Июньские тезисы для министра Кравцова: Минпросвет объявил сбор предложений по улучшению образования



Накануне на большой пресс-конференции по итогам прошедшего учебного года министр просвещения Сергей Кравцов бодро вещал про строительство новых школ и детсадов в партнерстве с частными IT-компаниями, которые потом наверняка начнут насаждать в них дистант и электронное «обучение». Также он уверенно заявил о необходимости полной автоматизации проверки домашних заданий, о продолжении переоснащения школ интернетом и компьютерами, т.е. их превращении в центры ЦОС (цифровая образовательная среда). И много о чем еще в том же духе, но главное известие для консервативной родительской общественности – Минпросвет любезно согласился наконец выслушать позицию граждан по проблемам нашего многострадального образования. И гражданам есть что предложить Кравцову.



«Впервые мы организуем сбор предложений по улучшению нашего образования от родителей, учителей, управленцев от системы образования. Предложения можно присылать на электронную почту Минпросвещения – 2022@edu.gov.ru», – сообщил Кравцов.



В распоряжении редакции РИА «Катюша» оказался перечень серьезных предложений от родительской общественности, которые уже поддержали тысячи граждан по всей России. И раз уж предлагается такой простой формат (даже если для властей все это профанация и чистый формализм), предлагаем всем неравнодушным к будущему нашего образования использовать эти тезисы, чтобы донести свою позицию до власти.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ:



1. В Постановлении Правительства от 07.12.2020 № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» сказано, что муниципальные органы власти, а также учащиеся, их родители, педагоги и отдельные школы участвуют в эксперименте ЦОС на добровольной основе. И ниже говорится, что Минпросвет «обеспечивает заключение соглашений с исполнительными органами власти субъекта РФ-участника эксперимента». Об учете мнений родителей, учеников, учителей, администрации конкретной школы, оказавшихся в экспериментальном регионе, при принятии решения о внедрении ЦОС не сказано ни слова. Такой подход нарушает конституционный принцип не допустимости экспериментов над людьми без их согласия, а также законные права участников образовательного процесса. Поэтому необходимо признать Постановление Правительства 2040 утратившим силу.

2. Родители нередко слышат от директоров школ и представителей местных департаментов образования, что дистант/обучение на цифровой образовательной платформе является очной формой получения образования в образовательной организации. Как законный представитель ребенка я выбрал очную форму в виде занятий в школьных классах с живыми учителями, как участник образовательного процесса я не давал согласие на участие наших детей в цифровых экспериментах. Таким образом, цифровизация школы происходит с нарушением конституционного права граждан на образование. Предлагаю законодательно прописать запрет на использование ЭО и ДОТ, когда отсутствует прямой контакт ученика и учителя, при очной форме образования.

3. В силу ч. 9 ст. 13 273-ФЗ «Об образовании…» в РФ использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. На сегодня накоплено достаточно результатов исследований (российских и международных), свидетельствующих, что ЭСО и ДОТ (дистант, различные цифровые обр. платформы) не безопасны для здоровья детей и не могут быть использованы при обучении несовершеннолетних.

Так, в «Медицинской газете» № 28 от 15.07.2020 г. коллектив авторов во главе с членом-корреспондентом РАН, профессором, экс-директором НИИ Гигиены и здоровья детей Владиславом Кучмой, проанализировав все имеющиеся у него данные о состоянии детей после прошлогоднего дистанта, пришел к однозначным выводам (прямая цитата):

«Дистанционное обучение детей показало, что современная цифровая школа НЕ РАСПОЛАГАЕТ БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ, включая электронные средства доставки учебной информации в зависимости от возраста и состояния здоровья обучающихся. НА ПРОВЕДЕНИЕ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ МНОГОЦЕНТРОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой школы ФИНАНСОВ НЕТ!».

Данное исследование и многие ему подобные являются важнейшим основанием для наложения моратория на эксперимент ЦОС, как на заведомо несущий вред здоровью ребенка.

4. Считаю целесообразным наложить мораторий на внедрение ЦОС (и аналогичных цифровых школьных платформ – Сберкласс, РЭШ, Учи.ру и т.д.) в России до проведения полноценного лонгитюдного исследования влияния ЭО и ДОТ на физическое и психическое здоровье детей и подростков и ознакомления широкой родительской общественности с его результатами. Предлагаю Минпросвету инициировать подобные лонгитюдные исследования под эгидой Минздрава, Роспотребнадзора, РАН.

5. Во многих школах родителям заявляют, что вести обработку ПД отныне будут исключительно электронным способом, поэтому согласие родителя на обработку ПД – обязательно, иначе его ребенок просто не сможет дальше учиться в школе. У родителей есть законное право на отказ от участия в цифровых экспериментах, от отработки ПД без их согласия. Предлагаю Минпросвету как можно скорее защитить права отказников (и, таким образом, защитить традиционное образование) соответствующим нормативно-правовым актом.

6. На сегодня отсутствуют критерии обязательной госэкспертизы для образовательного электронного контента (по аналогии с учебниками или школьными пособиями), по данному контенту не проводится официальных проверок (сейчас такие критерии только разрабатываются в виде проекта нормативно-правового акта от Минпросвета), по сути, разработчики контента сами себя и «проверяют». При этом цифровые образовательные платформы активно используются в школах по всей стране, что является нарушением конституционного права граждан на образование. Налицо риски для психологического здоровья и развития ребенка. Считаю это еще одним основанием для наложения моратория на ЦОС.

7. На сегодня нет научных (психолого-педагогических, методических) разработок и заключений для проведения «занятий» с помощью цифрового образовательного контента. Оборудование, используемое для ЦОС, не имеет санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии для школы. Действующие СанПиНы по организации обучения в школах не покрывают все ЭСО и технологии, используемые в ЦОС. Самое главное – нет научной доказательной базы, подтверждающей эффективность и безопасность цифрового «образования» для психического и физического здоровья учащихся. Предлагаю немедленно прекратить опасный эксперимент (внедрение ЦОС) в связи с заведомо известными рисками для школьников.

8. В Постановлении Правительства от 07.12.2020 № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» в качестве цели указано «обеспечение возможности дальнейшего внедрения и использования цифровой образовательной среды на постоянной основе на всей территории РФ». В нацпроекте «Образование» указано, что «к 2024 году во всех субъектах РФ должна быть внедрена целевая модель Цифровой образовательной среды». Что же это за эксперимент, если изначально (в т.ч. в нацпроекте «Образование») поставлена задача распространить ЦОС на всю страну? Тогда надо официально считать его поэтапным планом внедрения цифрового «образования» в традиционное с последующим замещением последнего. Считаю это недопустимым и по этой причине очень прошу отменить эксперимент ЦОС.

9. Во время голосования по проекту Постановления Правительства от 07.12.2020 № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» на правительственном портале (regulation.gov) было более 50 тыс. голосов против постановления Правительства о старте ЦОС – это 99% голосовавших – но мнение подавляющего большинства граждан никак не было учтено, несмотря на то, что при создании данного портала во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина говорилось о важности учета позиции гражданского общества. Прошу вас хотя бы сейчас, спустя время, принять во внимание мнение большинства граждан и отменить данное постановление о внедрении ЦОС (признать его утратившим силу).

10. Считаю недопустимым привносить в российское образование постулаты трансгуманизма, использовать при обучении интерфейсы типа «человек-компьютер» (шлемы виртуальной реальности и т.п.), следить за умственной, поведенческой, эмоциональной и т.д. активностью ребенка с целью выдачи ему неких рекомендаций с помощью нейросети и последующего автоматического построения «индивидуальной траектории» на основе собранного у человека «цифрового следа», на основании алгоритмов, без учета реальной воли и желаний индивида, либо якобы с учетом таковых. Напоминаю, что тотальная слежка, эксперименты и сегрегация людей на условные «касты» являются характерной чертой фашизма и бессрочно осуждены на Нюрнбергском трибунале.

11. Считаю недопустимым пускать в отечественное образование частные транснацкорпорации и прочих бизнес-гигантов, не имеющих никакого отношения к педагогике и воспитанию детей, но желающих получить в этой истории легкую прибыль, а также принять участие в переформатировании сознания наших детей. Призываю Минпросвет проявить самое пристальное внимание к платформам типа «Сберкласс», «Якласс», продуктам Mail.ru Group и т.п. и закрыть доступ частным конторам (банкам, корпорациям) в общедоступное бесплатное общее образование.

12. Активное вовлечение Минпросветом малолетних детей в «ТикТок», во «ВКонтакте» и иные социальные сети, где фактически отсутствует модерация деструктивного и асоциального контента, воспринимается многими родителями России как глупость и диверсия, а вовсе не как «шествие в ногу со временем», как может казаться некоторым чиновникам министерства. Очень прошу прекратить эксплуатировать соцсети для образовательного процесса, навязывать школьникам регистрацию в них выполнение там неких «заданий» (снять видео, сделать стрим и т.д.).

13. Считаю целесообразным отменить наконец вымотавший души нескольким поколениям, мало связанный с освоением школьной программы ЕГЭ (и его аналог в 9 классе – ОГЭ) при одном обязательном условии – возвращении традиционных выпускных и вступительных экзаменов.

14. На состоявшемся в Москве в середине мая 2021 г. международном марафоне «Новое знание» выступил де-факто глава Координационного совета по развитию образования при Минпросвете, президент «Сбербанка» Герман Греф. Он представил свой частный проект «Школа 21 века» как идеальный формат образования будущего. На слайде презентации было написано (дословно):

«Подготовка учащихся «Школы 21» основана на принципе «равный равному» - без учителей, лекций, оценок и других привычных атрибутов академического образования».

«У меня самое кошмарное воспоминание – это экзамены. На мой взгляд, самое бесполезное, но к сожалению, пока человечество не придумало ничего другого, оно было абсолютно оправдано. Сегодня технологии машинного обучения и ИИ позволяют уйти от экзаменов. И собственно, постепенно они позволяют уйти от ЕГЭ, от любого рода вступительных, выпускных экзаменов и т.д. Студент все время оставляет цифровой след, мы видим, как он решал те или иные задачи, сколько времени от потратил на тот или иной курс. В школьной платформе если ты не можешь пройти на следующий уровень, машина тебя переводит ровно туда, где у тебя есть пробел.

Думаю, что в течение пяти лет мир будет отходить от экзаменов. Как только вот такие интегрированные платформы будут внедрены в образование, а я вижу, что сегодня это делается в десятках стран, думаю, что серьезно изменится и процесс обучения, и процесс проверки знаний. Он будет абсолютно другим. Но сегодня его выбросить нельзя, потому что не готова альтернатива», – пояснил Герман Греф

В связи с процитированным выше, предлагаю Минпросвету и лично министру Кравцову сделать все, чтобы мертвый машинный алгоритм (в т.ч. – персональные образовательные траектории, нейросеть - «искусственный интеллект») никогда не вытеснил из образования живого учителя, лекции, оценки, экзамены и т.д. Для Грефа, как видим, в его школе этот уход уже состоялся, для всего мира он отводит на эту трансформацию около 5 лет. Постарайтесь, господин Кравцов, войти в историю не в качестве исполнительного могильщика традиционной русской школы.

15. Предлагаю Минпросвету прекратить непродуманную реформу ПДФУ:

- принудительное внедрение сертификатов по дополнительному образованию, которые приводят к уничтожению доп. образование, а именно: к сокращению количества часов курсов/дисциплин доп. образования, а соответственно не полноты курсов;

- внедрение системы «Навигатор».

Получение дополнительного образования должно оставаться по бумажному заявления и без оптимизации образовательных программ дополнительного образования (сокращения часов).

16. Требую отказаться от автоматизированной проверки домашних заданий, а соответственно оцифровывания школы. Проверка должна осуществляться живыми учителями, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию. Домашние задания должны выполняться на бумажных носителях.

17. Считаю целесообразным обеспечить широкое общественное обсуждения новых ФГОС до их принятия, а также парламентские слушания по этому вопросу.

18. Требую прекратить внедрение инклюзивного образования в школах, обеспечить необходимое количество мест в коррекционных школах.

19. С учетом больших рисков для здоровья и развития детей, научно доказанного вреда от компьютерных игр, развития у детей игровой зависимости и т.д. требую от Минпросвета срочно расторгнуть соглашение с Федерацией компьютерного спорта России по внедрению киберспорта в школах.

20. Требую прекратить снятие и обработку биометрии детей, внедрение камер распознавания лиц и эмоций в школах (например, пилотные проекты в Перми, Новосибирске). Установленные в школах камеры безопасности должны обеспечивать только традиционное видеонаблюдение.

21. Предлагаю отказаться от ВПР как несущих большую ненужную нагрузку и являющихся неоправданным стрессом для учителей, учеников и родителей.

22. Требую отказаться от проверки знаний учащихся по международным программам (вроде проектов Организации экономического сотрудничества и развития), таких как PISA и др. Минпросвету давно необходимо разработать собственные прозрачные критерии оценки качества общего образования в России.

23. Предлагаю рассмотреть вопрос выхода России из Болонского процесса, резко откатившего нашу страну назад по качеству образования на всех уровнях, использовать в качестве фундамента будущих стратегий, дорожных карт и целеполагания при развитии российского образования национальный опыт – для чего необходимо изучать и обновлять в т.ч. советские документы и исследования.

24. Считаю крайне необходимым обеспечить систематизацию образовательных программ, соответствие учебным программам материалов промежуточной и итоговой аттестации в школе. То есть содержание всех контрольных и экзаменов должно строго соответствовать содержанию изучаемого в школе, что позволит избежать ставшего традиционным «натаскивания» на ОГЭ и ЕГЭ, в т.ч. с привлечением репетиторов.



Родители, независимые эксперты, честные педагоги долгие годы безуспешно пытаются разрешить упоминаемые выше проблемы, и очень хочется верить, что скоро дело сдвинется. Очевидно, ключевым вызовом для нашего образования сегодня является цифровизация и необдуманный завал школ (и детей!) новыми технологиями. Любой гражданин своей страны в таких условиях должен проявить сознательность и активность, что господа в высоких кабинетах перестали игнорировать позицию большинства. Редакция «Катюши» надеется, что опубликованные тезисы будут полезны очень многим (еще раз – свои предложения для Минпросвета отправляйте на адрес 2022@edu.gov.ru).



РИА Катюша