РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Титова
    Спасибо за идею! У нас в семье очень уважают горячие бутерброды! Мы их делаем и сладкими с творогом, и похожими на ...Горячие луковые б...
  • Ингерман Ланская
    пугнуть воспитателя.Воспитатель пугае...

Книги о воспитании: есть ли от них толк? Мнение психолога

Нужно ли читать книги о воспитании детей? И почему они часто не приносят пользы?

Психолог
Книги
Источник: ru.freepik

Я психолог, и по роду деятельности читаю много книг по воспитанию детей. Мне всегда казалось, что искать ответы в книгах о том, что тебе непонятно — нормально. Но по работе порой сталкиваюсь с родителями, которые совсем не читают, то есть они в принципе книг не открывают — не только по воспитанию детей.

Из читающих встречаются такие, кто говорит: «Да ну эти книги, я столько их перечитала, а толку ноль». Или: «Ну это как ломать себя надо, чтобы следовать всем рекомендациям».

И тогда я задумалась: почему кто-то находит для себя ответы на вопросы в литературе, а кто-то — нет?

Зачем читать книги о воспитании детей?

Прежде всего нужно принять то, что у родителей могут возникать вопросы о том, как воспитывать своих детей. Это нормально, что вы чего-то не знаете о них, порой не понимаете, что с ними делать и почему они ведут себя определенным образом.

Дети не даются нам с инструкцией по применению, опыт воспитания их и понимание особенностей психики в комплект не входят. 
Олеся Гаранина
Психолог

В этом смысле книги можно считать своего рода инструкцией по пониманию детей. Но авторов, которые пишут про детей много. Какую же инструкцию читать?

Есть хорошее высказывание: чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг, но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи. С книгами по воспитанию детей то же самое: никогда не знаешь, в каком источнике найдешь ответ на свой вопрос.

Почему родители могут отказываться от чтения такой литературы:

  • боятся, узнать что-то неприятное о себе: что они неправильно воспитывают детей, что наделали много ошибок, что как родители они несовершенны;
  • опасаются, что не справятся с тем, что рекомендует автор;
  • переживают, что просто не поймут то, о чем написано;
  • им кажется, что у них нет времени.

Во всех этих случаях (кроме последнего) родители переживают исключительно за себя и свой статус папы и мамы. О ребенке здесь речь не идет совсем. Хотя, казалось бы, книги ведь — о воспитании детей. Но страх за себя настолько велик, что желание разобраться в детях отодвигается на задний план.

В этом случае можно воспринимать книги по воспитанию просто как мнение, а не как руководство к действию. Разрешите себе быть «плохим» родителем, который чего-то не знает, не понимает, в чем-то ошибается. Ведь важно быть просто хорошим родителем, а не идеальным.

Можно провести параллель между чтением книг о родительстве и обращением за консультацией к психологу, считает психолог Анна Пономаренко. «В последнем случае наличие запроса определяется тремя факторами: уровень интеллектуального развития, финансовые возможности и амбиции (“желание добиться большего”). Если всего этого нет, человек, скорее всего, не обратится к специалисту. Проводя аналогию, можно сказать, что, если вы задаетесь вопросом “Читать или не читать?”, значит, запрос сформирован, а следовательно — читать непременно!».

Ситуации, когда родители утверждают, что у них нет времени читать книги, я ставлю под сомнение. Не верю. Стоит проанализировать, на что уходит ваш день, и вы поймете, что 15−30 минут на чтение найти можно всегда. Другое дело, что иногда просто лень.

Ну и стоит задуматься о том, почему у вас нет времени, чтобы поискать ответы на вопросы о своем собственном ребенке?

Почему чтение порой не приносит пользы?

Такое может произойти в двух случаях: родители заранее считают, что сами все знают, или считают, что не знают ничего.

В первом случае папа или мама не оставляют никакой возможности автору быть услышанным, и уже не важно насколько он грамотный и компетентный. Попробуйте на какое-то время разрешить себе не знать все. Поучаствуйте в личном эксперименте — целый месяц применяйте то, о чем прочитали. Вы всегда можете вернуться к своим прежним принцам в воспитании.

Точно так же вредна позиция, что автор — это истина в последней инстанции.

Любую книгу по воспитанию нужно читать с некой долей скепсиса, подвергая сомнению и проверяя то, о чем пишет автор. Проверяя — это ключевое слово. Мало просто прочитать и отложить: нужно пробовать, менять что-то в своем поведении, в отношениях с детьми. Давайте себе на это время — день, два, неделю, месяц и смотрите, подходит вам это или нет.

Книги помогают выработать общий гармоничный стиль воспитания супругам с противоречиями во взглядах на воспитание детей
Важно!

А бывает и так, что мама вроде готова читать, интересуется, ищет литературу, но, прочитав статью или несколько страниц, начинает громко возмущаться: «Как это он так написал, что детей бить нельзя? Меня вот в детстве били и ничего — неплохим человеком выросла. Да наверное, у него своих детей нет, а даже если и есть, то ясно же — воспитывать он их не умеет».

В таком случае с большой долей вероятности можно предположить, что автор попал в точку. Сама мама от себя скрывает, прячет очень глубоко внутри, что на самом деле ей очень больно и обидно, за то, что ее били в детстве. И в тот момент она злилась на родителей, возможно, даже их очень сильно ненавидела. Но признаться в этом трудно. И тогда силу своей боли мама направляет на автора — мол, сам он бездарь и в детях ничего не понимает.

Читать или не читать книги по кулинарии? Кто-то прекрасно готовит по рецептам своей бабушки, мамы, кто-то читает Лазерсона, кто-то смотрит видеоуроки, кто-то ходит на мастер-классы, ну а кому-то все известные способы научиться готовить не помогли. Так же и с книгами по воспитанию детей
Светлана Семенова
Психолог
Нет и не может быть однозначного ответа на вопрос, читать или не читать книги по воспитанию детей, считает психолог Светлана Семенова. Для кого-то — достаточно любви, родительской интуиции в понимании своих детей, воспоминаний о собственном детстве. А для других книги — хороший способ повысить свою родительскую компетентность. Когда родитель растерян, сбит с толку, испытывает тревогу и беспокойство, он сталкивается со сложными ситуациями, которых не было в опыте его родителей и прародителей. Тогда, может быть, он найдет в книгах информацию для решения своих проблем.
Ссылка на первоисточник
наверх