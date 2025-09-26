РЕБЁНОК.РУ
Жареные каральки из творога на сковороде (в масле)

Аппетитные, румяные, сладкие и очень вкусные. Их можно подавать с чаем, кофе или молоком.

Ингредиенты

Творог - 180 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 2 ст.л.

Мука пшеничная - около 80 г (может понадобиться чуть больше)

Ванилин - щепотка

Масло растительное - 50 мл

Разрыхлитель - 1 ч.л.

  • 261 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 11.3
  • Ж: 10.81
  • У: 29.38

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления жареных каралек из творога на сковороде (в масле) по списку.

 

Фото 1

 

 

Если творог крупнозернистый, протрите его через сито или измельчите блендером, чтобы масса стала более однородной. Добавьте яйцо, сахар и ванилин. Хорошо перемешиваем массу ложкой.

 

Фото 2

 

 

Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем.

 

Фото 3

 

 

Замесите мягкое эластичное тесто.

 

Фото 4

 

 

Разделите тесто на равные кусочки. Из них скатайте колбаски длиной примерно 12-13 см.

 

Фото 5

 

 

Скрепите края.

 

Фото 6

 

 

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите сформированные заготовки и обжарьте их сначала с одной стороны до золотистого цвета, потом переверните и обжарьте каральки из творога на сковороде (в масле) еще 2-3 минуты, до готовности. Важно следить, чтобы огонь был умеренным, иначе каральки быстро сгорят снаружи, оставаясь сырыми внутри.

 

Фото 7

 

 

Готовые каральки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

 

Фото 8

 

 

Готовые каральки посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

