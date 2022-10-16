Страх быть жирным: как довести ребенка до ожирения

Похудение и диеты: почему мы хотим быть худыми и высокими

Книгу "Интуитивное питание" можно назвать революционной. Прочитав ее, вам больше не захочется сидеть на диете, заниматься подсчетом калорий и выискивать в магазинах "правильную еду". Правда, вместо этого придется немного поработать над собой: победить страх полноты и перестать ставить знак равенства между словами "толстый" и "плохой", "жирный" и "больной".

Давайте поговорим о том, о чем говорить не принято. О социальном давлении, которое испытывает человек с "лишним" весом, о тех предубеждениях, которые общество испытывает перед толстыми людьми. О том, к чему приводит живущий во всех нас ужас быть жирным.

Лишний вес: кому он мешает?

"Страх быть жирным индуцирован культурно. Мы — общество, создавшее противостояние толстых и худых. Это всего лишь культурная фишка, субъективный взгляд. Однако намного легче вписаться в эту культуру, будучи стройным. Просто потому, что мы выбрали воспевать определенный телесный тип в определенное время. Нет ничего в определенном размере тела, что делало бы его лучше, чем другие. Это наше коллективное решение — превозносить один-единственный идеал и санкционировать дискриминацию в отношении других, основанную на размере тела".

Это слова психотерапевтического дуэта Джудит Мэтц и Жиллен Фрэнкелл, специалистов, разделяющих недиетический подход к проблеме питания. Они пытались призывать американских полных делать попытки менять культурные стереотипы. Например, не молчать, когда кто-то вышучивает толстых людей, не относиться к этому толерантно. Когда я читала это, мне было тоскливо. Я бы хотела пригласить обеих уважаемых коллег в русскоязычную часть сети...

Мы все прекрасно знаем, что лишний вес — понятие культурное. В Нигерии худощавую девушку сложно выдать замуж, и если вам повезло родиться такой, вас на несколько месяцев препроводят в "жирную комнату" — место, где вам будет запрещено совершать какие-либо движения, кроме максимально необходимых, и где вы будете поглощать одну за другой миски риса, ямса и кассавы.

Сегодня только ребенок не знает о том, что случилось, когда на Фиджи появилось телевидение — количество случаев булимии в стране, почти вовсе не знакомой с расстройствами пищевого поведения, возросло в 5 раз, преимущественно среди молодых девушек, возникла эпидемия анорексии, а фиджийский язык обогатился словом "macake" — неодолимая тяга похудеть.

Сегодня топ-модели значительно худее, чем 98% остальных женщин, в то время как 80% женщин сообщают, что недовольны весом и размерами своего тела. Худая и высокая — идеал, который репрезентирует от силы 3–5% популяции, однако миллионы людей во всем мире совершают акты насилия над своим телом, тратят огромное количество сил и денег, чтобы привести свое тело к этому идеалу.

Толстый, худой: почему не надо говорить с ребенком о весе

Не нужно быть провидцем, чтобы угадать, что преимущественное большинство читателей этих строк, в буквальном смысле, ругательски себя ругают, разглядывая свое изображение в зеркале. Все эти "Боже мой, какой ужас, это отвратительно!" — это не мой истинный голос, а культурное предписание "толстый = плохой".

Каким образом оно появляется? Разве ребенок рождается со знанием, что жирный означает некрасивый или нездоровый? Разумеется, нет. Новорожденный наслаждается мягкостью материнского тела, чувствует себя уютно и безопасно, утыкаясь в его складки и округлости, и, безусловно, материнское тело кажется младенцам красивым. Однако очень быстро — уже через несколько лет, при условии проживания в рамках современной европейской культуры, это может радикальным образом измениться.

В одном социально-психологическом эксперименте группе 6-леток из детского сада предъявляли силуэты детей сопоставимого возраста и просили описать их личные качества и оценить, насколько они симпатичны. Поразительно, но силуэты детей с обезображенными в автокатастрофе лицами и детей-инвалидов с отсутствующими конечностями оценивались как более симпатичные и предпочтительные, чем силуэты детей, страдающих заметным лишним весом. Эти реакции были получены от всех без исключения детей в выборке — как худых и средних размеров, так и полных. Все испытуемые описывали детей с лишним весом как "грязных, ленивых, глупых, некрасивых и лживых".

Еще более поразительно то, что через 40 лет этот эксперимент был в точности воспроизведен другими исследователями — с абсолютно такими же результатами, лишь тенденция приписывать другому негативные качества в связи с лишним весом была гораздо сильнее выражена.

Страх быть жирным и ожирение

Недавно в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA опубликованы результаты исследования, демонстрирующего, что девочки, которым значимые взрослые в возрасте 10 лет сообщали, что они "слишком толстые", в возрасте 19 лет чаще страдали ожирением. Автор исследования, Дженет Томияма, сказала в интервью, что оно было предпринято как ответ тем, кто полагает, что стыдить людей по поводу полноты является эффективным способом мотивировать их к снижению веса.

Выборка исследования включала 2300 девочек, ученые наблюдали их с 10-летнего возраста до того момента, пока им не исполнится 19 лет. На момент, когда девочкам исполнялось 10 лет, им задавали вопросы, называл ли их "слишком полными" кто-нибудь из людей, включенных в предлагаемый список. Список включал мать, отца, сестер и братьев, лучшую подругу, самого симпатичного мальчика, других детей и учителей. Если девочка отвечала "да" на какой-либо из этих вопросов, она попадала в группу "заклейменных по поводу веса".

Исследователи обнаружили, что девочки, отмеченные как "слишком полные" кем-либо из членов семьи, в 1,62 раза чаще страдали ожирением к возрасту 19 лет. Девочки, названные "слишком полными" людьми, не относящимися к семье, в 1,4 раза оказывались чрезмерно полными к возрасту 19 лет.

Томияма отмечает, что исследователи понимают: родители делают это чаще всего с добрыми намерениями, им трудно удержаться и не сказать ребенку, что он чрезмерно набрал вес. Тем не менее "если мы говорим о здоровье, нет нужды упоминать о весе. Вес не является маркером здоровья в любом случае", — отмечает Томияма.

По мнению исследователей, девочки, которых называют "слишком полными", испытывают сильный стресс и тянутся к еде как к средству достижения комфорта. Добавлю от себя, что излишнее подчеркивание ценности внешней красоты, стройности, изящества девочки потенциально может привести к тому же самому результату, а именно — высокой телесной тревоге и потребности во что бы то ни стало сохранить красоту и стройность. Это почти наверняка приведет к экспериментированию с диетами и физическими нагрузками в подростковом возрасте, что, в свою очередь, во многих случаях заканчивается расстройством пищевого поведения.

В другом исследовании предлагалось ранжировать потенциальных партнеров по степени привлекательности. Полные люди оказались менее привлекательными потенциальными супругами, чем кокаиновые дилеры, карманники, транжиры и слепые. В опросе, который провел журнал "Гламур" в 1990 г., было установлено, что подавляющее большинство респондентов отказались бы от своего партнера, карьеры и денег для того, чтобы достичь идеального веса.

В 1990 г. "Ньюсуик" провел другой опрос, из которого следовало, что 11% родителей готовы сделать аборт, если ребенок, которого в настоящее время вынашивает мать, окажется носителем гена, предрасполагающего к ожирению.

Ну что, еще кто-нибудь готов отстаивать идею снижения веса "для самого себя" или "для здоровья"? Не обманывайте себя — как в некоторых культурах, чтобы быть принятой в социуме, женщина должна иметь детей или быть замужем, мужчина — уметь убивать оленя или бежать без передышки 40 км, так в нашей культуре человек обязан быть худым.

О том, как в современном обществе возник культурный стереотип "толстый = плохой", и почему жителям России приходится особенно трудно , мы расскажем в следующий раз.