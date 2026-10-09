«Молятся на уроках и ходят в хиджабах»: учитель откровенно рассказал, что творится в российских школах, где учатся дети мигрантов

Ни для кого уже не секрет, что в последнее время в криминальных сводках все чаще фигурируют дети мигрантов. Конфликты в школах, попытки устанавливать собственные порядки, избиения одноклассников, навязчивое внимание к девочкам, кражи, вымогательство — список «подвигов» можно продолжать бесконечно.

При этом далеко не каждый такой случай становится достоянием общественности. Руководство школ нередко скрывает подобные инциденты, стараясь сохранить видимость благополучия.

Но что происходит в классах с большим количеством инофонов? С какими проблемами в реальности сталкиваются учителя и родители? Каково детям из местных семей учиться бок о бок с детьми мигрантов? И, наконец, что происходит внутри таких коллективов, какие настроения постепенно формируются среди педагогов и родителей?

Что рассказывают родители

Одна из жительниц Химок, Марина Карташенко, рассказала историю, которая наглядно демонстрирует, что происходит в классах, где обучаются дети приезжих:

- В классе моего ребенка учится мальчик из Таджикистана. С учебой у него серьезные проблемы. Третий класс он закончил с тройками, а в четвертом окончательно скатился по успеваемости — появились двойки. Родителям сообщили, что мальчика оставляют на второй год. Казалось бы, вопрос решен. Однако 1 сентября произошло неожиданное: этот ребенок снова пришел в наш класс, как пятиклассник.

Позже директор объяснил родителям, почему так получилось. Оказывается, мать мальчика пришла к ней и слезно стала умолять не оставлять сына на второй год.

Она давила на жалость и пообещала, что если над ними сжалятся, выставят сыну тройки за год, то она заберет документы и уедет на родину. Администрация пожалела и выставила тройки. Документы они действительно забрали. Казалось, на этом всё.

Но уже в августе эта семья снова подала заявление в эту же школу — теперь через портал «Госуслуги». Получилось так, что формальных оснований отказать им не было, и мальчик снова вернулся в тот же класс. При этом проблема ведь не только в том, что он отстает по большинству предметов. Проблема в том, что русским языком он владеет настолько плохо, что учителям приходится по несколько раз объяснять ему одно и тоже, и в результате весь класс от этого страдает.

Похожую ситуацию описывает и Ирина Малахова, жительница Котельников. По ее словам, проблема заключается не только в успеваемости отдельных детей, но и в том, как их семьи участвуют в жизни класса:

- В нашей школе тоже есть дети из семей мигрантов. При этом родители практически не интересуются тем, что происходит в классе. На школьных собраниях их не видно, деньги на общие расходы на нужды класса они не сдают. Но когда организуются какие-нибудь экскурсии или другие поездки, они тут как тут и пытаются сделать так, чтобы их дети тоже поехали вместе со всеми бесплатно.

Проще говоря, расходы за детей мигрантов приходится брать на себя родителям местных детей, которых, надо отметить, в классе было меньшинство.

А что говорят учителя?

Если родители в основном говорят о бытовых проблемах, финансовой нагрузке и поведении детей, то у педагогов список вопросов оказывается значительно шире. Учителя ежедневно находятся внутри школьного коллектива и потому сталкиваются не только с проблемами успеваемости, но и с языковыми, культурными, религиозными и поведенческими различиями.

Кристина, преподаватель английского языка и русского как иностранного, родившаяся и выросшая в Москве, рассказала о нескольких ситуациях, с которыми ей пришлось столкнуться непосредственно в работе. По ее словам, она не считает правильным сводить проблему исключительно к национальности учеников. Основная сложность, по мнению педагога, заключается в другом: вместе с ребенком в школу нередко приходят представления о допустимом поведении, роли мужчины и женщины, отношениях внутри семьи и авторитете взрослых, которые сформировались в совершенно другой культурной среде.

Именно столкновение этих установок с российскими школьными реалиями зачастую становится причиной серьезных конфликтов. А некоторые учителя в результате предпочитают вообще не связываться с подобными классами.

В качестве примера преподавательница приводит историю брата и сестры. Дети регулярно приходили в школу вместе, однако особое внимание учителей привлекало поведение младшей девочки. Она постоянно таскала за братом его тяжелый рюкзак и совершенно искренне воспринимала это как свою обязанность исключительно потому, что она девочка.

По словам Кристины, возникали и ситуации совершенно другого характера. Например, когда администрация приглашала родителей для разговора по поводу ребенка, мать или отец могли отказаться обсуждать вопрос с женщиной-директором. Они настаивали, чтобы беседу с ними проводил мужчина — завуч или учитель.

Похожими наблюдениями с журналистами поделился и преподаватель из Екатеринбурга, попросивший не называть его имени. По его словам, доля детей мигрантов в отдельных классах, где он преподает, уже бьет все рекорды.

- Я веду классное руководство, и примерно треть моих учеников — дети мигрантов. Есть еще два пятых класса, где я преподаю свой предмет. Там инофонов примерно от 45 до 50 процентов. То есть почти каждый второй ребенок.

Говоря о происхождении своих учеников, педагог отмечает, что чаще всего речь идет о выходцах из Центральной Азии.

- В основном это ученики из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Иногда встречаются дети из казахских и азербайджанских семей. В моей предыдущей школе азербайджанцев вообще было заметно больше — причем не только среди учеников, но и среди работников. Например, русский язык там преподавала азербайджанка по национальности.

По словам учителя, наиболее заметные трудности проявляются на уроках литературы и истории. Речь идет не только о плохом знании русского языка. Дети зачастую не понимают сам культурный контекст произведений, с трудом воспринимают исторические реалии и сталкиваются с лексикой, которая для остальных школьников кажется элементарной.

- Недавно мы разбирали «Капитанскую дочку». И я произношу фразу: «Тройка мчится по степи». И тут начинается: «А что такое тройка? А кто такой ямщик?» Приходится буквально разбирать каждое слово. А что мне остается делать? Я же не владею, например, узбекским, чтобы объяснить им на родном языке, кто такой ямщик.

Когда учителю возражают, что подобные слова давно исчезли из обихода и современный ребенок вполне может их не знать независимо от происхождения, он смотрит на проблему иначе.

- Дело не только в том, что это устаревшие понятия. Такие слова показывают культурный контекст, в котором создано произведение. Если ребенок не понимает ни этих понятий, значит, он практически не соприкасается с русской культурной традицией.

Отдельная тема, которую затрагивает педагог, — религия. По его наблюдениям, большинство детей из семей мигрантов, с которыми ему приходилось работать, исповедуют ислам и достаточно серьезно относятся к религиозным нормам. По словам учителя, даже среди младших школьников встречаются дети, которые уже совершают намаз и соблюдают пост. А девочки, особенно по мере взросления, начинают изучать арабский язык.

- Стоит разговору перейти на религиозную тему — и они тут же оживают. Они прекрасно ориентируются в том, что касается их веры. Если девочка начинает молиться, то довольно быстро появляется и хиджаб. Обычно это происходит уже в подростковом возрасте, примерно с четырнадцати лет.

А вот с русским языком, отмечает преподаватель, ситуация куда сложнее. И проблема, по его словам, заключается не только в том, что ребенок делает ошибки или имеет небольшой словарный запас.

- За все время работы я не видел школы, где этой проблемой занимались бы действительно системно. Учителя прекрасно понимают, что многие такие дети в дальнейшем столкнутся с огромными трудностями на ОГЭ. Сдать экзамен будет практически невозможно, если у самого ребенка или его семьи нет серьезной мотивации подтянуть русский язык. А таких семей, по моим наблюдениям, немного. Для многих переезд в Россию связан прежде всего с заработком, и дети после окончания школы повторяют путь своих родителей.

Еще один неприятный момент заключается в том, что на уроках такие дети, как правило, разговаривают на родном языке.

- Когда инофоны начинают разговаривать между собой на языке, которого ты совершенно не понимаешь, возникает естественная растерянность. Ты не знаешь, о чем они говорят. Может быть, обсуждают тебя? Может быть, директора? Может быть, другого ребенка? Обычно при учителе они стараются говорить по-русски, но стоит отвернуться — они снова переходят на свою речь.

Для педагога это становится не только языковой, но и психологической проблемой. Учитель оказывается в ситуации, когда фактически не может контролировать происходящее в классе.

Сложности возникают и при общении с родителями. Очень часто случаются ситуации, когда один из родителей владеет русским на минимальном уровне, а второй не знает языка вовсе.

- Представьте ситуацию: отец имеет российское гражданство, но сам говорит по-русски очень плохо. Мать приехала из таджикского села и до переезда практически по-русски не разговаривала. Отец большую часть времени находится на заработках. А все школьные вопросы приходится обсуждать с матерью. А как с ней общаться, если она по-русски ни черта не понимает?

По словам преподавателя, существующая система проверки знания русского языка и истории в отношении мигрантов носит откровенно формальный характер, как бы чиновники от образования не убеждали в обратном:

- Никто их серьезно не проверяет. Да, какие-то процедуры существуют, но на практике это скорее формальность.

При этом культурные различия, по наблюдениям педагога, влияют и на дисциплину. Учитель приводит пример отношения детей к отцовскому авторитету.

- У многих из таких детей очень сильный страх перед отцом. Причем речь идет даже не об успеваемости. Ученик может нахватать двоек, но отец к этому отнесется равнодушно. А вот когда речь заходит о религии, то здесь все серьезнее. У меня был случай: ученик во время поста начал ругаться матом. Я сделал ему замечание и напомнил про Рамадан. Он сразу испугался и сказал: «Простите меня, только папе не говорите». После этого несколько недель с ним вообще не было никаких проблем.

По мнению преподавателя, в этом заключается одно из существенных различий между частью детей из семей мигрантов и местными школьниками.

- Местному ребенку можно десять раз сказать: «Я расскажу об этом твоим родителям», — и он зачастую вообще никак на это не отреагирует. А у инофонов страх перед отцом очень сильный.

При этом добиться авторитета у детей, выросших в другой культурной среде, по словам учителя, непросто. Обычные методы воздействия практически не работают.

- Есть два варианта. Либо ты находишь связь с теми ценностями, которые для них понятны и важны в семье, либо демонстрируешь уважение к их традициям и пытаешься через это выстроить контакт. Мне, например, пришлось выучить несколько фраз на таджикском и узбекском. Иногда достаточно произнести буквально пару слов — и поведение сразу меняется. Ребенок видит, что ты знаешь хотя бы что-то из его мира, и начинает внимательнее тебя слушать.

Однако когда речь заходит о более глобальном вопросе — культурной интеграции, то здесь ситуация аховая. По мнению педагога, многочисленные программы и проекты, формально призванные сблизить детей мигрантов с российской культурой, на практике не дают результата.

- Большинство проектов, которые должны были обеспечить культурную интеграцию, провалились. Находясь в России, эти дети продолжают жить внутри своей религиозной и семейной культуры. Русская культура для них остается чем-то внешним — они находятся рядом с ней, но не воспринимают ее как часть собственной жизни.

Педагог признает, что проблема обсуждается на разных уровнях. Проводятся исследования, пишутся статьи, обсуждаются различные модели взаимодействия. Однако на уровне обычной школы эти разговоры мало что меняют.

- Об этом много говорят, проводят конференции, пишут научные работы, обсуждают варианты интеграции. Но если посмотреть на обычную школу, принципиально ничего не изменилось. Возможно, вообще стоит отказаться от идеи классической ассимиляции и искать другой формат сосуществования. Потому что нынешний подход явно зашел в тупик.

Резюмируя, педагог подводит неутешительный итог:

- Насильственно их ассимилировать и полностью растворить одну культуру в другой невозможно. Россия действительно многонациональная страна, это прямо закреплено в Конституции. Но на практике разные сообщества продолжают жить в собственных культурных рамках. Для части детей мигрантов русский язык остается прежде всего практическим инструментом — языком учебы и будущей работы. А дальше этого их связь с российской культурой не идет.

Булгаков всё это предвидел...

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