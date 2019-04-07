Специалисты выяснили, можно ли давать детям свежевыжатые соки

Свежевыжатые соки или фреши – очевидно выигрывают по многим показателям у их магазинных аналогов. Действительно, что может быть вредного в продукте, изготовленном исключительно из 🍏 свежих фруктов, причем самостоятельно? Оказалось, что и такие соки могут нести опасность для детского организма.

Специалисты из американской Академии питания и диетологии заявили следующее:

«Известно, что на 1 стакан свежевыжатого сока 🍊 приходится несколько единиц определенного фрукта.

Чтобы не подвергать свое здоровье опасности, они отметили, что лучше всего употреблять фрукты 🍉 в их первозданном виде.

Свое заявление, специалисты подтвердили исследованиями, благодаря которым выяснили, что слишком большое содержание калорий в свежевыжатых соках приводит к росту уровня сахара в крови, увеличению веса, что в итоге сказывается не только на вероятности развития диабета, но и приводит к ухудшению здоровья сердечно-сосудистой системы.

Однако диетологи заверяют, что хоть и свежевыжатые соки не так полезны, как мы это представляем, но все-таки польза от них есть. Соки содержат все те витамины, которые имеются во фруктах, из которых они изготовлены.

Диетологи рекомендуют детям употреблять 110-150 граммов фрешей за раз, лучше всего – по утрам, за завтраком.

В то же время, соки из цитрусовых особенно полезны для людей в возрасте: употребление 5-6 стаканов напитка из 🍍 свежевыжатых апельсинов значительно уменьшает риск возникновения инсульта и развития болезней сердца.