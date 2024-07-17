Все расскажет взгляд: краткий гид по заболеваниям глаз у детей

Вирусный, аллергический и неспецифический конъюнктивит – это самоограниченные процессы, то есть специфическая терапия уменьшает его симптомы, но не меняет клинического течения заболевания.

Бактериальный конъюнктивит в большинстве случаев также является самоограниченным, но глазные капли с антибиотиками для местного применения могут сократить длительность течения заболевания. Главное, начать их использовать до шестого дня от проявления заболевания.

Если конъюнктивит у ребенка не проходит в течение двух-трех дней, покраснение увеличивается, как и количество выделений из глаз, непременно стоит обратиться к врачу.

Далеко не всегда с ячменем стоит обращаться к врачу. Чаще всего он проходит сам (либо гнойник вскрывается и прорывается наружу, либо организм справляется с ним).

Использовать мази и капли с антибиотиком при ячмене в большинстве случаев бесполезно. Можно использовать теплые компрессы по 15 минут до четырех раз в день.

Халязион может сначала выглядеть как припухлость век и покраснение, а затем развиваться в безболезненное, эластичное, узловатое поражение. Иногда ячмень полностью не рассасывается, а превращается в твердый халязион.

Лечение антибиотиком при этом заболевании не показано. Мелкие халязионы обычно рассасываются самостоятельно. Пациенты с большими халязионами или с рецидивирующими должны быть обследованы офтальмологом.

У новорожденного или ребенка грудного возраста они могут быть связаны с гемангиомой или сосудистыми аномалиями в коже век (например, лососевые пятна).

Эти аномалии проходят самостоятельно со временем, и любое лечение в этой зоне гораздо опаснее выжидательной тактики. Однако эти диагнозы должен подтвердить на рутинном осмотре у врача-педиатра.

Это явление называется красивым словом лейкокория (зрачок может быть серым, белым). Это всегда угрожающий симптом, с которым безотлагательно нужно обратиться к врачу.

В этот же раздел можно отнести и изменение красного зрачкового рефлекса, который родители замечают при фотографировании детей со вспышкой (когда на фотографии есть эффект красных глаз).

Если при фотографировании ребенка со вспышкой вы видите разного размера красные глаза у ребенка (или один красный, а другой нет), то это повод показать ребенка офтальмологу.

Часто именно этот случайный способ может спасти ребенку жизнь. Ретинобластома – злокачественная опухоль сетчатки глаза у детей, чаще выявляется в первые пять лет жизни ребенка. Пик приходится на два года.

Самые безопасные – простые невусы. Они плоские, но иногда могут немного возвышаться над поверхностью радужки. Имеют размер до 3 мм в диаметре. Обычно бывают единичными. С ними ничего делать не надо. Иногда такие родинки могут вызывать косметические дефекты, которые в свою очередь поддаются корректировке.