Вак-беляши на сметане

Небольшие открытые пирожки с мясом и картофелем из татарской кухни. Тесто на сметане - мягкое и рассыпчатое. Беляши вышли сочными и ароматными.

Ингредиенты

Тесто:

Яйцо куриное (мелкое) - 1 шт.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 0,5 ч.л.

Сметана - 110 г

Мука пшеничная - 180-200 г

Разрыхлитель теста - 1 ч.л.

Начинка:

Фарш мясной - 200 г

Картофель - 0,5-1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Соль и перец - по вкусу

Масло сливочное - 30 г

  • 227 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 8.5
  • Ж: 11.13
  • У: 23.03

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Вак-беляши на сметане готовить будем из таких ингредиентов.

 

Мясо для беляшей можно взять рубленое, также подойдет и фарш.

 

Фото 1

 

 

В миске перемешать муку, соль, сахар и разрыхлитель.

 

Фото 2

 

 

Добавить яйцо и сметану.

 

Фото 3

 

 

Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

 

Накрыть тесто и оставить "отдохнуть".

 

Фото 4

 

 

В это время займемся начинкой.

 

Лук нарезать помельче, картофель тоже нарезать маленькими кубиками.

 

Фото 5

 

 

Посолить и поперечить начинку.

 

Фото 6

 

 

Перемешать.

 

Фото 7

 

 

Тесто разделить на 8 частей.

 

Фото 8

 

 

Каждую раскатать в круглую лепешку.

 

Фото 9

 

 

Разложить по центру начинку.

 

Фото 10

 

 

Собрать тесто вверху, как бы гармошкой, защипывая, оставив в центре отверстие.

 

Переложить беляши на противень с бумагой для выпечки.

 

Фото 11

 

 

Поставить в разогретую духовку (180 градусов).

 

Спустя 20 минут положить в центр по небольшому кусочка масла.

 

Фото 12

 

 

Убрать обратно в духовку и запекать ещё 5-7 минут или до румяного состояния.

 

Фото 13

 

 

Вак-беляши на сметане готовы.

 

Фото 14

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 15

 

 

 

Фото 16

 

 

Вак-беляши на сметане, рецепт с фото
рецепты
