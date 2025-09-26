Жареные каральки из творога на сковороде (в масле)

Ингредиенты
Процесс приготовления
Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления жареных каралек из творога на сковороде (в масле) по списку.
Если творог крупнозернистый, протрите его через сито или измельчите блендером, чтобы масса стала более однородной. Добавьте яйцо, сахар и ванилин. Хорошо перемешиваем массу ложкой.
Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем.
Замесите мягкое эластичное тесто.
Разделите тесто на равные кусочки. Из них скатайте колбаски длиной примерно 12-13 см.
Скрепите края.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите сформированные заготовки и обжарьте их сначала с одной стороны до золотистого цвета, потом переверните и обжарьте каральки из творога на сковороде (в масле) еще 2-3 минуты, до готовности. Важно следить, чтобы огонь был умеренным, иначе каральки быстро сгорят снаружи, оставаясь сырыми внутри.
Готовые каральки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Готовые каральки посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
