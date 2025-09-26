Жареные каральки из творога на сковороде (в масле)

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления жареных каралек из творога на сковороде (в масле) по списку.

Фото 1

Если творог крупнозернистый, протрите его через сито или измельчите блендером, чтобы масса стала более однородной. Добавьте яйцо, сахар и ванилин. Хорошо перемешиваем массу ложкой.

Фото 2

Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем.

Фото 3

Замесите мягкое эластичное тесто.

Фото 4

Разделите тесто на равные кусочки. Из них скатайте колбаски длиной примерно 12-13 см.

Фото 5

Скрепите края.

Фото 6

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите сформированные заготовки и обжарьте их сначала с одной стороны до золотистого цвета, потом переверните и обжарьте каральки из творога на сковороде (в масле) еще 2-3 минуты, до готовности. Важно следить, чтобы огонь был умеренным, иначе каральки быстро сгорят снаружи, оставаясь сырыми внутри.

Фото 7

Готовые каральки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Фото 8

Готовые каральки посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Фото 9