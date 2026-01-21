Книги о воспитании: есть ли от них толк? Мнение психолога

Я психолог, и по роду деятельности читаю много книг по воспитанию детей. Мне всегда казалось, что искать ответы в книгах о том, что тебе непонятно — нормально. Но по работе порой сталкиваюсь с родителями, которые совсем не читают, то есть они в принципе книг не открывают — не только по воспитанию детей.
Из читающих встречаются такие, кто говорит: «Да ну эти книги, я столько их перечитала, а толку ноль». Или: «Ну это как ломать себя надо, чтобы следовать всем рекомендациям».
И тогда я задумалась: почему кто-то находит для себя ответы на вопросы в литературе, а кто-то — нет?
Зачем читать книги о воспитании детей?
Прежде всего нужно принять то, что у родителей могут возникать вопросы о том, как воспитывать своих детей. Это нормально, что вы чего-то не знаете о них, порой не понимаете, что с ними делать и почему они ведут себя определенным образом.
Дети не даются нам с инструкцией по применению, опыт воспитания их и понимание особенностей психики в комплект не входят.Олеся ГаранинаПсихолог
В этом смысле книги можно считать своего рода инструкцией по пониманию детей. Но авторов, которые пишут про детей много. Какую же инструкцию читать?
Есть хорошее высказывание: чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг, но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи. С книгами по воспитанию детей то же самое: никогда не знаешь, в каком источнике найдешь ответ на свой вопрос.
Почему родители могут отказываться от чтения такой литературы:
Во всех этих случаях (кроме последнего) родители переживают исключительно за себя и свой статус папы и мамы. О ребенке здесь речь не идет совсем. Хотя, казалось бы, книги ведь — о воспитании детей. Но страх за себя настолько велик, что желание разобраться в детях отодвигается на задний план.
В этом случае можно воспринимать книги по воспитанию просто как мнение, а не как руководство к действию. Разрешите себе быть «плохим» родителем, который чего-то не знает, не понимает, в чем-то ошибается. Ведь важно быть просто хорошим родителем, а не идеальным.
Можно провести параллель между чтением книг о родительстве и обращением за консультацией к психологу, считает психолог Анна Пономаренко. «В последнем случае наличие запроса определяется тремя факторами: уровень интеллектуального развития, финансовые возможности и амбиции (“желание добиться большего”). Если всего этого нет, человек, скорее всего, не обратится к специалисту. Проводя аналогию, можно сказать, что, если вы задаетесь вопросом “Читать или не читать?”, значит, запрос сформирован, а следовательно — читать непременно!».
Ситуации, когда родители утверждают, что у них нет времени читать книги, я ставлю под сомнение. Не верю. Стоит проанализировать, на что уходит ваш день, и вы поймете, что 15−30 минут на чтение найти можно всегда. Другое дело, что иногда просто лень.
Ну и стоит задуматься о том, почему у вас нет времени, чтобы поискать ответы на вопросы о своем собственном ребенке?
Почему чтение порой не приносит пользы?
Такое может произойти в двух случаях: родители заранее считают, что сами все знают, или считают, что не знают ничего.
В первом случае папа или мама не оставляют никакой возможности автору быть услышанным, и уже не важно насколько он грамотный и компетентный. Попробуйте на какое-то время разрешить себе не знать все. Поучаствуйте в личном эксперименте — целый месяц применяйте то, о чем прочитали. Вы всегда можете вернуться к своим прежним принцам в воспитании.
Точно так же вредна позиция, что автор — это истина в последней инстанции.
Любую книгу по воспитанию нужно читать с некой долей скепсиса, подвергая сомнению и проверяя то, о чем пишет автор. Проверяя — это ключевое слово. Мало просто прочитать и отложить: нужно пробовать, менять что-то в своем поведении, в отношениях с детьми. Давайте себе на это время — день, два, неделю, месяц и смотрите, подходит вам это или нет.
Книги помогают выработать общий гармоничный стиль воспитания супругам с противоречиями во взглядах на воспитание детейВажно!
А бывает и так, что мама вроде готова читать, интересуется, ищет литературу, но, прочитав статью или несколько страниц, начинает громко возмущаться: «Как это он так написал, что детей бить нельзя? Меня вот в детстве били и ничего — неплохим человеком выросла. Да наверное, у него своих детей нет, а даже если и есть, то ясно же — воспитывать он их не умеет».
В таком случае с большой долей вероятности можно предположить, что автор попал в точку. Сама мама от себя скрывает, прячет очень глубоко внутри, что на самом деле ей очень больно и обидно, за то, что ее били в детстве. И в тот момент она злилась на родителей, возможно, даже их очень сильно ненавидела. Но признаться в этом трудно. И тогда силу своей боли мама направляет на автора — мол, сам он бездарь и в детях ничего не понимает.
Читать или не читать книги по кулинарии? Кто-то прекрасно готовит по рецептам своей бабушки, мамы, кто-то читает Лазерсона, кто-то смотрит видеоуроки, кто-то ходит на мастер-классы, ну а кому-то все известные способы научиться готовить не помогли. Так же и с книгами по воспитанию детейСветлана СеменоваПсихолог
