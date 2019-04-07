Специалисты выяснили, можно ли давать детям свежевыжатые соки

Специалисты из американской Академии питания и диетологии заявили следующее:
«Известно, что на 1 стакан свежевыжатого сока 🍊 приходится несколько единиц определенного фрукта.
Чтобы не подвергать свое здоровье опасности, они отметили, что лучше всего употреблять фрукты 🍉 в их первозданном виде.
Свое заявление, специалисты подтвердили исследованиями, благодаря которым выяснили, что слишком большое содержание калорий в свежевыжатых соках приводит к росту уровня сахара в крови, увеличению веса, что в итоге сказывается не только на вероятности развития диабета, но и приводит к ухудшению здоровья сердечно-сосудистой системы.
Однако диетологи заверяют, что хоть и свежевыжатые соки не так полезны, как мы это представляем, но все-таки польза от них есть. Соки содержат все те витамины, которые имеются во фруктах, из которых они изготовлены.
Диетологи рекомендуют детям употреблять 110-150 граммов фрешей за раз, лучше всего – по утрам, за завтраком.
В то же время, соки из цитрусовых особенно полезны для людей в возрасте: употребление 5-6 стаканов напитка из 🍍 свежевыжатых апельсинов значительно уменьшает риск возникновения инсульта и развития болезней сердца.
