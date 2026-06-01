Школьные отчеты сияют, знания детей тают: Наталья Касперская бьет тревогу из-за цифрового образования

В последнее время все чаще звучат опасения, что погоня за цифровизацией в школах оборачивается парадоксальными последствиями: формальные отчеты пестрят успехами, а реальные знания учеников оставляют желать лучшего.

Известный эксперт в области информационных технологий, Наталья Касперская, поделилась своим тревожным опытом, на примере собственной дочери-семиклассницы наглядно продемонстрировав, где кроется корень проблем современного образования.

Цифровизация, призванная стать мощным инструментом для повышения качества обучения, в реальности зачастую сталкивается с неожиданным сопротивлением и, что еще хуже, приводит к ослаблению самоконтроля у учеников.

Вместо того чтобы стимулировать самостоятельное мышление и глубокое погружение в предмет, новые технологии нередко становятся лазейкой для поверхностного усвоения информации.

Эта тенденция особенно ярко проявляется в школьной среде, затрагивая как учителей, так и самих школьников.

Недавно Наталья Касперская столкнулась с неприятным открытием: ее дочь, ученица седьмого класса, получила сплошные двойки по алгебре.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что задания, предлагаемые в рамках цифровой образовательной платформы, были крайне разрозненными и, что самое тревожное, легко решались с помощью обычного поиска в Интернете.

Вместо того чтобы стимулировать ребенка к самостоятельному решению задач и развитию логического мышления, система фактически поощряла списывание.

Ситуация усугублялась тем, что учитель, по словам Касперской, получал дополнительную доплату за формальное использование этих цифровых заданий.

Таким образом, система стимулировала не качество преподавания и глубину знаний учеников, а лишь видимость внедрения современных технологий.

Критерии оценки учителей сместились в сторону формальных показателей: наличие цифровых заданий и фиксация оценок в электронном журнале стали важнее реального понимания материала и уровня усвоения знаний учениками.

Электронный дневник, призванный облегчить коммуникацию между школой, учениками и родителями, также стал объектом критики. Наталья Касперская отмечает, что дети, привыкшие полагаться на электронный носитель информации, зачастую перестают запоминать предметы и задания, если у них нет доступа к дневнику.

Это говорит о формировании зависимости от внешних инструментов и снижении внутренней мотивации к запоминанию и организации учебного процесса.

Более того, постоянное присутствие электронного дневника может негативно сказываться на самодисциплине детей, поскольку они привыкают к тому, что вся информация доступна по одному клику, не прилагая усилий для ее сохранения в памяти.

Таким образом, вместо того чтобы стать катализатором прогресса, цифровизация в образовании, при неправильном подходе, рискует превратиться в фикцию, где внешние показатели превалируют над реальными достижениями.

Опыт Натальи Касперской служит ярким напоминанием о необходимости критического осмысления внедряемых технологий и возвращения к фундаментальным принципам обучения, где главное – не количество "цифровых галочек" в отчетах, а глубина знаний и способность ребенка мыслить самостоятельно.