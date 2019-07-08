ДЕТИ НА ДАЧЕ: ДЕЛАЕМ ДЛЯ НИХ НЕОБЫЧНЫЕ ПЕСОЧНИЦЫ

1|| Песочница из двухъярусной кровати

Если в вашем распоряжении оказалась старая двухъярусная кровать, и вы не знаете, что с ней делать, сделайте из нее отличный домик-песочницу.

Саму песочницу расположите внизу, чтобы укрыть от солнца и дождя. А на втором этаже дети могут обустроить себе домик! В принципе, такой домик-песочницу можно сколотить самим из пиломатериалов, необязательно стараться делать его изящным, достаточно просто хорошо ошкурить, чтобы дети не цепляли занозы.

2|| Песочница с подиумом

У этой песочницы есть все, чтобы стать любимым местом для летних развлечений.

Чистый песок, который всегда закрывается выдвижной крышкой-подиумом, собственно подиум, который дети могут превратить в сцену для песен или театральных постановок, сзади - навес для самокатов и велосипедов на случай дождика, большая полка для игр в кухню., крыша от солнца и дождя.

3|| Песочница-кораблик

Наверняка вы уже встречали такие идеи, но мы напомним еще раз. Песочница, которая понравится юным морякам, должна выглядеть как настоящий корабль - у нее должна быть корма, флаг, парус-навес и штурвал. Штурвал обязательно, иначе как плыть по морям воображения?

Если есть настоящая лодка, то это вообще мечта любого ребенка - играть в ней! Не забудьте про мачту с парусами и все - вы лучшие деды или родители.

4|| Песочница для исследователя

У этой песочницы есть крыша и стены, на которых размещена опытная станция для измерения скорости песка.

Прикрепите к одной из стенок песочницы трубы всевозможных конфигураций (их можно сделать из ПВХ-труб, шлангов, полипропиленовых труб).

По трубам можно не только песок пускать, но и мелкие игрушки, машинки, шарики… А другую стену можно покрыть краской для школьных досок, чтобы сразу записывать на нее все свои расчеты.

5|| Песочница с прилавком-полудомиком

Если нет возможности, времени или материалов, чтобы сделать крышу над всей песочницей, сделайте имитацию домика только над ее частью. Эта часть может быть прилавком для игр в магазин - куличики продавать.

6|| Песочницы с подвижным тентом

Очень простой и умный вариант песочницы: сделать из труб ПВХ две дуги по краям и натянуть на них покрывало, которое будет защищать детей от солнца и даже немного от ветра, с какой бы стороны оно не светило!

7|| Песочница со складными скамейками

У этой песочницы есть один фокус: ее крышка, которая защищает песочницу от кошек, в разложенном виде превращается в две скамейки по бокам. У нас нет мастер-класса по ее изготовлению, но, полагаем, папы и дедушки отлично понимают, как сделать такую конструкцию.

8|| Песочница с двумя отсеками

Обычную песочницу можно превратить в необычную очень просто: разделив ее пополам. В одной части будет обычный песок, а в другой - мелкая галька.

Если в песочницу запустить игрушечные грузовики, то можно устроить карьер и перевозить по мосткам строительный груз.

9|| Песочница в машиной шине

Песочница необязательно может быть сделана из дерева. Кто-то делает ее в большой шине и раскрашивает в яркие краски.

Но не всем, мы знаем, такая идея приходится по духу - все-таки шины на солнце нагреваются и испаряют вредные вещества.

Несколько лайфхаков для игр в песочнице, чтобы детям было там удобно и интересно

1|| Пусть в песочнице будут не только игрушечные совочки, ведерочки, посудка, но и вещи из взрослого обихода - настоящие пластиковые миски, взятые с маминой кухни, настоящие, пусть и старые, венчики, поварешки, силиконовые формы под выпечку. Конечно, проверьте, чтобы у настоящих вещей не было острых углов или сколов, а сами они не должны быть хрупкими и бьющимися.

2|| Закрепите по краям песочницы пластиковые корзинки - в них удобно хранить те же совочки и лопатки после игр. Всегда на месте, чистые, не закопанные в песок. В некоторые корзинки можно положить природные материалы типа шишек, веточек, камешков - с ними тоже интересно строить замки и печь куличики.

3|| Поставьте рядом с песочницей или прямо в саму песочницу старую полку под обувь (лучше из пластика) - она будет служить детям полкой для игрушек и для воображаемого прилавка или столиком. Можно поиграть в кафе, в домашний ужин, в магазин.

Анна Алексеева