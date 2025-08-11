Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Вак-беляши на сметане готовить будем из таких ингредиентов.
Мясо для беляшей можно взять рубленое, также подойдет и фарш.
В миске перемешать муку, соль, сахар и разрыхлитель.
Добавить яйцо и сметану.
Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Накрыть тесто и оставить "отдохнуть".
В это время займемся начинкой.
Лук нарезать помельче, картофель тоже нарезать маленькими кубиками.
Посолить и поперечить начинку.
Перемешать.
Тесто разделить на 8 частей.
Каждую раскатать в круглую лепешку.
Разложить по центру начинку.
Собрать тесто вверху, как бы гармошкой, защипывая, оставив в центре отверстие.
Переложить беляши на противень с бумагой для выпечки.
Поставить в разогретую духовку (180 градусов).
Спустя 20 минут положить в центр по небольшому кусочка масла.
Убрать обратно в духовку и запекать ещё 5-7 минут или до румяного состояния.
Вак-беляши на сметане готовы.
Приятного аппетита.
Свежие комментарии