывали снегом, заливали водой и обкатывали, пока он не превращался в ровное ледяное полотно.

Такие «горочки» могли быть размером с трехэтажный дом, а в крупных городах встречались колоссальные 20-метровые громады со скатом по 200 и более метров.

В Петербурге самые большие катальные горы устанавливали на Дворцовой площади или на льду замерзшей Невы. Чаще всего с гор катались на санках самых разных форм и размеров, но это был далеко не единственный вариант. Состоятельные горожане прямо на горке могли арендовать мягкие кресла на полозьях, возки и даже 6-местные «дилижансы», которыми управляли, стоя на коньках, ловкие катальщики.

Публика попроще приносила свой, еще более экстремальный инвентарь: замороженные рогожи, шкуры, ледянки (так называли большие куски льда либо доски или решета, для скольжения обмазанные навозом и облитые водой). К доскам прикрепляли полозья от саней или даже лезвия коньков — такая конструкция развивала сумасшедшую скорость. Трагические случаи, увы, тоже были нередки, но даже они не останавливали многочисленных любителей прокатиться с ветерком.

Ледяной столб

Эту веселую затею можно было наблюдать в Масленицу по всей России.

Посреди большой площади или на реке устанавливали деревянный столб, который поливали водой, превращая его в ледяную колонну. На верхушке столба крепили колесо, а к нему привязывали ценные «призы»: шапку, пару валенок, кошелку, бутылку водки.

источник: Legion-Media

Ловкие парни и мальчишки пытались забраться на самый верх и сорвать добычу. Это удавалось немногим, зато зрители получали уморительное представление, а смельчаки — заслуженную похвалу.

Такие развлечения могли устраивать и летом (например, на ярмарках), но карабкаться по сухому дереву было несравнимо легче, чем по льду. Опытные «лазальщики» готовились к зимним состязаниям заранее: набивали на валенки металлические скобки, доставали тулупы и перчатки из шершавой дубленой кожи.

Взятие снежного городка

Знаменитая картина В. И. Сурикова с таким названием точно воспроизводит популярное старинное развлечение. В Масленицу из брусков снега и льда на реке или в поле возводили большую крепость с башнями, воротами и запасами «оружия».

источник: Legion-Media

Игроки (а их могло быть десятки) делились на две команды: защитники городка и атакующие. Последние старались прорваться сквозь ряды защитников в крепость и разрушить ее. Часть осаждающих садилась на коней, пытаясь взять укрепление с наскока. Бдительные «горожане» осыпали противника снежками и отгоняли лошадей, размахивая перед их мордами громкими трещотками и метлами.

Вояки постоянно рисковали попасть под копыта, да и без членовредительства не обходилось.

По этой причине к игре допускались только мужчины и крепкие подростки. А поглазеть на действо собирались сотни людей. «Атамана» победителей чествовали и угощали, а иногда «награждали» и по-другому – торжественно купали в проруби.

Финские санки

Во всем мире американские горки называют русскими, а шведские санки — финскими. Под этим же названием изобретение неизвестного скандинава — кресло на полозьях — распространилось и в России в конце XIX века. С помощью крепкого возницы на санках можно было кататься с гор, по льду и разъезжать по городу.

источник: Legion-Media

Новая затея пришлась по душе и детям, и взрослым, но особенно — представительницам прекрасного пола. Во-первых, с финскими санками можно было посещать модные в то время публичные катки, даже не умея кататься на коньках. А во-вторых, они давали барышням массу возможностей, не нарушая приличий, общаться и флиртовать с молодыми людьми. Например, вместе с поклонниками участвовать в импровизированных соревнованиях: кто из кавалеров быстрее домчит до финиша свою даму, восседающую в кресле.

В Петербурге на рубеже XIX-XX веков «толкальные санки» служили еще и средством транспорта.

В таких креслах клиентов доставляли по назначению быстроногие «кáтали», лихо разъезжавшие на коньках по замерзшим рекам.

В наши дни финские сани по-прежнему популярны в скандинавских странах, где считаются официальным зимним видом спорта. А вот в России они окончательно ушли в прошлое еще сто лет назад.

Ледяная карусель

В старину эта забава была знакома каждому деревенскому ребенку. Устраивали карусель просто: в лед на реке или в пруду вмораживали метровый столб, закрепляли на нем деревянное колесо, а к нему прикрепляли одну или несколько длинных жердей, наподобие пропеллера.

источник: Legion-Media

Площадку вокруг карусели тщательно ровняли; дети садились на санки и цеплялись за концы жердей. Взрослые вращали колесо, и ребятня с визгом неслась по кругу (иногда — до ближайшего сугроба, ведь удержаться на санках было непросто).

Такой аттракцион в деревнях называли «кружалом» или «вертячкой». Чаще всего ледяные карусели устанавливали на Масленицу, иногда — сразу по несколько штук разного размера для детей и молодежи.

Кубарь

Так называли незатейливую, но очень популярную в народе игрушку — разновидность волчка. Смастерить ее можно было за считанные минуты. Из деревянного бруска топором вытесывали цилиндр, нижний конец которого делали конусообразным. В верхней части вырезали отверстие для закрепления «кнутика» — тонкой длинной веревки с палочкой на конце.

источник: Legion-Media

С помощью веревки кубарик закручивали, заставляя вертеться волчком. А иногда его подгоняли метелкой из длинных полосок кожи. Умелые игроки могли ловко направлять игрушку в нужную сторону и даже лавировать между препятствиями.

Интереснее всего было играть в кубарь на льду — по скользкой поверхности он летел вихрем, так что зимой игра пользовалась особым успехом.

Кубарики — игрушка с тысячелетней историей. Они известны в Европе с античных времен, а в России их находили даже в раскопках древнего Новгорода X века. От названия этой забавы, кстати, пошло выражение «катиться кубарем» (то есть быстро кувыркаясь, переворачиваясь). Так старинное детское развлечение навсегда осталось в русском языке.

Фото: Legion Media, Freepik.com

Ссылка на первоисточник
наверх