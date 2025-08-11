Вак-беляши на сметане готовить будем из таких ингредиентов.

Мясо для беляшей можно взять рубленое, также подойдет и фарш.

Фото 1

В миске перемешать муку, соль, сахар и разрыхлитель.

Фото 2

Добавить яйцо и сметану.

Фото 3

Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Накрыть тесто и оставить "отдохнуть".

Фото 4

В это время займемся начинкой.

Лук нарезать помельче, картофель тоже нарезать маленькими кубиками.

Фото 5

Посолить и поперечить начинку.

Фото 6

Перемешать.

Фото 7

Тесто разделить на 8 частей.

Фото 8

Каждую раскатать в круглую лепешку.

Фото 9

Разложить по центру начинку.

Фото 10

Собрать тесто вверху, как бы гармошкой, защипывая, оставив в центре отверстие.

Переложить беляши на противень с бумагой для выпечки.

Фото 11

Поставить в разогретую духовку (180 градусов).

Спустя 20 минут положить в центр по небольшому кусочка масла.

Фото 12

Убрать обратно в духовку и запекать ещё 5-7 минут или до румяного состояния.

Фото 13

Вак-беляши на сметане готовы.

Фото 14

Приятного аппетита.

Фото 15