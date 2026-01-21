Книги о воспитании: есть ли от них толк? Мнение психолога

В таком случае с большой долей вероятности можно предположить, что автор попал в точку. Сама мама от себя скрывает, прячет очень глубоко внутри, что на самом деле ей очень больно и обидно, за то, что ее били в детстве. И в тот момент она злилась на родителей, возможно, даже их очень сильно ненавидела. Но признаться в этом трудно. И тогда силу своей боли мама направляет на автора — мол, сам он бездарь и в детях ничего не понимает.